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Новини медицини та фармаціїВегетаріанська дієта зумовлює підвищення ризику перелому стегна?

Вегетаріанська дієта зумовлює підвищення ризику перелому стегна?

Опубліковано  03.08.2023

У нещодавньому масштабному дослідженні показано, що ризик перелому стегна на 50% вищий у осіб, які дотримуються вегетаріанської дієти, порівняно з тими, хто регулярно вживає м’ясо.

Раніше в дослідженнях встановили, що ризик перелому стегна підвищений у жінок, які дотримуються вегетаріанської дієти, порівняно з жінками, які вживають в їжу м’ясо.

Дослідники з Університету Лідса (University of Leeds) проаналізували дані 413 914 чоловіків та жінок, які є учасниками проєкту UK Biobank. Таким чином, у дослідженні встановлено, що у чоловіків, які дотримуються вегетаріанської дієти, також підвищений ризик виникнення перелому стегна порівняно з чоловіками, які регулярно вживають м’ясо, як і у жінок.

У дослідженні також визначено деякі фактори, що впливають на підвищення ризику перелому стегна у вегетаріанців.

Учасники дослідження були поділені на 4 групи:

  • постійні м’ясоїди, які регулярно вживають м’ясо (5 або більше разів на тиждень);
  • нерегулярно вживають м’ясо — менше 5 разів на тиждень;
  • пескетаріанці, які вживають рибу, але не м’ясо;
  • вегетаріанці, які вживали молочні продукти, але не рибу чи м’ясо.

Результати дослідження опубліковані у журналі «BMC Medicine».

За період спостереження у дослідженні перелом стегна діагностовано у 0,8% учасників. У дослідженні виявлено, що в осіб, які ніколи не вживають м’ясо, ризик перелому стегна був на 50% вищий, ніж у постійних м’ясоїдів, незалежно від статі. Не відзначено різниці у величині ризику перелому стегна між особами, які регулярно і нерегулярно вживають в їжу м’ясо. У пескетаріанців ризик перелому стегна був трохи вищий (8%), ніж у осіб, які вживають м’ясо.

Результати дослідження скориговані з урахуванням регіону проживання учасників, етнічної приналежності, сімейного стану, статусу куріння, індексу депривації Таунсенда, вживання дієтичних добавок, фізичної активності, вживання алкоголю, індексу маси тіла, кількості дітей, клімактеричного статусу (пременопауза, постменопауза), діагностованих цукрового діабету, онкологічних, серцево-судинних захворювань, а також інших переломів.

За оцінками дослідників, одним із факторів, що впливають на ризик перелому стегна в осіб, які дотримуються вегетаріанської дієти, є низький індекс маси тіла. Крім того, вегетаріанці часто не отримують достатньої кількості білка з раціоном харчування.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  03.08.2023

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