Випадіння волосся та вживання солодких напоїв: чи є зв'язок?

У нещодавньому дослідженні було показано зв’язок між випадінням волосся за чоловічим типом (андрогенна алопеція) та вживанням солодких напоїв.

Так, у дослідженні було виявлено, що чоловіки з облисінням за чоловічим типом споживали майже в 2 рази більше напоїв, що містять цукор, ніж ті, у кого не було діагностовано андрогенну алопецію.

Водночас зроблені висновки ґрунтуються на кореляції, а не на причинно-наслідковому зв’язку. Таким чином, потрібні подальші дослідження.

Випадіння волосся за чоловічим типом є найпоширенішою формою алопеції у чоловіків. Так, до 50 років його відзначають приблизно у 30–50% чоловіків. Опитування, проведене в Китаї, показало, що андрогенна алопеція спостерігалася у 21,3% чоловіків у 2010 р. та у 27,5% — у 2021 р.

У дослідженнях також було показано, що ризик розвитку андрогенної алопеції залежить від раціону харчування. У деяких з них продемонстровано зв’язок між випадінням волосся та метаболізмом глюкози.

У нещодавньому дослідженні було проаналізовано зв’язок між вживанням цукровмісних напоїв та ризиком розвитку андрогенної алопеції.

Дослідники з Університету Цинхуа в Пекіні (Tsinghua University, Beijing), Китай, показали, що вживання більшої кількості напоїв, що містять цукор, корелює з більш високим ризиком випадіння волосся за чоловічим типом.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Nutrients».

Кен Л. Вільямс-молодший (Ken L. Williams Jr), доктор медицини, хірург і засновник компанії, що спеціалізується на відновленні волосся, Orange County Hair Restoration в Ірвіні, пояснив, що раціон харчування, фізичні вправи, відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання наркотиків) важливі не лише для підтримання стану волосся, але й здоров’я пацієнтів загалом.

До дослідження було включено 1028 учасників з 31 провінції Китаю. Їхній середній вік становив 27,8 років. Вживання цукровмісних напоїв оцінювали на основі опитувальника, що складається з 15 пунктів. Випадіння волосся за чоловічим типом спостерігалося у 57,6% учасників.

У дослідженні було виявлено, що особи з андрогенною алопецією частіше:

були курцями або курили в анамнезі;

мали нижчий рівень освіти;

вели фізично малоактивний спосіб життя;

мали коротшу тривалість сну;

мали андрогенну алопецію в сімейному анамнезі;

вживали більше смаженої їжі, цукру та меду, солодощів та морозива та менше овочів, ніж учасники без випадіння волосся;

мали порушення стану волосся внаслідок фарбування, знебарвлення чи хімічної завивки.

Крім того, у таких пацієнтів частіше відзначали тривожно-невротичний синдром або посттравматичний стресовий розлад.

Учасники з випадінням волосся за чоловічим типом вживали в середньому 4,3 л підсолоджених цукром напоїв на тиждень. Добровольці без андрогенної алопеції вживали в середньому 2,5 л цукровмісних напоїв на день. Також було виявлено зв’язок між великою кількістю вживаних солодких напоїв та підвищеним ризиком розвитку тривожного розладу.

Дослідники зазначили, що зв’язок між рівнем вживання напоїв, що містять цукор, і ризиком розвитку андрогенної алопеції зберігається після корекції отриманих результатів з урахуванням соціально-демографічних факторів, раціону харчування та психологічного статусу учасників.

Ай Чжао (Ai Zhao), доктор філософії, доцент Школи громадської охорони здоров’я Ванке в Університеті Цінхуа (Vanke School of Public Health At Tsinghua University), один з авторів дослідження, пояснила, що при високому вживанні цукру змінюється вміст глюкози в зовнішніх частинах волосся що може призвести до розвитку випадіння волосся за чоловічим типом. Крім того, А. Чжао підкреслила, що раніше в метааналізі було показано, що високий рівень вживання напоїв, які містять цукор, зумовлює підвищення ризику розвитку депресії.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com