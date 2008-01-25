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Новини медицини та фармаціїВіддалені наслідки перенесеного COVID-19: у фокусі цукровий діабет

Віддалені наслідки перенесеного COVID-19: у фокусі цукровий діабет

Опубліковано  21.04.2023

У нещодавньому дослідженні було показано зв’язок між тяжким перебігом коронавірусної інфекції (SARS-CoV-2) та підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету.

Результати спостереження було опубліковано у виданні «JAMA Network Open».

Заїма Навід (Zaeema Naveed), доктор філософії з Центру контролю захворювань Британської Колумбії у Ванкувері, Канада, та її колеги вивчали зв’язок між інфекцією COVID-19 та ризиком розвитку цукрового діабету в когортному популяційному дослідженні.

Так, було проаналізовано дані 629 935 осіб. 25% учасників дослідження (125 987 осіб) перенесли інфекцію SARS-CoV-2. Учасники були зіставними за статтю, віком та датою взяття тесту на коронавірусну інфекцію. Період спостереження у середньому становив 257 днів.

Було виявлено, що ризик розвитку цукрового діабету становив 0,5% в учасників, які перенесли коронавірусну інфекцію, і 0,4% — в осіб, у яких не виявили SARS-CoV-2. При цьому вищий ризик розвитку цукрового діабету спостерігався у людей з тяжким перебігом захворювання, у тому числі у тих, хто був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії або до інфекційного відділення.

Водночас ризик розвитку цукрового діабету після перенесеної інфекції SARS-CoV-2 був вищим у чоловіків.

Автори дослідження пояснили, що важливо, щоб працівники охорони здоров’я були обізнані про потенційні довгострокові наслідки COVID-19. Так, вони наголосили, що необхідно проводити обстеження осіб, які перенесли COVID-19, для виявлення цукрового діабету та проведення ранньої терапії при цьому захворюванні.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  21.04.2023

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