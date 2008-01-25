Використання стовбурових клітин для створення хрящової тканини

Дослідники із Саутгемптонського університету (University of Southampton) винайшли новий спосіб отримання хрящової тканини людини зі стовбурових клітин. Він може стати основою для розробки нового методу лікування осіб із пошкодженням хряща.

Хрящ виконує функцію амортизатора в суглобах, у результаті щоденного зносу, спортивних травм або падінь його структура пошкоджується. Сьогодні золотим стандартом відновлення пошкодженого хряща є хірургічне втручання. Однак у нього є ряд недоліків. Це пов’язано з тим, що життєздатність хрящової тканини після хірургічного відновлення значно знижується через 5–10 років. Таким чином, існує потреба в новому методі лікування, який би дозволяв надійно відновлювати пошкоджений хрящ шляхом імплантації хрящової тканини в місце пошкодження.

Учені з Центру розвитку людини, стовбурових клітин та регенерації (Centre for Human Development, Stem Cells and Regeneration) дотримуються думки, що така розробка можлива. Вони розробили хрящову тканину в лабораторії, успішно диференціюючи ембріональні стовбурові клітини в хрящові клітини, а потім використовували їх для створення тривимірних шматочків хрящової тканини без будь-яких синтетичних або природних допоміжних матеріалів. Цей метод відомий як метод безкаркасної інженерії хрящової тканини. Новоутворена хрящова тканина структурно і механічно порівнянна з нормальним людським хрящем. Регенеративний потенціал створеного хряща стабільніший у довгостроковій перспективі, ніж наявні варіанти лікування, доступні пацієнтам.

Дослідники першими використовували техніку безкаркасного створення фрагмента хрящової тканини, розмір якого перевищує 1 мм, без негативного впливу на її структурні та механічні властивості. Команда вчених сподівається, що після проведення додаткових досліджень тканину, створену в цій лабораторії, можна буде регулярно використовувати в рутинній хірургічній практиці для відновлення пошкодженого хряща.

Міждисциплінарне дослідження, результати якого опубліковані в журналі «Scientific Reports», очолювали доктор Франческа Хоутон (Dr. Franchesca Houghton) і доктор Рахул Тарі (Dr. Rahul Tare) з медичного факультету Саутгемптонського університету.

Ф. Хоутон повідомив: «Це захоплююче дослідження, оскільки наша (у лабораторних умовах) здатність генерувати хрящ з властивостями, близькими до нормального людського хряща, може створити надійний тканинний продукт для відновлення хряща».

Р. Тарі додав, що тканинний підхід до заміни «подібного подібним» потенційно може стати сходинкою до вдосконалення поточних клітинних хірургічних підходів до відновлення пошкодженого хряща та поліпшити довгострокові результати лікування пацієнтів.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news