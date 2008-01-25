Усе, що вам потрібно знати про мігрень

Мігрень — це сильний довготривалий головний біль, що часто супроводжується непереносимістю світла, голосних звуків та ін. Епізоди мігрені можуть тривати кілька днів та час від часу повторюватися. У тяжких випадках мігрень може позначатися на повсякденному житті людини, включаючи неможливість працювати чи навчатися через нестерпний головний біль.

Мігрень може впливати на людей по-різному, її тригери, тяжкість, симптоми та частота нападів можуть відрізнятися. У деяких людей відмічають більше одного епізоду щотижня, у інших симптоми проявляються лише зрідка.

Дослідники виявили, що понад 15% дорослих стикалися з епізодом мігрені або сильним головним болем протягом останніх 3 міс. Інше європейське дослідження показало, що мігрень вражає трохи більше 19% жінок і 9% чоловіків. Епізоди часто виникають у людей віком 18–44 роки. Таким чином, мігрень частіше виявляють у жінок, ніж у чоловіків (у 2–3 рази) та у віці 30–50 років.

Симптоми

Симптоми мігрені мають тенденцію до поетапного перебігу.

Перед власне головним болем 20–60% осіб з мігренню відчувають симптоми, які починаються за кілька годин або днів до нападу. На цьому етапі людина може відчувати емоційні зміни, зокрема депресію та дратівливість, а також запаморочення, чутливість до світла і звуку та інші симптоми. Іноді може виникати аура, яка проявляється у фізичних або сенсорних симптомах, таких як блимання вогників у полі зору.

Під час етапу власне розвитку головного болю поряд з легким або сильним пульсуючим головним болем може спостерігатися нудота, блювання, біль у шиї, запаморочення та закладеність носа. Коли головний біль минув, людина може ще до двох днів відчувати втому та дратівливість. Це іноді називають «мігреневим похміллям».

Інші ознаки мігрені:

головний біль, що посилюється під час фізичного навантаження або стресу;

нездатність виконувати звичайні дії через біль;

підвищена чутливість до світла та звуку.

Мігрень з аурою та без

Існують різні види мігрені. Головною відмінністю є те, чи включає вона ауру — сенсорні зміни, чи ні.

Мігрень з аурою. Аура — це порушення роботи органів чуття на ранніх стадіях епізоду мігрені. Аура при мігрені розвивається протягом 5–20 хв і триває менше 60 хв, після чого з’являється головний біль з ознаками мігрені без аури.

Аура може включати:

наявність заплутаних думок або переживань;

бачення дивних іскристих або миготливих вогнів, яких немає;

бачення зигзагоподібних ліній світла;

наявність сліпих плям у полі зору;

відчуття поколювання в руці або нозі;

складнощі з мовленням;

слабкість у плечах, шиї або кінцівках;

бачення речей, яких немає, одним оком;

нездатність чітко бачити частину чогось;

частина поля зору зникає, а потім знову з’являється.

Візуальна аура може нагадувати наслідки дуже яскравого спалаху камери, але візуальні зміни можуть тривати від кількох хвилин до 1 год.

Мігрень без аури. Мігрень без аури є найпоширенішим підтипом. Найчастіше в такому разі людина не відчуває сенсорних розладів перед епізодом. Приблизно у 70–90% випадків мігрень розвивається без аури. Мігрень без аури характеризується нападами, що тривають від 4 до 72 год, зазвичай характеризуються помірною або сильною інтенсивністю болю, який є здебільшого одностороннім, пульсуючим, посилюється при звичайній фізичній активності та супроводжується нудотою та/або світлобоязню та непереносимістю звуків.

Причини та тригери розвитку нападу мігрені

Епізоди мігрені можуть провокувати зовнішні чинники, що впливають на стан кровоносних судин, взаємодію нервових клітин або створюють дисбаланс хімічних речовин у мозку.

Генетичні особливості також можуть відігравати важливу роль — наявність сімейної історії мігрені є поширеним фактором ризику.

Тригери мігрені є відмінними в різних людей. Вони зазвичай включають:

гормональні зміни, наприклад, пов’язані з менструацією;

емоційні тригери, такі як стрес, депресія, тривога та хвилювання;

дієтичні фактори, включаючи алкоголь, кофеїн, шоколад, горіхи, сир, цитрусові та продукти, що містять добавки тирамін і глутамат натрію;

деякі лікарські засоби, такі як замісна гормональна терапія і деякі гормональні контрацептиви;

фактори навколишнього середовища, зокрема мерехтливі екрани, різкі запахи, пасивне куріння, гучні звуки, вологість, задушливі приміщення, перепади температури та яскраве світло.

