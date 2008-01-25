Високі дози вітаміну D: чи доцільно приймати в похилому віці?

Раніше в результаті обсерваційних досліджень було зафіксовано, що недостатність вітаміну D призводить до підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань та раку.

В одному з останніх досліджень FIND, проведеному Університетом Східної Фінляндії (University of Eastern Finland), продемонстровано, що прийом холекальциферолу (вітаміну D 3 ) у дозах 1600 МО/добу або 3200 МО/добу протягом 5 років не знизив ризику розвитку серцево-судинних захворювань або злоякісних пухлин в осіб похилого віку.

Дослідження включило 2495 добровольців — чоловіків віком старше 60 років і жінок віком старше 65 років. У всіх включених добровольців раніше не були діагностовані серцево-судинні захворювання або рак. Через 5 років спостереження оцінювалися кількість випадків виникнення злоякісних пухлин, серцево-судинних захворювань, а також таких гострих серцево-судинних подій, як інсульт та інфаркт міокарда, кількість летальних наслідків, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями та раком.

Для реєстрації вищезазначених випадків використано дані з національних реєстрів охорони здоров’я. 551 учасник пройшов детальне обстеження із проведенням аналізів крові на фінальному етапі дослідження. Крім того, всі учасники проходили анкетування, що включало питання про спосіб життя, харчування, фактори ризику серцево-судинних та онкологічних захворювань та коморбідну патологію.

У більшості учасників при первинному обстеженні не виявлено дефіциту вітаміну D. Учасники були рандомізовані на 3 групи. 1-ша група отримувала плацебо, 2-га — холекальциферол у дозі 1600 МО/добу, 3-тя — холекальциферол у дозі 3200 МО/добу. На момент завершення дослідження виявлено 41 випадок розвитку серцево-судинних захворювань (4,9%) у 1-й групі, 42 випадки (5,0%) — у 2-й та 36 випадків (4,3%) — у 3-й групі. Інвазивний рак діагностований у 41 учасника (4,9%) 1-ї групи, 48 (5,8%) — 2-ї групи та 40 (4,8%) — 3-ї групи. Також не відзначено статистично значущої різниці між кількістю серцево-судинних подій та летальними наслідками між групами. Таким чином, дослідники сформулювали висновки, що прийом холекальциферолу не знижує ризику розвитку серцево-судинних захворювань та раку в осіб похилого віку. На думку дослідників, це може бути пов’язано з тим, що в більшості учасників на момент включення в дослідження не виявлено дефіциту вітаміну D: лише у 9% було відзначено низький рівень вітаміну D у крові (концентрація кальцидіолу в крові менше 50 нмоль/л (20) нг/мл)).

Раніше в інших дослідженнях вже встановлено, що прийом високих доз холекальциферолу не знижує ризику розвитку серцево-судинних подій і раку в осіб з нормальним вихідним рівнем вітаміну D. З початку 2000-х років у Фінляндії середнє вживання холекальциферолу населенням збільшилося завдяки програмам збагачення продуктів харчування та рекомендації щодо вживання харчових добавок, що містять холекальциферол. Сьогодні в цій країні дорослим рекомендується приймати 400 МО холекальциферолу, а особам віком старше 75 років — 800 МО щодня. Особливо важливо приймати холекальциферол взимку і якщо в раціоні харчування мало продуктів, що містять цей вітамін (наприклад риби).

Вчені планують також надати дані про вплив прийому холекальциферолу на ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу, переломів, інфекційних захворювань, розвитку больового синдрому, емоційної лабільності.

За матеріалами www.medicalxpress.com;

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