У недавньому дослідженні VITAL проведено оцінку зв’язку між використанням вітаміну D та дієтичних добавок, що містять риб’ячий жир (омега-3 жирні кислоти), та розвитком аутоімунних захворювань. У дослідженні було показано, що вживання вітаміну D та дієтичних добавок, що містять риб’ячий жир, протягом 5 років призводить до зниження ризику розвитку аутоімунних захворювань. Однак дослідники наголошують на тому, що перш ніж використовувати ці дієтичні добавки, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Аутоімунні розлади — це хронічні захворювання, при яких в організмі виникає спонтанна запальна імунна відповідь за відсутності інфекційного процесу.

До аутоімунних захворювань відносять: аутоімунний тиреоїдит, цукровий діабет І типу, неспецифічні запальні захворювання кишечнику, розсіяний склероз, псоріаз, ревматоїдний артрит (РА) та інші хвороби.

Аутоімунні захворювання в економічно розвинених країнах є третіми за частотою виявлення і найчастішою причиною летальних випадків серед жінок. За даними досліджень, у представників негроїдної раси та корінного населення США відзначають підвищений ризик розвитку аутоімунних хвороб.

Раніше дослідження, проведене в Данії, показало, що ризик розвитку РА знижувався на 49% зі збільшенням щоденного вживання жирної риби на 30 г на день. У результаті інших досліджень було продемонстровано, що вітамін D та жирні кислоти омега-3 мають регулюючий вплив на функціонування генів, що відповідають за синтез прозапальних цитокінів. А в дослідженнях на тваринах було показано, що вітамін D сприяє уповільненню прогресування аутоімунних захворювань.

У недавньому дослідженні вчені з Бостона, США, вивчили зв’язок між використанням вітаміну D та омега-3 жирних кислот, отриманих з риб’ячого жиру, та розвитком аутоімунних захворювань у загальнонаціональному плацебо-контрольованому дослідженні.

Вони встановили, що вітамін D при регулярному вживанні знижує ризик розвитку аутоімунних захворювань на 22%. Крім того, використання омега-3 жирних кислот обумовлювало зниження ризику розвитку аутоімунних захворювань на 15%, хоча ці результати не були статистично значущими.

Карен Харт Костенбейдер (Karen Harte Costenbader), доктор медичних наук, професор медицини в лікарні Brigham and Women’s Hospital у Бостоні та провідний автор дослідження, розповіла, що аутоімунні захворювання є групою з більш ніж 80 різних хвороб, і ризик їх розвитку з віком зростає. Вона вважає, що це дослідження підтверджує, що є доступні засоби профілактики аутоімунних захворювань. Важливо, що це нетоксичні, добре переносимі дієтичні добавки. При цьому дослідники наголошують на важливості подальших досліджень з більш тривалим періодом спостереження.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «BMJ».

У дослідженні взяли участь 25 871 учасник з різних регіонів США. На момент включення в дослідження 51% добровольців становили жінки віком 55 років і старші, 49% — чоловіки віком 50 років і старші. У жодного з учасників не відмічали в анамнезі таких захворювань, як рак, серцево-судинна патологія або ниркова недостатність. Усі учасники отримали інструкції щодо обмеження вживання вітаміну D із зовнішніх джерел до не більше 800 міжнародних одиниць на добу та заборони вживання дієтичних добавок, що містять риб’ячий жир.

Після реєстрації дослідники випадково розділили учасників на 2 групи. Добровольці з 1-ї групи щоденно отримували 2000 МО вітаміну D або 1 г риб’ячого жиру, 2-га група — плацебо. Плацебо містило соєву або оливкову олію.

Період спостереження становив 5 років. До кінця періоду дослідження було визначено, що не всі пацієнти дотримувалися рекомендацій щодо використання дієтичних добавок. Так, лише 81% пацієнтів вживали 2/ 3 та більше доз рекомендованих дієтичних добавок.

У учасників, які вживали вітамін D, незалежно від того, використовували вони риб’ячий жир чи ні, ймовірність розвитку аутоімунного захворювання була на 22% нижчою, ніж у представників групи, яка отримувала плацебо.

Тим часом у учасників, які вживали дієтичні добавки з риб’ячим жиром, незалежно від того, чи вони використовували також вітамін D, ймовірність аутоімунного захворювання була на 15% нижчою, ніж у тих, хто отримував плацебо.

Крім того, дослідники відзначили, що чим довше учасники вживали вітамін D і дієтичні добавки з риб’ячим жиром, тим більш значно знижувався ризик розвитку аутоімунних захворювань. Учені встановили, що поєднане використання вітаміну D та омега-3 жирних кислот сприяє зниженню ризику розвитку аутоімунного захворювання на 30% порівняно з групою плацебо.

Автори дослідження пояснюють, що є безліч біологічних механізмів, які можуть пояснити отримані результати.

Так, вітамін D впливає на велику кількість генів, що беруть участь у функціонуванні як вродженої, так і адаптивної імунної системи, — пояснив доктор К.Х. Костенбейдер. Вітамін D сприятливо впливає на В- і Т-лімфоцити, макрофаги, моноцити, дендритні клітини і т.д. Омега-3 жирні кислоти (риб’ячий жир) пригнічують запальні медіатори, такі як простагландини та лейкотрієни, та сприяють активації протизапальних медіаторів, у тому числі резолвінів, протектинів, марезинів та ліпоксинів.

Дослідники дійшли висновку, що регулярне вживання вітаміну D та риб’ячого жиру може знизити ризик розвитку аутоімунних захворювань.

Учені також зазначили, що їх дослідження має деякі обмеження. Оскільки в нього були включені учасники похилого віку, отримані результати не можуть бути поширені на осіб молодшого віку.

Лікар К.Х. Костенбейдер підкреслила, що перед початком вживання дієтичних добавок необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки вони також можуть спричинити побічні ефекти. Наприклад, можливе утворення каменів у нирках на фоні використання вітаміну D або підвищення ризику кровотеч при вживанні риб’ячого жиру одночасно з антикоагулянтами.

Лікар К.Х. Костенбейдер зазначила, що в дослідженні VITAL не було зареєстровано побічних ефектів, що виникли на тлі вживання вітаміну D або дієтичних добавок, що містять риб’ячий жир.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com