Деякі інші можливі тригери розвитку нападу мігрені включають втому, недосипання, напруження в зоні плечей та шиї, тривале перебування в незручній позі, фізичні навантаження, низький рівень глюкози в крові, зміна часових поясів, нерегулярний прийом їжі та зневоднення. Уникнення тригерів, коли це можливо, може допомогти зменшити частоту епізодів мігрені.

Наступні стратегії поряд з уникненням тригерів можуть допомогти зменшити частоту епізодів мігрені:

повноцінний сон;

зниження рівня стресу;

вживання великої кількості води;

підтримання правильної постави;

уникнення відомих дієтичних тригерів, таких як кофеїн, алкоголь і сир;

регулярне виконання фізичних вправ.

Лікування при мігрені

Більше половини пацієнтів з мігренню спостерігають серйозне погіршення загального стану або потребують постільного режиму під час нападів. На жаль, позбутися мігрені раз і на завжди не вийде, однак існують препарати, які можуть ефективно усунути симптоми хвороби.

Одним з лікарських засобів, здатних полегшити стан пацієнтів з мігренню, усуваючи не тільки біль, а й інші неприємні симптоми, є препарат СТОПМІГРЕН від української фармацевтичної компанії «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Таблетки СТОПМІГРЕН призначають для швидкого полегшення стану при нападах мігрені з аурою чи без неї.

Діючою речовиною препарату СТОПМІГРЕН є суматриптан — селективний агоніст 5НТ 1D -рецепторів, що не впливає на інші 5НТ-рецептори. Ці рецептори містяться головним чином у черепно-мозкових кровоносних судинах.

Суматриптан є першим препаратом із сімейства триптанів, який було схвалено Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (U.S. Food and Drug Administration) для лікування пацієнтів з нападами мігрені та кластерним головним болем, і найбільш використовуваним у всьому світі лікарським засобом групи триптанів — ліків, що застосовуються при мігрені. Суматриптан також є «золотим» стандартом терапії, з яким порівнюють нові методи лікування, що розробляються для пацієнтів з гострою мігренню.

У ході експериментальних дослідженнях було встановлено, що суматриптан чинить селективну вазоконстрикторну дію на судини в системі сонних артерій, але при цьому не впливає на мозковий кровообіг. Система сонних артерій постачає кров до мозку та тканин, що оточують череп зовні. Внаслідок розширення цих судин розвивається мігрень. Додатково за допомогою експериментальних даних було доведено, що суматриптан гальмує активність трійчастого нерва. Це два можливі механізми, через які виявляється антимігренозна активність препарату.

Результати нещодавніх досліджень можуть значно розширити сферу застосування цього препарату, оскільки все більше доказів свідчать про протизапальну активність суматриптану. Так, лікарський засіб знижує вираженість запалення, захищає клітини нервової системи. Крім того, цей препарат, здається, регулює синтазу оксиду азоту та сигналізацію оксиду азоту.

СТОПМІГРЕН випускається у двох дозуваннях — таблетки по 50 та 100 мг. Рекомендована доза СТОПМІГРЕНУ для дорослих становить 50 мг. В окремих випадках дозу можна підвищити до 100 мг. При цьому ефект від застосування препарату СТОПМІГРЕН спостерігається через 30 хв після перорального прийому 100 мг лікарського засобу. Це забезпечується завдяки тому, що суматриптан швидко всмоктується, досягаючи 70% максимальної концентрації через 45 хв.

Важливо, що застосування суматриптану на ранній стадії, під час фази легкого болю, забезпечує значно кращі результати щодо знеболення через 2 год та тривалого безболісного періоду протягом 24 год, ніж прийом під час наявних нападів з помірною або сильною інтенсивністю болю. Таким чином, чим раніше буде прийнято суматриптан, тим кращий та триваліший ефект можна отримати.

Також у дослідженнях було показано, що полегшення супутніх симптомів, у тому числі нудоти, світлобоязні та непереносимості звуків, було більш вираженим при застосуванні суматриптану, ніж у разі прийому плацебо, а використання інших препаратів було меншим при застосуванні суматриптану, ніж при прийманні плацебо.

Таким чином, суматриптан, діюча речовина препарату СТОПМІГРЕН, забезпечує швидке та тривале усунення головного болю при мігрені, а також низки інших симптомів, характерних для цього стану, таких як нудота, світлобоязнь, непереносимість звуків. Крім того, раннє застосування лікарського засобу здатне значно покращити результати лікування, забезпечивши швидший початок дії та більшу її тривалість.