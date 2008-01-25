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Новини медицини та фармаціїВчені визначили перспективну мішень для розробки методів лікування раку

Вчені визначили перспективну мішень для розробки методів лікування раку

Опубліковано  05.07.2021

Тема раку так чи інакше стосується кожного. На відміну від деяких інших смертельних захворювань, рак різноманітний, тому вивчення одного ферменту, пов’язаного з багатьма типами цього захворювання, може призвести до розробки більш ефективних методів лікування.

Вчені Науково-дослідного центру Міністерства енергетики США в Аргонській національній лабораторії DOE (US Department of Energy (DOE) Office of Science User Facility at DOE’s Argonne National Laboratory) визначили структуру саме такого ферменту: таспаза-1, що відіграє важливу роль у відтворенні ракових клітин у людини. Для визначення використовували потужні рентгенівські промені, що випромінюються вдосконаленим фотонним джерелом (Advanced Photon Source — APS).

Таспаза-1 стимулює ріст і поширення ракових клітин при різних формах захворювання, від лейкемії у дітей до раку товстої кишки, раку молочної залози та гліобластоми, яка є агресивною формою раку головного або спинного мозку. Нова інформація про структуру таспази-1 дає уявлення про те, як цей фермент може бути мішенню для майбутніх методів лікування раку.

Дослідницька група, очолювана нинішніми і колишніми вченими з Університету штату Арізона (Arizona State University), виконала цю роботу в Національному інституті загальномедичних наук (National Institute of General Medical Sciences) і на базі дослідного центру структурної біології Національного інституту раку (National Cancer Institute Structural Biology Facility — GM/CA) в APS. Результати дослідження були опубліковані у вигляді статті у «Structure».

«Ми повідомили про важливість раніше недослідженого фрагмента таспази-1, який може бути використаний в якості привабливої мішені для пригнічення її функції», — зазначив провідний дослідник Хосе М. Мартін-Гарсія (Jose M. Martin-Garcia), який на даний час працює в Інституті фізичної хімії Рокасолано (Rocasolano Institute of Physical Chemistry) в Мадриді, Іспанія. Під час цього дослідження Х.М. Мартін-Гарсія працював в лабораторії Петри Фромме (Petra Fromme), професора зі штату Арізона і співавтора статті.

Таспаза-1 — це тип ферменту, що спочатку синтезується у формі неактивного проферменту, який потім розрізається на частини для утворення його активної форми за певних умов.

«Цей загальний тип активації має місце в інших біологічних функціях, таких як травлення і згортання крові», — пояснив Майкл Беккер (Michael Becker), фахівець з кристалографії білка відділу рентгенологічних досліджень в Аргонні (X-ray Sciences Division at Argonne).

Цей процес розрізання або розщеплення призводить до утворення двох фрагментів таспази-1. До проведення даного дослідження була ідентифікована тільки частина структури таспази-1 і виявлені ці фрагменти. Так тривало до того часу, поки команда Х.М. Мартіна-Гарсіа не з᾽ясувала, що можна злегка модифікувати фермент, щоб з’єднати ці фрагменти, створивши петлю, яка дозволила кристалізувати цілу функціональну молекулу.

Однак, як пояснив Роберт Фішетті (Robert Fischetti), консультант з природничих наук директора APS і керівник групи Advanced Photon Source, під час реалізації проєкту виникли проблеми. Р. Фішетті керував проєктуванням, побудовою і експлуатацією комплексу пучкових каналів, які використовувалися для дослідження структури таспази-1 за фінансової підтримки Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health).

«Визначення структури цих кристалів може бути досить складним завданням, — зазначив Р. Фішетті. — Можливості, які ми розробили в GM/CA, дозволили зібрати дані достатньої якості для цього дослідження».

У результаті дослідження отримано нову важливу інформацію. Дослідницька група встановила, що одна ділянка таспази-1 утворює довгу спіралеподібну структуру, яка необхідна для її функціонування.

«Кристалічна структура, описана в нашій статті, вперше показує таспазу-1 в її функціонально активному стані, і підкреслює вирішальне значення цього спіралеподібного фрагмента, — наголосив Х.М. Мартін-Гарсія. — Важливість цієї ділянки таспази-1 робить її головною мішенню для розробки інгібіторів для протиракової терапії».

Дослідження Х.М. Мартіна-Гарсіа і нова інформація про таспазу-1, отримана за допомогою Argonne APS, допоможуть вченим в розробці нових методів лікування раку, спрямованих на унікальну структурну особливість таспази-1.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  05.07.2021

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