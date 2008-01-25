Відновлення після недосипання може тривати довше, ніж очікувалося

Загальновідомо, що сон важливий для здоров’я. Це справедливо практично для всіх живих істот. У результаті нового дослідження було встановлено, що здатність легко відновитися після недосипання (поспати більше годин) є скоріше міфом, ніж фактом.

Дослідники з Ягеллонського університету в Кракові, Польща (Jagiellonian University in Kraków, Poland), ретельно вивчили зміни у функціонуванні організму, пов’язані з недосипанням у дорослих. Їх результати з’явилися в журналі «PLоS ONE».

Учасники дослідження частково недосипали протягом 10 днів, спали приблизно на 1/ 3 менше, ніж зазвичай. Потім послідував тиждень відновлення.

Результати дослідження показують, що позбавлення сну серйозно позначається на функціональності організму. Дефіцит здатності людей ясно мислити мав тенденцію накопичуватися в міру прогресування часткового обмеження сну.

Наздогнати складно

Виявилося, що учасникам дослідження було важко відновитися після дефіциту сну — навіть після додаткового сну в наступні дні.

Кількість сну, необхідна людям, сильно відрізняється. Однак у середньому для підтримки максимальної функціональності дорослим потрібно мінімум 7 год кожного дня.

Доктор Стефані М. Шталь (Dr. Stephanie M. Stahl), доцент кафедри клінічної медицини і клінічної неврології Медичної школи Університету Індіани в Індіанаполісі (Indiana University School of Medicine in Indianapolis), що спеціалізується на медицині сну, не брала участі в дослідженні. Однак в інтерв’ю «Medical News Today» вона прокоментувала важливість цього і подібних досліджень.

«Результати цього дослідження ще раз підтвердили велику кількість доказів того, що нестача сну негативно впливає на нашу денну діяльність. Вони підкреслюють, що навіть короткочасне зменшення кількості годин сну (усього на 1–2 год), викликає стійкі порушення в організмі людини, навіть після 1 тиж отримання достатньої кількості сну», — зазначила вона.

Стомлений світ

У сучасному завантаженому житті дорослі дуже часто жертвують сном заради роботи, розваг і з інших причин.

Багато людей недооцінюють вплив хронічного недосипання на своє психічне і фізичне здоров’я. Вони вважають, що можуть заповнити нестачу сну, наприклад, довше спати у вихідні. Однак нове дослідження дає підстави припустити, що ми можемо сильно переоцінити цю здатність.

У своїй статті дослідники відзначають, що порушення сну завжди було звичайним явищем в певних професіях і галузях, таких як охорона здоров’я, розваги та транспорт. Однак багато людей, що зайняті у денну зміну, тепер працюють з дому, що призводить до стирання кордонів між роботою та особистим життям.

Хоча можливість працювати віддалено була компромісом для багатьох під час глобальної пандемії, однак все не так просто. Порушення ритму відпочинку та активності — один з поширених побічних ефектів віддаленої роботи, що і відзначають дослідники.

Світ, який ніколи не спить

Сучасне життя розвивається все більш швидкими темпами, і постійно існує необхідність діяти, виробляти і досягати. Це, звичайно ж, дуже зручно для високої продуктивності праці в усіх сферах, проте в такому разі відбувається ігнорування фундаментального факту людської біології: ми — денні істоти.

Ми звикли спати ночами і не спати в денний час. Крім того, нам необхідна мінімальна кількість сну кожні 24 год.

«Хронічне недосипання — дуже недооцінена проблема в нашому суспільстві. Недосипання — дуже часта причина поганої концентрації уваги, неуважності і денної сонливості, підвищується ризик нещасних випадків, у тому числі дорожньо-транспортних пригод. Проблеми, пов’язані з недосипанням, на цьому не закінчуються. Багато людей не усвідомлюють, як нестача сну може вплинути на їхнє здоров’я. Вона може підвищити ризик розвитку захворювань з боку серцево-судинної системи, інсульту, раку, інфекційних захворювань і недоумства», — підкреслила доктор С. Шталь.

Цього року в журналі «Nature Communications» було опубліковано результати великого дослідження, які демонструють, що при постійній тривалості сну 6 год і менше (у віці 50–60 років) ризик розвитку деменції підвищується на 30%.

Відновлення: міф про те, що «я посплю пізніше»

Поширена думка, що невелике недосипання, ймовірно, не вплине на здоров’я. Відновлення після нестачі сну — ось що найбільше цікавило дослідницьку групу.

У новому дослідженні вчені застосували складні методи фіксації стану неспання/відпочинку. Одним із таких методів була безперервна актіграфія (моніторинг циклів активності/відпочинку), за якої датчики на тілі відстежують рівень активності учасників.

Учені також щодня відстежували активність мозку на електроенцефалограмі і використовували різні тести суб’єктивних і об’єктивних когнітивних функцій. Вони встановили, що після 1 тиж так званого надолужувального сну до вихідного рівня відновлювалася тільки швидкість реакції, у той час як інші поведінкові, рухові і нейрофізіологічні показники не були відновлені.

Однак розміри вибірки були відносно невеликими, тому, за словами доктора С. Шталь, дослідження було «дещо недостатньо потужним».

На закінчення дослідники встановили, що для подолання нейроповедінкових наслідків хронічного часткового недосипання буде потрібно набагато більше часу, ніж передбачалося.

Іншими словами, ми не повинні бути впевнені, що людина легко і швидко відновиться до вихідного рівня після періоду обмеження сну, якщо потім буде спати довше, оскільки можуть відбутися порушення в здатності ясно мислити і функціонувати.

Доктор Арік Пратер, доктор філософії (Dr. Aric Prather, Ph.D.), доцент психіатрії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), зазначив, що це дослідження надає додаткові докази того, що тривале недосипання може бути причиною значних порушень в організмі людини, які згодом нелегко усунути.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com