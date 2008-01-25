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Новини медицини та фармаціїУ чому переваги тривалої антикоагулянтної терапії після тромбозу глибоких вен?

У чому переваги тривалої антикоагулянтної терапії після тромбозу глибоких вен?

Опубліковано  29.11.2022

Ривароксабан — пероральний антикоагулянтний препарат. Після тромбофлебіту/тромбозу глибоких вен гомілки показано застосування цього лікарського засобу протягом 6 тиж. Водночас серед експертів немає єдиної думки про необхідну тривалість прийому антикоагулянтів пацієнтами з ізольованим дистальним тромбозом глибоких вен.

У той же час у нещодавньому дослідженні було показано, що застосування ривароксабану протягом 12 тиж після тромбозу глибоких вен гомілки знижує ризик подальшого тромбоутворення протягом 2 років після курсу лікування.

Результати дослідження опубліковано в журналі «BMJ».

Також у дослідженні було зазначено, що збільшення тривалості курсу лікування не підвищувало ризик розвитку кровотеч різної локалізації.

До дослідження було включено 402 дорослих пацієнта (середній вік 65 років; 58% — жінки) з ізольованим дистальним тромбозом глибоких вен із 28 спеціалізованих амбулаторних клінік в Італії.

Критеріями виключення у дослідженні були:

  • вагітність та годування грудьми;
  • рак;
  • порушення функції нирок чи печінки;
  • підвищений ризик кровотеч;
  • протипоказання до застосування антикоагулянтної терапії.

Всі учасники протягом 6 тиж після діагностування тромбозу глибоких вен гомілки приймали ривароксабан у дозі 20 мг на добу. Надалі пацієнтів було рандомізовано на 2 групи. Учасники 1-ї групи отримували протягом додаткових 6 тиж 20 мг на добу ривароксабану, а 2-ї групи — плацебо.

Пацієнти проходили обстеження через 3 тиж, 6 тиж, 3 міс та 24 міс, а також у разі наявності симптомів тромбозу або кровотечі.

У дослідженні було показано, що за період спостереження у 23 (11%) осіб у групі ривароксабану та у 39 (19%) у групі плацебо розвинувся рецидив тромбозу периферичних вен гомілки або тромбоемболія легеневих артерій.

Рецидив ізольованого дистального тромбозу глибоких вен виник у 16 (8%) учасників групи ривароксабану та у 31 (15%) в групі плацебо. Проксимальний тромбоз глибоких вен або тромбоемболія легеневої артерії розвивалися у 7 (3%) пацієнтів у групі ривароксабану та у 8 (4%) у групі плацебо відповідно.

Протягом дворічного періоду дослідження не було діагностовано серйозних кровотеч в обох групах.

Учені відзначають деякі обмеження дослідження, такі як невелика вибірка хворих.

Таким чином, на думку дослідників, додатковий прийом ривароксабану протягом 3 міс ефективно знижує ризик рецидиву тромбозу глибоких вен гомілки та тромбоемболії легеневої артерії порівняно з більш короткими курсами антикоагулянтної терапії.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  29.11.2022

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