Ривароксабан — пероральний антикоагулянтний препарат. Після тромбофлебіту/тромбозу глибоких вен гомілки показано застосування цього лікарського засобу протягом 6 тиж. Водночас серед експертів немає єдиної думки про необхідну тривалість прийому антикоагулянтів пацієнтами з ізольованим дистальним тромбозом глибоких вен.

У той же час у нещодавньому дослідженні було показано, що застосування ривароксабану протягом 12 тиж після тромбозу глибоких вен гомілки знижує ризик подальшого тромбоутворення протягом 2 років після курсу лікування.

Результати дослідження опубліковано в журналі «BMJ».

Також у дослідженні було зазначено, що збільшення тривалості курсу лікування не підвищувало ризик розвитку кровотеч різної локалізації.

До дослідження було включено 402 дорослих пацієнта (середній вік 65 років; 58% — жінки) з ізольованим дистальним тромбозом глибоких вен із 28 спеціалізованих амбулаторних клінік в Італії.

Критеріями виключення у дослідженні були:

вагітність та годування грудьми;

рак;

порушення функції нирок чи печінки;

підвищений ризик кровотеч;

протипоказання до застосування антикоагулянтної терапії.

Всі учасники протягом 6 тиж після діагностування тромбозу глибоких вен гомілки приймали ривароксабан у дозі 20 мг на добу. Надалі пацієнтів було рандомізовано на 2 групи. Учасники 1-ї групи отримували протягом додаткових 6 тиж 20 мг на добу ривароксабану, а 2-ї групи — плацебо.

Пацієнти проходили обстеження через 3 тиж, 6 тиж, 3 міс та 24 міс, а також у разі наявності симптомів тромбозу або кровотечі.

У дослідженні було показано, що за період спостереження у 23 (11%) осіб у групі ривароксабану та у 39 (19%) у групі плацебо розвинувся рецидив тромбозу периферичних вен гомілки або тромбоемболія легеневих артерій.

Рецидив ізольованого дистального тромбозу глибоких вен виник у 16 (8%) учасників групи ривароксабану та у 31 (15%) в групі плацебо. Проксимальний тромбоз глибоких вен або тромбоемболія легеневої артерії розвивалися у 7 (3%) пацієнтів у групі ривароксабану та у 8 (4%) у групі плацебо відповідно.

Протягом дворічного періоду дослідження не було діагностовано серйозних кровотеч в обох групах.

Учені відзначають деякі обмеження дослідження, такі як невелика вибірка хворих.

Таким чином, на думку дослідників, додатковий прийом ривароксабану протягом 3 міс ефективно знижує ризик рецидиву тромбозу глибоких вен гомілки та тромбоемболії легеневої артерії порівняно з більш короткими курсами антикоагулянтної терапії.

За матеріалами www.medicalxpress.com