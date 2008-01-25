Вітамін К знижує ризик розвитку цукрового діабету?
У нещодавньому дослідженні канадські вчені показали, що вітамін К та гамма-карбоксилювання у β-клітинах підшлункової залози потенційно знижують ризик розвитку цукрового діабету. Таким чином, потенційно вітамін К може застосовуватися у профілактиці та терапії цукрового діабету.
Дослідження проведено вченими з Університету Монреалю (Université de Montréal) та дочірнього Монреальського інституту клінічних досліджень (Montreal Clinical Research Institute).
Результати дослідження опубліковані у журналі «Cell Reports».
Цукровий діабет діагностується у 1 із 11 осіб у всьому світі.
Вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові, зокрема, у реакції гамма-карбоксилювання, ферментативній реакції, необхідній для процесу нормального тромбоутворення.
Раніше дослідники висловили припущення, що вітамін К та реакція гамма-карбоксилювання можуть мати й інші функції. У кількох дослідженнях показано зв’язок між зниженням споживання вітаміну К та підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету. Проте біологічні механізми, за допомогою яких вітамін К знижує ризик розвитку цукрового діабету, сьогодні до кінця не вивчені.
Ад’юнкт-професор медицини з Університету Монреалю Метью Феррон (Mathieu Ferron) та команда дослідників з Монреальського інституту клінічних досліджень, Канада, встановили, що ферменти, які беруть участь у гамма-карбоксилюванні та метаболізмі вітаміну К, виявляються у великій кількості в β-клітинах. Саме β-клітини підшлункової залози продукують інсулін — гормон, який контролює рівень глюкози у плазмі крові.
М. Феррон зазначив, що цукровий діабет розвивається при зниженні кількості β-клітин або їх функціональної здатності. Він також повідомив, що для визначення механізму цитопротекторної дії вітаміну К щодо β-клітин вчені ідентифікували білок, що зазнає гамма-карбоксилювання у цих клітинах.
Роботою у лабораторії М. Феррона керувала Джулі Лакомб (Julie Lacombe). Вона зазначила, що це гамма-карбоксильований білок, який називають ERGP. У дослідженні показано, що цей білок відіграє важливу роль у підтримці фізіологічних рівнів кальцію в β-клітинах і, таким чином, сприяє підтримці нормальної секреції інсуліну.
На сьогодні необхідні подальші дослідження у цій галузі.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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