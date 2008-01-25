Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїУ чому небезпека штучних підсолоджувачів?

У чому небезпека штучних підсолоджувачів?

Опубліковано  09.09.2022

Штучні підсолоджувачі — це добавки, які використовують для надання харчовим продуктам та напоям солодкуватого смаку. Вони входять до складу тисяч товарів.

Раніше в дослідженнях було показано зв’язок між вживанням штучних підсолоджувачів та збільшенням маси тіла, підвищенням артеріального тиску, судинною дисфункцією, порушеннями мікробіому кишечнику та рівнем запалення. Також продемонстровано вплив вживання підсолоджувачів на підвищення ризику розвитку кардіометаболічних захворювань.

У недавньому проспективному дослідженні було показано прямий зв’язок між регулярним вживанням в їжу штучних підсолоджувачів (цукрозамінників) та підвищеним ризиком розвитку захворювань серцево-судинної системи, включаючи інфаркт міокарда та інсульт. Група дослідників з Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (French National Institute for Health and Medical Research, Inserm) та їхні колеги дослідили дані про 103 388 дорослих учасників-французів (середній вік — 42 роки, 80% — жінок) вебдослідження NutriNet-Santé.

Вживання харчових продуктів та штучних підсолоджувачів оцінювали за допомогою щоденних самозвітів учасників. Крім того, враховували низку додаткових факторів, включаючи спосіб життя та соціально-демографічні особливості.

Досліджували вплив замінників цукру різних типів (сукралоза, аспартам та ацесульфам калію) з урахуванням вживання з усіх джерел (їжі, напоїв). Середній період спостереження становив 9 років.

Штучні замінники цукру регулярно вживали в їжу 37% учасників, у середньому — 42,46 мг/день (така кількість міститься у 100 мл газованого напою без цукру).

У учасників, які вживали штучні підсолоджувачі, відзначали вищий показник маси тіла, порівняно з тими, хто їх не споживав. У період спостереження, що становив 9 років, було зафіксовано 1502 серцево-судинні події (включаючи інфаркт міокарда, нестабільну стенокардію, ангіопластику коронарних судин, транзиторну ішемічну атаку та інсульт).

Результати дослідження було скориговано з урахуванням маси тіла учасників, статусу куріння, фізичної активності, особливостей раціону харчування. У дослідженні було виявлено, що вживання штучних підсолоджувачів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Так, вживання аспартаму асоціювалося з підвищеною ймовірністю цереброваскулярних подій, у той час як вживання ацесульфаму калію та сукралози — з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця.

Таким чином, на думку дослідників, існує необхідність у перегляді ставлення до штучних цукрозамінників. Дослідники пояснили, що штучні замінники цукру слід розглядати як модифікований фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Учені також наголошують на необхідності подальших досліджень та визначення біохімічних та патофізіологічних механізмів негативного впливу вживання штучних підсолоджувачів на здоров’я серцево-судинної системи.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «The BMJ».

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.bmj.com

Опубліковано  09.09.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини