Цукровий діабет II типу: дослідження прихильності пацієнтів до лікування
За оцінками експертів, більшості пацієнтів із цукровим діабетом II типу в міру прогресування захворювання потрібно додати препарат 2-ї лінії до метформіну — основного препарату для контролю рівня глюкози в плазмі крові.
У недавньому дослідженні Northwestern Medicine встановлено, що прихильність пацієнтів до застосування препаратів 2-ї лінії є низькою.
У дослідженні взяли участь понад 82 тис. пацієнтів.
Результати дослідження опубліковані в журналі «The American Journal of Managed Care».
У дослідженні виявлено, що протягом 1 року з моменту початкового призначення близько 2/3 пацієнтів або припиняли прийом лікарських засобів, переходили на інший клас препаратів, або змінювали схему терапії.
Вчені проаналізували застосування 5 неінсулінових класів лікарських засобів для терапії цукрового діабету.
У результатах дослідження зафіксовано, що 4 із 5 класів препаратів припинили застосування 38% пацієнтів, але серед хворих, яким призначали агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (РА GLP-1), лікування припинили 50% пацієнтів.
Автор-кореспондент Девід Лісс (David Liss), доцент кафедри загальної внутрішньої медицини в Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), наголосив, що скасування препарату без його заміни іншим лікарським засобом — це завжди неправильно.
Вчений пояснив, що завдяки дослідженню виявлено необхідність розробки нових підходів до призначення препаратів та кращого розуміння перешкод, з якими стикаються пацієнти під час їх прийому.
У дослідників були відсутні дані щодо причин, через які пацієнти припинили лікування. У той же час Д. Лісс додав, що особливо підвищена частота припинення терапії РА GLP-1 могла бути пов’язана з розвитком несприятливих побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, такими як нудота, блювання та діарея, які виявляли у пацієнтів, що приймали ці препарати для контролю цукрового діабету II типу та зменшення маси тіла.
Спочатку схвалені Управлінням контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для лікування цукрового діабету II типу РА GLP-1 також застосовують і для зменшення маси тіла.
Вчений пояснив, що для багатьох пацієнтів припинення прийому протидіабетичних лікарських засобів 2-ї лінії не призведе негайно до розвитку симптомів гіперглікемії (високий рівень глюкози в плазмі крові). Однак припинення прийому препаратів призведе до підвищення ризику розвитку ускладнень та необхідності госпіталізації для терапії цукрового діабету.
Цікаво, що в дослідженні зафіксовано, що ризик припинення лікування був нижчим, коли препарат призначав ендокринолог, а не сімейний лікар.
Д. Лісс зазначив, що ендокринологи мають особливий досвід роботи з новими класами протидіабетичних лікарських засобів, що підвищує їхню здатність обговорювати плюси та мінуси препаратів при ухваленні рішень про призначення їх пацієнтам.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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