У незалежному благодійному госпіталі короля Едуарда VII (Independent charitable hospital King Edward VII), розташованому в Медичному районі Харлі-Стріт (Harley Street Medical Area), Великобританія, впроваджуються 2 нових інноваційних методики лікування раку молочної залози, при яких знижується тяжкість довгострокових побічних ефектів після оперативного лікування.

Лімфатичний мікрохірургічний метод лікування (LYMPHA) знижує ризик вторинної лімфедеми, пов’язаної з раком грудей (breast cancer-related lymphedema — BCRL). Це хронічний, хворобливий і часто прогресуючий стан, при якому надлишок рідини накопичується в тканинах, викликаючи набряк. LYMPHA перенаправляє продукти життєдіяльності з лімфатичної системи у венозну, за рахунок чого поліпшується відтік рідини і зменшується вираженість лімфедеми. У кількох дослідженнях показано, що цей метод значно знижує ризик розвитку BRCL.

При методиці LYMPHA для ідентифікації дрібних лімфатичних судин (~1 мм) використовується комбінація парамагнітного індикатора та флуоресцентної візуалізації (Endomagnetics і Stryker). Консультант із захворювань молочної залози і реконструктивний хірург Пол Тіручелвам (Paul Thiruchelvam) очолює команду впровадження нової методики і дуже тісно співпрацює зі своїми колегами Навідом Джаллалі (Navid Jallali) і міс Джудіт Хантер (Judith Hunter), консультантами з пластичних і мікрохірургічних методик.

Цей метод був впроваджений разом з реконструкцією клаптем глибокого перфоранта нижньої епігастральної артерії (DIEP), складним типом мікрохірургічної реконструктивної хірургії грудей. При реконструкції клаптем DIEP підшкірну жирову клітковину, шкіру і кровоносні судини мобілізують з нижньої частини живота і переміщають вгору в ділянку молочної залози для відновлення маммарного бугра після мастектомії.

Нова інноваційна технологія кількісної оцінки перфузії з використанням системи інфрачервоних камер Stryker надає кількісну інформацію про перфузію шкірного клаптя (після мастектомії). Крім того, це може допомогти мікрохірургу вибрати клапоть з найкращим кровопостачанням і потенційно знизити частоту некрозу жирової тканини — стану, при якому тканина, яка використовується для відновлення грудей, відмирає, що призводить до утворення грудкуватих тканин і неоднорідної поверхні. Ущільнення, викликані некрозом шкірних клаптів, не тільки впливають на якість життя пацієнта, але й можуть вимагати подальшого підтвердження клінічної оцінки, а в майбутньому можуть викликати у пацієнта дискомфорт.

Обидві процедури об’єднують досвід хірургів-мамологів та мікрохірургів лікарні короля Едуарда VII в міждисциплінарній тактиці, підкреслюючи спільний характер інновацій, таких характерних для історичної лікарні.

П. Тіручелвам повідомляє: «За свою кар’єру я бачив багато пацієнтів, яких турбували виснажливі наслідки лімфедеми. Для мене неймовірно приємно мати можливість працювати в такому тісному співробітництві з моїми видатними колегами-мікрохірургами для зниження ризику розвитку цього довгострокового ускладнення мастектомії. У госпіталі короля Едуарда VII ми можемо використовувати передові технології і знаходимося в авангарді інновацій для поліпшення життя наших пацієнтів».

Дж. Хантер, консультант з пластичної та реконструктивної хірургії госпіталю короля Едуарда VII, додає, що лімфедема може бути дуже тяжким ускладненням, яке погано піддається лікуванню. Останнім часом відновився інтерес до мікрохірургічних методів лікування цього стану. Однак як і при інших станах, профілактика значно перевершує традиційні методи лікування з точки зору клінічного ефекту. Після навчання техніці операції LYMPHA персонал вже має необхідні навички та обладнання для негайної реконструкції, якщо пацієнтці одночасно з мастектомією проводять лімфодисекцію.

За матеріалами www.news-medical.net/news