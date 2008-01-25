Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїУпадацитініб — препарат для лікування пацієнтів зі спондилоартритом

Упадацитініб — препарат для лікування пацієнтів зі спондилоартритом

Опубліковано  08.06.2022

Застосування інгібітора янус-кінази (Janus kinase — JAK) упадацитинібу сприяє значному зниженню активності захворювання, зменшенню вираженості болю, поліпшенню функціонального стану та якості життя в порівнянні з плацебо у пацієнтів з нерадіографічним аксіальним спондилоартритом (нр-аСпА). Про це свідчать результати рандомізованого дослідження ІІІ фази SELECT-AXIS-2. Хоча раніше було показано, що інгібітори JAK є ефективними та безпечними для лікування пацієнтів з анкілозуючим спондилітом (аСпА), дослідження SELECT-AXIS-2 є першим, у якому оцінювали ефективність застосування інгібітора JAK при нр-аСпА.

Деталі дослідження

До дослідження увійшли пацієнти віком старше 18 років з діагностованим нр-аСпА. Включення проводилося у разі відповідності класифікаційним критеріям Оцінки Міжнародного товариства спондилоартриту (Assessment of SpondyloArthritis international Society — ASAS) для аСпА та невідповідності рентгенологічним модифікованим Нью-Йоркським критеріям (radiologic criterion of modified New York criteria). У пацієнтів відзначали об’єктивні симптоми активного запалення, що відповідають діагнозу аСпА (за даними магнітно-резонансної томографії крижово-клубових суглобів та/або визначення рівня плазмового С-реактивного білка вище верхньої межі норми (2,87 мг/л) при скринінгу), клінічний індекс активності анкілозуючого спондиліту Бата (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index — BASDAI) і суб’єктивну оцінку болю в спині 4 або вище на основі числової шкали оцінок від 0 до 10 на момент початку дослідження.

Пацієнтів рандомізували для призначення або плацебо (157 пацієнтів), або упадацитинібу в дозі 15 мг/добу (158 пацієнтів) протягом 52 тиж. Після закінчення 52 тиж усі пацієнти, які отримували упадацитиніб, продовжили прийом препарату в тій самій дозі, а осіб, які отримували плацебо, було переведено на підтримувальну дозу упадацитинібу 15 мг/добу.

Встановлено, що поряд з досягненням первинної кінцевої точки на 14-му тижні (покращення критеріїв відповіді ASAS на 40%) частота відповіді на інгібітор JAK була вищою протягом усього періоду дослідження в будь-який момент часу.

З 14 контрольованих вторинних кінцевих точок за 12 було відзначено статистично значуще поліпшення на фоні прийому упадацитінібу, включаючи зміну порівняно з вихідним рівнем суб’єктивної оцінки болю в спині, функціонального індексу анкілозуючого спондиліту Бата (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index — BASFI), шкали активності хвороби при анкілозуючому спондиліті (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score — ASDAS), оцінки якості життя при анкілозуючому спондиліті низької активності (Low Disease Activity, Ankylosing Spondylitis Quality of Life — ASQoL) та МРТ Консорціуму досліджень спондилоартриту Канади (MRI Spondyloarthritis Research Consortium of Canada — SPARCC) для крижово-клубових суглобів.

Тільки за шкалою BASDAI та Маастрихтською шкалою анкілозуючого спондиліту та ентезиту (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score — MASES) не було відзначено значного покращення при застосуванні інгібітора JAK.

Безпека упадацитинібу в цьому дослідженні відповідала його відомому профілю.

Висновок

Фабіан Профт (Fabian Proft), керівник відділу клінічних досліджень університетської лікарні Шаріте (Charite University hospital) у Берліні, зазначив, що результати дослідження були очікуваними. На сьогодні вже підтверджено ефективність упадацитинібу при рентгенологічному аСпА, а також отримано дані про співставності терапевтичного ефекту всіх інших наявних препаратів при лікуванні пацієнтів з аСПА незалежно від наявності рентгенологічних критеріїв захворювання.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  08.06.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини