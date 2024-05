У недавньому дослідженні було показано, що чим вищою є доступність первинної медико-санітарної допомоги для пацієнтів, тим краще вони обізнані про рівень артеріального тиску.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Circulation: Cardiovasual Quality and Outcomes».

За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), артеріальну гіпертензію діагностують у близько 50% дорослого населення США. При цьому цю патологію часто називають «тихим убивцею», оскільки у багатьох пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском відсутні явні клінічні прояви.

Підвищений артеріальний тиск є провідним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, що піддається модифікації, а ефективний його контроль знижує вірогідність серцево-судинних подій.

Як пояснила старший автор дослідження Бриза Ашебрук-Кілфой (Brisa Aschebrook-Kilfoy), доктор філософії, ад’юнкт-професор громадської охорони здоров’я Університету Чикаго в Іллінойсі (University of Chicago in Illinois), у дослідженні було показано, що саме доступ до первинної медико-санітарної допомоги є ключем до лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Раніше в дослідженнях було продемонстровано, що покращення доступу до первинної медико-санітарної допомоги пов’язане з підвищенням поінформованості про рівень артеріального тиску та поліпшенням контролю над ним. Вищезгадане дослідження було спрямоване на те, щоб виявити, наскільки доступність медичної допомоги сприяє кращій діагностиці та лікуванню пацієнтів з артеріальною гіпертензією із соціально неблагополучних районів.

У дослідженні було проаналізовано дані понад 5000 осіб, з яких у близько 80% виявили артеріальну гіпертензію. Цю патологію в дослідженні діагностували за артеріального систолічного тиску ≥130 мм рт.ст. та діастолічного ≥80 мм рт.ст. При цьому на момент включення до дослідження 41% учасників не знали, що у них підвищений артеріальний тиск.

У дослідженні було показано, що у дорослих, які живуть у районах з найменшою кількістю фахівців первинної медико-санітарної допомоги, ризик розвитку артеріальної гіпертензії був на 37% вищим, ніж у їхніх однолітків, які мешкають у районах з найбільшою кількістю лікарів первинної медико-санітарної допомоги. При цьому цей зв’язок виявлявся однаково як у соціально неблагополучних районах, так і в районах з високим соціально-економічним рівнем.

Перший автор дослідження Цзяцзюнь Луо (Jiajun Luo), доктор філософії, науковий співробітник Інституту народонаселення та точної охорони здоров’я університету Чикаго (University of Chicago’s Institute for Population and Precision Health), пояснив, що це дослідження спростовує теорію про те, що відмінності у стані здоров’я різних соціальних верств суспільства є винятково наслідком соціально-економічних чинників. Дослідження показало важливу роль доступності первинної медичної допомоги незалежно від соціального добробуту та економічного статку учасників.

Б. Ашебрук-Кілфой наголосила, що необхідно розширювати доступність первинної медико-санітарної допомоги у віддалених та соціально неблагополучних районах, у тому числі й з використанням мобільних медичних пунктів.

За матеріалами www.medicalxpress.com