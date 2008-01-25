У чому небезпека штучних підсолоджувачів?

Штучні підсолоджувачі — це добавки, які використовують для надання харчовим продуктам та напоям солодкуватого смаку. Вони входять до складу тисяч товарів.

Раніше в дослідженнях було показано зв’язок між вживанням штучних підсолоджувачів та збільшенням маси тіла, підвищенням артеріального тиску, судинною дисфункцією, порушеннями мікробіому кишечнику та рівнем запалення. Також продемонстровано вплив вживання підсолоджувачів на підвищення ризику розвитку кардіометаболічних захворювань.

У недавньому проспективному дослідженні було показано прямий зв’язок між регулярним вживанням в їжу штучних підсолоджувачів (цукрозамінників) та підвищеним ризиком розвитку захворювань серцево-судинної системи, включаючи інфаркт міокарда та інсульт. Група дослідників з Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (French National Institute for Health and Medical Research, Inserm) та їхні колеги дослідили дані про 103 388 дорослих учасників-французів (середній вік — 42 роки, 80% — жінок) вебдослідження NutriNet-Santé.

Вживання харчових продуктів та штучних підсолоджувачів оцінювали за допомогою щоденних самозвітів учасників. Крім того, враховували низку додаткових факторів, включаючи спосіб життя та соціально-демографічні особливості.

Досліджували вплив замінників цукру різних типів (сукралоза, аспартам та ацесульфам калію) з урахуванням вживання з усіх джерел (їжі, напоїв). Середній період спостереження становив 9 років.

Штучні замінники цукру регулярно вживали в їжу 37% учасників, у середньому — 42,46 мг/день (така кількість міститься у 100 мл газованого напою без цукру).

У учасників, які вживали штучні підсолоджувачі, відзначали вищий показник маси тіла, порівняно з тими, хто їх не споживав. У період спостереження, що становив 9 років, було зафіксовано 1502 серцево-судинні події (включаючи інфаркт міокарда, нестабільну стенокардію, ангіопластику коронарних судин, транзиторну ішемічну атаку та інсульт).

Результати дослідження було скориговано з урахуванням маси тіла учасників, статусу куріння, фізичної активності, особливостей раціону харчування. У дослідженні було виявлено, що вживання штучних підсолоджувачів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Так, вживання аспартаму асоціювалося з підвищеною ймовірністю цереброваскулярних подій, у той час як вживання ацесульфаму калію та сукралози — з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця.

Таким чином, на думку дослідників, існує необхідність у перегляді ставлення до штучних цукрозамінників. Дослідники пояснили, що штучні замінники цукру слід розглядати як модифікований фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Учені також наголошують на необхідності подальших досліджень та визначення біохімічних та патофізіологічних механізмів негативного впливу вживання штучних підсолоджувачів на здоров’я серцево-судинної системи.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «The BMJ».

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.bmj.com