Вірус папіломи людини: поговоримо про вакцину Гардасил

Вірус папіломи людини (ВПЛ) є найбільш поширеною у світі інфекцією, що передається статевим шляхом. Він викликає безліч доброякісних та злоякісних станів. За оцінками експертів, ВПЛ є причиною розвитку до 5% усіх випадків раку всіх локалізацій у світі (Rosalik K. et al., 2021).

За оцінками експертів, ВПЛ щорічно є причиною 528 000 нових випадків раку та 266 000 випадків смерті у світі. При цьому найбільша кількість випадків раку, пов’язаного із ВПЛ, спостерігається у країнах з низьким економічним розвитком (Shanthini M., Crusz S.M. et al., 2020).

У численних дослідженнях було показано, що вакцинація є ефективним заходом профілактики розвитку як доброякісних, так і злоякісних захворювань, викликаних ВПЛ (Rosalik K. et al., 2021).

ВПЛ: багатоликий вірус

ВПЛ є кільцевим безоболонковим дволанцюжковим ДНК-вірусом, що належить до сімейства Papillomaviridae, в якому було ідентифіковано понад 200 підтипів. Цей вірус інфікує епітеліальні клітини шкіри та слизових оболонок (Burd E.M., Dean C.L., 2016). ВПЛ є найбільш поширеною у світі інфекцією, що передається статевим шляхом. При цьому різні підтипи вірусу спричиняють різні захворювання. За оцінками експертів, найбільш поширеними є ВПЛ-16 та ВПЛ-18. Ці підтипи можуть викликати рак вульви, шийки матки, піхви, анального каналу. Зараження підтипами 6 та 11 спричиняє розвиток генітальних бородавок. Вакцина Гардасил містить рекомбінантні антигени ВПЛ 16, 18, 6 та 11.

У ряді випадків перебіг ВПЛ є безсимптомним. У близько 70% інфікованих протягом першого року настає самовиліковування, у 91% — протягом 2 років (так звана абортивна інфекція). За оцінками експертів, до 50% здорових людей інфіковані генотипами низького ризику — підтипами 1, 2, 4, 6, 7, 11, 27, 40–44, 54, 57, 61, 65, 72, 81. Ці підтипи пов’язані з розвитком шкірних захворювань: бородавок, папілом, гострих кондилом. Найчастіше серед підтипів, що викликають розвиток папілом на шкірі, виявляють ВПЛ 27-, 57-, 2- і 1-го підтипів (Bruggink S.C. et al., 2012).

Підтипи ВПЛ поділяють на такі високого і низького ризику за виявленням їх у доброякісних чи злоякісних новоутвореннях відповідно. У дослідженнях показано, що інфікування підтипами ВПЛ 16 та 18 пов’язане з високим ризиком розвитку передракових та інвазивних уражень аногенітальної ділянки. ВПЛ 6- та 11-го підтипів найчастіше виявляють при доброякісних ураженнях; до 90% генітальних та аноректальних гострих кондилом пов’язані з цими підтипами. Аноректальні бородавки, кондиломи не мають метастатичного потенціалу. Водночас вони характеризуються рецидивним перебігом, значно знижують якість життя хворих. У пацієнтів з імунодефіцитом найчастіше розвиваються поширені ураження аногенітальної ділянки (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020). Так, Гардасил включає два підтипи ВПЛ високого ризику (16 і 18), що найчастіше виявляються, і два найбільш поширених підтипи низького ризику (11 і 6) і є ефективним засобом профілактики як раку шийки матки, піхви, анальної ділянки, так і аноректальних бородавок.

ВПЛ: шляхи передачі

Широко відомо, що ВПЛ передається статевим шляхом. Дійсно, ВПЛ передається переважно статевим шляхом як при гетеросексуальних, так і при гомосексуальних статевих контактах. Підвищеним є ризик передачі ВПЛ в осіб, які почали статеве життя у підлітковому віці, та в людей, які мають велику кількість статевих партнерів. ВПЛ — це інфекція, що передається статевим шляхом і виявляється найчастіше (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020). При цьому підтипи ВПЛ, що викликають розвиток аноректальних бородавок, можуть передаватися не тільки статевим шляхом, а й контактним (Rosalik K. et al., 2021). Так, можлива передача, наприклад, від інфікованої матері дитині під час проведення повсякденного догляду, навіть через речі. Мікроушкодження шкіри або слизових оболонок спричиняють інфікування нормальних клітин базального епітеліального шару (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020).

Хто найбільш схильний до зараження ВПЛ?

особи з великою кількістю статевих партнерів та раннім початком статевого життя;

люди зі спадковим імунодефіцитом;

особи з аутоімунними захворюваннями;

пацієнти, які перенесли трансплантацію органів або кісткового мозку;

хворі з ВІЛ/СНІД (пов’язано з передачею обох вірусів статевим шляхом);

пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію (Burd E.M., Dean C.L., 2016).

У той же час важливо пам’ятати, що навіть перший і єдиний партнер може виявитися носієм ВПЛ та навіть одного статевого акту достатньо для зараження. Велика кількість статевих партнерів підвищує ризик, але заразитися може кожен.

Які захворювання викликає ВПЛ?

Аногенітальні бородавки є найчастішим клінічним проявом інфекції ВПЛ у всьому світі. Ці ураження можуть мати різний зовнішній вигляд, бути плоскими, гострими (кондиломи) або схожими на цвітну капусту, а також різнитися за кольором (Rosalik K. et al., 2021). У США щорічно реєструють 350 000 нових випадків розвитку аногенітальних бородавок/гострих кондилом, пов’язаних з ВПЛ (Burd E.M., Dean C.L., 2016);

респіраторний папіломатоз;

рак вульви (становить 3–5% гінекологічного раку, а ВПЛ є причиною 25–43% випадків цього типу онкопатології) (Halec G. et al., 2017);

рак піхви та передракові ураження;

папіломи на шкірі (папіломи на шиї, кінцівках, тілі) — так звана вірусна папілома;

рак шийки матки;

анальний рак та передракові ураження (анальна інтраепітеліальна неоплазія).

Гардасил: попередити захворювання легше, ніж лікувати

Гардасил — чотиривалентна вакцина, що включає антигени до 4 підтипів ВПЛ, що найчастіше зустрічаються. Було виявлено, що поствакцинальні титри антитіл після вакцинації чотиривалентною вакциною, що містить антигени ВПЛ 18-, 16-, 6- і 11-го підтипів у 2–3 рази перевищують титри, індуковані природною інфекцією. Метааналіз, завершений у 2019 р., включав дані 18 досліджень і показав, що жінки мають вищий рівень титру антитіл проти ВПЛ після вакцинації, ніж чоловіки. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала дві дози чотиривалентної вакцини жінкам віком 9–13 років включно (Rosalik K. et al., 2021). Згідно з інструкцією МОЗ України, вакцинація може бути рекомендована хлопчикам та чоловікам віком 9–26 років та дівчаткам і жінкам віком 9–45 років. Вакцинація чотиривалентною вакциною Гардасил знижує ризик зараження ВПЛ підтипів 18, 16, 6 і 11 та ризик розвитку раку шийки матки, зовнішніх статевих органів, анального каналу та гострих генітальних кондилом. За оцінками експертів, програми вакцинації показали високу ефективність у профілактиці інфекції ВПЛ та уражень, пов’язаних із нею. Потенційно у майбутньому розширення програм вакцинації сприятиме підвищенню ефективності профілактики інфікування ВПЛ (Ntanasis-Stathopoulos I. et al., 2020).