Вітамін D знижує ризик смерті від раку?

У нещодавньому дослідженні продемонстровано, що регулярний прийом вітаміну D сприяє зниженню ризику летального наслідку від раку на 12%. Дослідження проведено вченими із Німецького центру дослідження раку (German Cancer Research Center).

Його результати опубліковані в журналі «Aging Research Reviews».

Дослідники виявили, що вітамін D сприяє більш вираженому зниженню ризику летального наслідку в осіб віком 70 років і старше, ніж в осіб молодого віку. При цьому вітамін D більш виражено знижує ризик смерті в осіб, які почали його приймати до діагностування у них онкопатології.

Вітамін D необхідний для підтримки нормального кальцієвого обміну, правильної роботи імунної системи, зниження рівня запалення в організмі, нормального росту, працездатності м’язів і здоров’я нервової системи.

Людина зазвичай отримує вітамін D із продуктів харчування, також цей вітамін синтезується в нашому організмі під впливом сонячних ультрафіолетових променів.

До продуктів з природним високим вмістом вітаміну D належать деякі види морепродуктів, у тому числі лосось і консервований тунець, яєчні жовтки, яловича печінка, олія печінки тріски, молочні продукти та ін. Ряд продуктів штучно вітамінізований.

Існує два основних типи вітаміну D: вітамін D2 в основному міститься у рослинних продуктах та дієтичних добавках. Вітамін D3 переважно синтезується під впливом ультрафіолетового опромінення і міститься у м’ясних продуктах.

Нині середнє рекомендоване добове профілактичне споживання вітаміну D становить 400–800 МО (10–20 мкг). Доза залежить головним чином від віку: 400 МО рекомендується для дітей молодшого віку та 800 МО — для дорослих віком від 70 років.

Ознаки дефіциту вітаміну D включають:

відчуття втоми та підвищену стомлюваність;

біль у кістках;

крихкість кісток (підвищений ризик переломів);

м’язову слабкість, біль та/або посмикування м’язів;

тугорухливість суглобів;

депресію;

порушення сну.

Це не перше дослідження, в якому проаналізовано кореляцію між прийомом вітаміну D та ризиком розвитку раку/летального наслідку від цієї патології. Але результати попередніх досліджень були неоднозначними.

Доктор Бен Шетткер (Ben Schöttker), епідеміолог та керівник дослідницької групи у Відділі клінічної епідеміології та досліджень старіння (Division of Clinical Epidemiology and Aging Research) Німецького центру дослідження раку, старший автор цього дослідження, зазначив, що ризик летального наслідку є найважливішим показником впливу вживання дієтичних добавок, що містять вітамін D, на стан здоров’я. При цьому в дослідженні оцінювався вплив вітаміну D3.

У цьому дослідженні проаналізовано дані 14 досліджень, у яких взяли участь близько 105 000 осіб. Вченими встановлено, що періодичний прийом високих доз вітаміну D3 не впливає на зниження ризику летального наслідку від раку. Однак щоденний прийом профілактичних доз вітаміну D3 (400–800 МО) сприяв зниженню ризику смерті на 12%.

Також доктор Б. Шетткер підкреслив, що ризик розвитку раку підвищується з віком. Таким чином, профілактичні заходи, у тому числі прийом вітаміну D3, тим ефективніші, чим старші пацієнти. На його думку, приймати вітамін D3 можна рекомендувати всім пацієнтам віком старше 50 років.

Дане дослідження мало ряд обмежень. Так, наприклад, у більшості включених до аналізу досліджень не визначали вихідний рівень вітаміну D у плазмі крові учасників.

Доктор Ваель Харб (Wael Harb), гематолог та медичний онколог в Інституті раку MemorialCare у Медичному центрі Orange Coast у Фаунтін-Веллі, Каліфорнія, підкреслив, що найкращий спосіб боротьби з раком — це профілактика. Він зазначив, що крім прийому вітамінів та дієтичних добавок, для профілактики розвитку раку необхідно модифікувати спосіб життя.

Так, доктор В. Харб для зниження ризику розвитку раку рекомендує:

уникати куріння;

бути фізично активним;

підтримувати нормальну масу тіла;

дотримуватися оптимального раціону харчування;

обмежувати вживання алкоголю;

уникати перебування на сонці.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com