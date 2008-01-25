Ускладнення вагітності при COVID-19

В одній із статей, опублікованій в журналі «Clinical Medicine Journal», обговорюється перебіг вагітності, ускладненої COVID-19. У цьому матеріалі представлена інформація, яка на даний час відома про цей стан, і поточні рекомендації.

COVID-19, що викликається SARS-CoV-2, вперше з’явився в Ухані, Китай, наприкінці 2019 р. З того часу вірусом SARS-CoV-2 заразилися понад 226 млн осіб у всьому світі, і він став причиною смерті понад 4,6 млн людей.

Фактори ризику

Під час пандемії COVID-19 вагітні належать до групи ризику. Вони частіше хворіють безсимптомно (близько 75% випадків захворювання). У близько 40% вагітних відзначали кашель і підвищення температури тіла, при цьому утруднене дихання і міалгія спостерігалися тільки у 21 і 19% вагітних відповідно.

Тяжка форма COVID-19 зазвичай розвивається при інфікуванні в другій половині вагітності, особливо в кінці II триместру і далі. До числа тих, хто схильний до найбільш високого ризику розвитку важкої форми COVID-19, відносяться жінки з індексом маси тіла вище ідеального, вагітні віком старше 35 років і ті, у кого виявлено хронічні супутні захворювання.

Представниці негроїдної раси піддавалися в 5 разів вищому ризику летального наслідку під час вагітності в порівнянні з жінками європеоїдної раси. На думку багатьох дослідників, цей підвищений ризик, ймовірно, є результатом відмінностей у стані здоров’я, системи охорони здоров’я, соціального і економічного статусу, а також потенційного дефіциту вітаміну D.

Результати при вагітності

Отже, близько 9% усіх госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії в Сполученому Королівстві становили вагітні або жінки в післяпологовий період. Кожній 20-й госпіталізованій вагітній пацієнтці з COVID-19 в кінцевому підсумку потрібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії, що вказує на те, що вагітність пов’язана з підвищенням ймовірності цієї події на 62% в порівнянні з невагітними жінками. У разі зараження COVID-19 при вагітності ризик інвазивної вентиляції підвищується приблизно на 90%.

Під час другої хвилі пандемії COVID-19 у відділення інтенсивної терапії була госпіталізована більшість вагітних або жінок репродуктивного віку в післяпологовий період. Слід зазначити, що це могло бути запобіжним засобом після оцінки клінічного досвіду, отриманого під час першої хвилі. На підтвердження цього показник материнської смертності становив 2,2 на 100 000 вагітностей.

У цей час передчасні пологи були більш поширені серед вагітних із симптомами COVID-19 порівняно з іншими. Ризик пологів до 32 тиж вагітності був майже в 4 рази вищим у пацієнток з коронавірусною хворобою, ніж у вагітних без COVID-19. До 37 тиж ризик передчасних пологів у вагітних з COVID-19 був у 1,9 раза вищим.

Близько 80% випадків передчасних пологів пов’язані з медичним втручанням в рамках протоколу лікування матері, спрямованого на поліпшення рівня оксигенації. Таким чином, даний факт демонструє, що вагітних з тяжкою формою COVID-19 слід лікувати тільки в закладах, які можуть проводити терапію недоношених новонароджених.

Діагностичне обстеження на COVID-19 при вагітності

Автори цього дослідження прийшли до висновку, що всі необхідні тести для підтвердження основного діагнозу COVID-19, а також інших супутніх станів слід проводити незалежно від статусу вагітної. За необхідності слід робити знімки.

Безпека різних візуалізаційних тестів також оцінена в поточному дослідженні, при цьому комп’ютерна томографія представляла найбільш високий ризик для матері. Ризик цього сканування виражається в підвищенні ймовірності розвитку раку грудей у майбутньому, при збільшенні до 10 мГр радіації — з підвищеним ризиком приблизно на 14%. Ризик для плода незначний.

При безсимптомному й легкому перебігу COVID-19 після оцінки ризику розвитку венозної тромбоемболії буде досить тільки домашнього догляду; проте ізоляція має бути обов’язковою. В інших же випадках вагітні повинні бути госпіталізовані в лікувальні заклади з можливістю надання багатопрофільної допомоги.

Через вагітність не слід відмовлятися від відповідної терапії: тоцилізумаб і кортикостероїди. Дослідники відзначають, що, незважаючи на зниження 28-денної смертності в стаціонарах серед вагітних під час другої хвилі, цю терапію проводили тільки менш ніж у 25% жінок, включаючи тих, хто знаходився в критичному стані.

Було встановлено, що застосування кортикостероїдів, таких як дексаметазон, було необхідним для зменшення кількості смертей від COVID-19 на 20% серед кисневозалежних пацієнтів і на 33% серед тих, хто перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Вибір, мабуть, полягає в пероральному застосуванні преднізолону або внутрішньовенному введенні гідрокортизону при вагітності, враховуючи, що будь-який з них не проникає через плаценту.

Навпаки, дексаметазон легко проникає через плаценту, і високий кумулятивний ризик був пов’язаний з порушеннями пізнавальних здібностей і сенсорними абераціями в дитинстві. У результаті цей препарат резервується з метою підвищення зрілості легенів у плода.

Післяпологовий догляд

Результати всіх отриманих досліджень і спостережень свідчать, що ризик зараження новонароджених від матері мінімальний і цим немовлятам не потрібна госпіталізація після народження. Тому ВООЗ, з огляду на важливість контакту «шкіра до шкіри» і грудного вигодовування незабаром після народження, з точки зору його ролі в поліпшенні психічного здоров’я і зв’язку між матір’ю і дитиною, сприяє збереженню цілісності діади мати-дитина незалежно від статусу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 при вагітності

Об’єднаний комітет з вакцинації та імунізації (Joint Committee on Vaccination and Immunisation — JCVI) рекомендує вакцинацію як вагітних, так і невагітних жінок. Немає доказів, що вказують на який-небудь механізм розвитку шкоди для матері або плода протягом вагітності та годування груддю.

Більше 120 000 жінок в США отримали вакцину від COVID-19 під час вагітності, і близько 4000 таких жінок повідомили про результати. За словами вчених, частота небажаних явищ при вагітності, таких як викидень, мертвонародження і неонатальна смерть, обмеження росту і вроджені аномалії, не перевищувала фонових показників.

Дослідники уточнюють, що вакцини від Pfizer або Moderna є кращими у зв’язку з великою кількістю доступних даних з безпеки. Вакцину від AstraZeneca слід використовувати, якщо її першу дозу було успішно введено. Антитіла, що виробляються після вакцинації, проникають у кров немовляти і в грудне молоко, таким чином захищаючи дитину від SARS-CoV-2.

Висновок

Отже, у більшості жінок, які заразилися COVID-19 під час вагітності, захворювання буде проходити у легкій або безсимптомній формі, проте у деяких з них може відзначатися більш високий ризик госпіталізації до відділень інтенсивної терапії, інвазивної вентиляції легенів і передчасних пологів.

Усі доступні методи лікування мають використовуватися відповідно до показань незалежно від наявності вагітності, у тому числі і вакцини. Рання госпіталізація для пацієнтів з більш легкими симптомами і багатопрофільна терапія є ключем до повного одужання в цій групі ризику.

За матеріалами www.news-medical.net/news