На щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes — EASD) у Стокгольмі, Швеція, було представлено результати дослідження причин госпіталізації пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу (ЦДІІ).

Провідний автор дослідження доктор Ді Томік (Dee Tomic) з Інституту серця та діабету Бейкера (Baker Heart and Diabetes Institute), Мельбурн, Австралія, розповів, що раніше основними причинами госпіталізації хворих на цукровий діабет були так звані класичні ускладнення цукрового діабету: серцева недостатність, інсульт, діабетична стопа. За останні 20 років відбулися зміни у структурі причин госпіталізації пацієнтів із ЦДІІ. На сьогодні причинами госпіталізації все частіше є рак, захворювання печінки та психічні розлади. Це зумовлено покращенням терапії осіб із цукровим діабетом, збільшенням тривалості життя хворих та модифікацією факторів ризику (наприклад артеріальний тиск, рівень холестерину, куріння та контроль рівня глюкози в крові). У 2003 р. наприклад, в Англії на класичні ускладнення припадало понад 50% госпіталізацій хворих на цукровий діабет, а у 2018 р. — менше 1/ 3 .

Дослідження причин госпіталізації сприяє діагностуванню ускладнень цукрового діабету на ранньому етапі розвитку.

У цьому дослідженні вчені проаналізували дані з Австралійського реєстру діабету Національної схеми діабетичних служб (Australian Diabetes Registry; National Diabetes Services Scheme) близько 50% австралійців з діагнозом ЦДІІ.

Дослідники розділили ускладнення діабету на три категорії:

класичні ускладнення, які включали судинні захворювання, ниркову недостатність, ретинопатію та катаракту, невропатію, ожиріння, інфекції, що традиційно пов’язані із цукровим діабетом (наприклад сечостатеві);

ускладнення процедур та хірургічних втручань, пов’язаних з ускладненнями з першої групи (наприклад ампутація при діабетичній стопі);

раніше рідкісні ускладнення включали захворювання печінки, психічні розлади, різні види раку (наприклад шлунково-кишкового тракту, жіночих статевих органів) та інфекційні хвороби рідше були пов’язані із цукровим діабетом.

У дослідженні не враховували госпіталізації, зумовлені змінами вмісту глюкози у плазмі крові хворих на цукровий діабет (гіперглікемія, гіпоглікемія).

Було виявлено, що провідними причинами госпіталізації пацієнтів із цукровим діабетом стали целюліт, ускладнення стресових розладів, депресія, шлунково-кишкові розлади, залізодефіцитна анемія та бронхіальна астма. При цьому ризик розвитку загострення бронхіальної астми, що потребує стаціонарного лікування, більш ніж у 2 рази є вищим серед жінок із ЦДІІ порівняно з населенням загалом.

Старший автор професор Дайанна Мальяно (Dianna Magliano), керівник відділу цукрового діабету та здоров’я населення в Університеті Монаш (Monash University), Мельбурн, Австралія, наголосила, що ризик розвитку порушень психічного здоров’я значно підвищений у пацієнтів із цукровим діабетом. Також відмічено підвищення поширеності залізодефіцитної анемії серед хворих із цією патологією. Д. Мальяно пояснила, що, ймовірно, існує патофізіологічний взаємозв’язок між цукровим діабетом та розвитком дефіциту заліза. На її думку, знання про зміну структури найбільш поширених ускладнень цукрового діабету потенційно сприяють покращенню стратегій профілактики та лікування при цьому захворюванні.

За матеріалами www.medicalxpress.com