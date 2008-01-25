Результати нового дослідження демонструють, що схема імунізації двома дозами мРНК вакцини проти COVID-19 в кінцевому підсумку стимулює порівнянні відповіді антитіл у вагітних, жінок, що годують грудьми, і невагітних репродуктивного віку, але після введення першої дози вакцини у вагітних і жінок, які годують грудьми, ключові функції антитіл проявляються повільніше.

Результати дослідження, проведеного під керівництвом дослідників Массачусетської лікарні загального профілю (Massachusetts General Hospital — MGH), які були опубліковані в журналі «Science Translational Medicine», акцентують увагу на важливості дотримання рекомендованих термінів введення першої та другої доз вакцини мРНК проти COVID-19 вагітним і жінкам, що годують грудьми, для формування повного імунітету.

Співавтор дослідження Андреа Едлоу, доктор медицини, магістр наук, фахівець з патології плода в MGH і доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної біології в Гарвардській медичній школі (Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology at Harvard Medical School), відзначає, що рішення провести це дослідження виникло, оскільки існує необхідність в отриманні реальних даних про те, як вагітні і жінки, що годують грудьми, реагують на вакцини проти COVID-19, оскільки вони не брали участі в первинних дослідженнях вакцин і належать до групи ризику.

А. Едлоу підкреслює, що включення вагітних у дослідження має вирішальне значення, оскільки ця частина населення продовжує сумніватися в доцільності проведення вакцинації, хоча й належить до групи ризику, і її представники найчастіше хворіють на тяжку форму COVID-19. Команда досліджувала імунну відповідь після вакцинації у більш ніж 100 жінок, включаючи вагітних, жінок, що годують грудьми, і невагітних.

У дослідженні конкретно розглядалися титри, можливість зв’язуватися Fc-рецептора і функціональність індивідуальних антитіл після вакцинації проти COVID-19. Зв’язувальна здатність Fc-рецептора (білка) — це здатність антитіл зв’язуватися з Fc-рецепторами, що знаходяться на імунних клітинах і тканинах. Зв’язування Fc-рецептора має вирішальне значення для активації клітин у боротьбі з вірусом, що викликає захворювання COVID-19, і на рівні плацентарної тканини зв’язування Fc-рецептора грає ключову роль у передачі материнських антитіл плоду. Учені встановили, що здатність зв’язування Fc-рецептора і інші ключові функції антитіл розвиваються повільніше у вагітних і жінок, що годують грудьми, ніж у невагітних жінок, і друга доза вакцини є ключовою для досягнення повного зв’язування і функціональності антитіл.

У результаті дослідження також виявлено ключові відмінності між відповідями на введені вакцини у вагітних і жінок, які годують грудьми, що підкреслює важливість включення в це дослідження не тільки вагітних, але і жінок, що годують грудьми. Зокрема, у жінок, які годують грудьми, після вакцинації активність природних кілерних клітин була вищою, ніж у вагітних.

Ці клітини відіграють ключову роль у природженій імунній відповіді, знищуючи інфіковані вірусом клітини. А. Едлоу підкреслює, що в результаті роботи вдалося з’ясувати, що друга вакцина або бустерна доза мають вирішальне значення для наявності функціональних антитіл в крові і грудному молоці жінок, що годують грудьми. Дослідники також підтвердили результати своїх попередніх досліджень, згідно з якими функціональні материнські антитіла проходять через пуповину, забезпечуючи імунний захист новонародженому.

Це останнє дослідження також показало, що відповіді антитіл, індуковані вакцинами мРНК-1273 (Moderna) і BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), були різними, причому відповідь антитіл, індукована Moderna, була більш сфокусованою і скоординованою у учасників дослідження. Однак обидві вакцини викликали високоефективні відповіді антитіл.

За матеріалами www.news-medical.net