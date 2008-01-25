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Новини медицини та фармаціїВітамін D сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу?

Вітамін D сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу?

Опубліковано  16.02.2023

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), у близько 30% дорослих жителів США виявляють переддіабет. При цій патології відзначається підвищення рівня глюкози в плазмі крові, проте воно не досягає значень, характерних для цукрового діабету. Найчастіше в осіб з переддіабетом надалі розвивається цукровий діабет.

Раніше у дослідженнях було показано, що вітамін D у формі дієтичних добавок сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу у дорослих із переддіабетом. Водночас в інших дослідженнях продемонстровано, що модифікація способу життя зумовлює більш значне зниження ймовірності виникнення цього захворювання, ніж вживання вітаміну D у вигляді дієтичних добавок.

У новому системному огляді та метааналізі було показано, що використання дієтичних добавок, що містять вітамін D, сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу на 15%.

У низці досліджень продемонстровано зниження ймовірності виникнення цукрового діабету II типу в учасників, які приймали вітамін D у формі дієтичних добавок. Водночас отримані дані не були статистично значущими.

Доктор Анастасіос Г. Піттас (Anastassios G. Pittas), керівник відділу ендокринології, цукрового діабету та обміну речовин у Медичному центрі Тафтса (Tufts Medical Center), пояснив, що метааналіз було проведено з метою узагальнення отриманих раніше у дослідженнях даних та визначення їх статистичної значущості.

Критеріям включення до метааналізу відповідали 3 дослідження, які включили 4190 учасників: 56% з них були чоловіками, 51% — представниками європеоїдної раси, 33% — монголоїдної та 15% — негроїдної. Середній вік учасників — 61 рік, середній індекс маси тіла — 31, а середній рівень 25-гідроксивітаміну D у плазмі крові становив 63 нмоль/л. Середній період спостереження у дослідженнях становив 3 роки.

У ході аналізу отриманих даних було показано, що регулярне вживання дієтичних добавок з вітаміном D сприяло зниженню ризику розвитку цукрового діабету типу II на 15%. При цьому не було виявлено статистично значущих відмінностей між групами використання вітаміну D та групами плацебо щодо частоти розвитку побічних ефектів, включаючи нефролітіаз, гіперкальціємію та гіперкальціурію.

Автори огляду відзначають, що зниження ризику розвитку цукрового діабету II типу на фоні вживання вітаміну D не таке значне, як при модифікації способу життя.

Так, за даними досліджень, інтенсивна зміна способу життя сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету ІІ типу на 58%. Також в одному з досліджень показано, що метформін зумовлює зниження ризику розвитку вірогідності виникнення цукрового діабету II типу у осіб з переддіабетом на 31%.

Автори огляду наголосили, що безпечна кількість вітаміну D — 100 мкг (4000 МО) на добу. При вживанні у більшій кількості спостерігається підвищений ризик розвитку побічних ефектів.

Доктор Олена Замора (Elena Zamora), доцент медицини Медичної школи Макговерна (McGovern Medical School) в академічному медичному науковому центрі UTHealth Houston, зазначила, що дефіцит вітаміну D виявляють у близько 40% населення.

Доктор А.Г. Піттас пояснив, що потрібні подальші дослідження. На сьогодні він планує провести дослідження для визначення оптимальної кількості вітаміну D, що сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу у дорослих з переддіабетом з мінімальною ймовірністю розвитку побічних ефектів.

Результати метааналізу було опубліковано в журналі «Annals of Internal Medicine».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  16.02.2023

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