У нещодавньому дослідженні, проведеному на мишах, продемонстровано, що застосування габапентину сприяє відновленню неврологічних функцій після інсульту.

Так, у дослідженні у мишей моделювали ішемічний тромботичний інсульт у сенсомоторній корі головного мозку. Період спостереження становив 6 тиж. Було виявлено, що відновлення рухових функцій, порушених внаслідок інсульту, у мишей, які отримували габапентин, було більш повноцінним, ніж у контрольній групі. Важливо, що через 2 тиж після припинення курсу терапії габапентином у тварин зберігалося відновлення рухових функцій, тоді як у мишей з контрольної групи такого відновлення не спостерігалося.

Доктор Андреа Тедескі (Andrea Tedeschi), доцент кафедри неврології Медичного центру Університету штату Огайо (Department of Neuroscience at Ohio State University Medical Center), пояснив, що габапентин сприяє перебудові нервової тканини для виконання функцій, порушених внаслідок ішемічного пошкодження нейронів. Цей процес називається пластичністю нервової тканини. Він підкреслив, що введення габапентину є найбільш ефективним у ранній післяінсультний період.

Габапентин блокує два білки — α-2 δ-1 і α-2 δ-2. Рівень цих білків підвищується при ушкодженні мозку: після інсульту чи черепно-мозкової травми. При підвищеному рівні цих білків у мозку знижується пластичність нервової тканини. Крім того, габапентин знижує характерну для постінсультного періоду гіперзбудливість нейронів. Гіперзбудливість нейронів в умовах ішемії призводить до збільшення зони ураження нервової тканини. Саме з гіперзбудливістю нейронів пов’язаний розвиток центрального болю в постінсультний період.

Доктор А. Тедескі наголосив, що при цьому габапентин має протипоказання до застосування та потенційно зможе призначатися не в усіх клінічних ситуаціях.

Доктор Майкл У. О’Делл (Michael W. O’Dell), професор клінічної реабілітаційної медицини в медичному центрі Weill Cornell Medicine у Нью-Йорку, не брав участі в дослідженні. Але, на його думку, вивчення препаратів, що підвищують пластичність нервової системи в постінсультний період, є дуже важливим. Однак необхідні подальші клінічні дослідження в цій галузі з метою підтвердження ефективності габапентину у людей, які перенесли ішемічний інсульт.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com