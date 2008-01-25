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Новини медицини та фармаціїВІЛ-асоційований криптококовий менінгіт: оцінка ефективності однодозового режиму

ВІЛ-асоційований криптококовий менінгіт: оцінка ефективності однодозового режиму

Опубліковано  30.07.2021

Сьогодні стандартом лікування ВІЛ-асоційованого криптококового менінгіту є 7-денна схема лікування. Однак у результаті нового дослідження встановлено, що одна висока доза протигрибкового препарату амфотерицину B (L-AmB; AmBisome, Gilead Sciences) у ліпосомальній формі на тлі прийому флуцитозину і флуконазолу не поступається за ефективністю 7-денній схемі лікування та значно перевершує її за показником безпеки (зниження летальності).

У публікації розглядається цей альтернативний варіант лікування, який викликає багато сумнівів через вартість і доступність препарату. Провідний автор дослідження AMBITION, Девід С. Лоуренс, доктор медицини (David S. Lawrence) з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Великобританія, зазначає: результати 3-ї фази дослідження AMBITION показують, що нова схема лікування так само ефективна, як і поточна рекомендована ВООЗ схема лікування першої лінії з точки зору запобігання летальному наслідку.

На щорічних зборах Міжнародного товариства зі СНІДу (International AIDS Society) відзначено, що дослідження методів лікування ВІЛ-асоційованого криптококового менінгіту є найбільшим, що забезпечує високий рівень впевненості в цих результатах.

На думку авторів дослідження, нова схема лікування повинна стати рекомендованою ВООЗ схемою першої лінії.

Коментуючи дослідження, Мег Доерті, доктор медицини (Meg Doherty, MD), директор глобальних програм ВООЗ з ВІЛ, гепатиту та ІПСШ (global HIV, hepatitis, and STI programs at WHO), погодилася з тим, що більш короткий режим може мати життєво важливе значення, особливо в умовах обмежених ресурсів.

Результати дослідження AMBITION важливі для країн з низьким і середнім рівнем доходу, де вартість і складність впровадження поточного стандартного 7-денного курсу лікування криптококового менінгіту можуть зробити його недоступним для багатьох.

Спрощення, що забезпечує високу якість догляду, є важливим компонентом підходу громадської охорони здоров’я до лікування ВІЛ та ВІЛ-асоційованих захворювань.

Сьогодні ВООЗ готує оновлений огляд даних з лікування криптококової хвороби в якості першого кроку до оновлення настанови, проте подробиці поки невідомі.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  30.07.2021

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