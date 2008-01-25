Представники МОЗ України повідомляють, що на початку жовтня за підтримки Посольства України в США в Україну передали нові препарати для лікування пацієнтів з COVID-19 — бамланівімаб та етесевімаб. Інформацію про отримання гуманітарного вантажу опублікував Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров’я України.

Ці два препарати представляють собою людські моноклональні антитіла, які вироблені компанією Eli Lilly. На сьогодні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою застосовують не тільки прямі противірусні препарати та лікарські засоби патогенетичної дії, а й такі імунні препарати, як плазма реконвалесцентних осіб та нейтралізуючі моноклональні антитіла. На відміну від більшості ліків, що застосовуються при коронавірусній хворобі, бамаланівімаб призначений для використання в амбулаторних умовах.

Обидва моноклональних антитіла були синтезовані клітинною лінією СНО (клітини яєчників китайського хом’ячка Cricetulus griseus — Chinese Hamster Ovary) і представляють собою рекомбінантні нейтралізуючі людські антитіла до спайк-білка SARS-CoV-2 — основного імуногенного білка коронавірусу.

Ці 2 моноклональних антитіла були отримані від 2 окремих пацієнтів з Північної Америки і Китаю, які одужали після коронавірусної хвороби. Бамланівімаб представляє собою κ-антитіло імуноглобуліну G1 (IgG1).

Механізм дії моноклональних антитіл полягає у зв’язуванні спайк-білка та блокуванні процесу його зв’язування з рецептором АСЕ2 людини. Однак різниця між цими антитілами полягає в тому, що бамланівімаб не модифікується в Fc-фрагменті, а в етесевімабу в Fc-фрагменті зроблені амінокислотні заміни. У результаті бамланівімаб та етесевімаб зв’язуються з різними епітопами спайк-білка — етесевімаб зв’язує варіанти, які мають резистентні до бамланівімабу епітопи. Саме тому рекомендується застосовувати ці 2 моноклональних антитіла в комбінації — за рахунок часткового перекриття сайтів зв’язування очікується більш виражений противірусний ефект і зниження вірусної резистентності.

На сьогодні основним клінічним дослідженням, що підтверджує ефективність введення цієї комбінації моноклональних антитіл, є BLAZE-1. У ньому порівнювали ефективність бамланівімабу в режимі монотерапії з плацебо, а також ефективність монотерапії з комбінацією бамланівімаб+етесевімаб. Результати ІІІ фази дослідження дозволяють стверджувати, що застосування комбінації бамланівімабу з етесевімабом сприяє скороченню кількості госпіталізацій і смертності на 87% для пацієнтів з коронавірусною хворобою, у яких відмічають високі ризики за рахунок супутньої патології. Дані дослідження опубліковані в березні 2021 р., тому на їх основі Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило препарат для екстреного застосування при коронавірусній хворобі. На сьогодні бамланівімаб дозволений для екстреного застосування в Канаді, Ізраїлі, Кувейті та низці інших країн.

Потенційна когорта для застосування комбінації моноклональних антитіл — пацієнти високого ризику (через супутню патологію), у яких на момент призначення терапії діагностовано коронавірусну хворобу легкого або середнього ступеня тяжкості і при цьому немає потреби в кисневій терапії.

До факторів ризику відносяться:

індекс маси тіла 35 і вище;

вік старше 65 років;

хронічна хвороба нирок;

вагітність;

цукровий діабет;

імунодефіцитні захворювання або імуносупресивна терапія;

серцево-судинні захворювання, включаючи вроджені вади серця;

артеріальна гіпертензія;

хронічні респіраторні захворювання, наприклад, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма (від помірної до важкої), інтерстиціальна хвороба легень та легенева гіпертензія;

серповидноклітинна анемія;

порушення нервового розвитку, наприклад церебральний параліч;

залежність від медичних пристроїв і приладів (наприклад трахеостома, гастростома тощо).

Комбінацію моноклональних антитіл бамланівімабу та етесевімабу рекомендується вводити якомога раніше — після першого позитивного тесту на SARS-CoV-2 (методом полімеразної ланцюгової реакції або на антиген) або протягом 10 днів з моменту появи симптомів.

За матеріалами www.ncbi.nlm.nih.gov; www.cambridge.org; www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; www.drugdiscoverytrends.com; www.bmj.com; www.ncbi.nlm.nih.gov