Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЦукровий діабет II типу: дослідження прихильності пацієнтів до лікування

Цукровий діабет II типу: дослідження прихильності пацієнтів до лікування

Опубліковано  18.12.2023

За оцінками експертів, більшості пацієнтів із цукровим діабетом II типу в міру прогресування захворювання потрібно додати препарат 2-ї лінії до метформіну — основного препарату для контролю рівня глюкози в плазмі крові.

У недавньому дослідженні Northwestern Medicine встановлено, що прихильність пацієнтів до застосування препаратів 2-ї лінії є низькою.

У дослідженні взяли участь понад 82 тис. пацієнтів.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The American Journal of Managed Care».

У дослідженні виявлено, що протягом 1 року з моменту початкового призначення близько 2/3 пацієнтів або припиняли прийом лікарських засобів, переходили на інший клас препаратів, або змінювали схему терапії.

Вчені проаналізували застосування 5 неінсулінових класів лікарських засобів для терапії цукрового діабету.

У результатах дослідження зафіксовано, що 4 із 5 класів препаратів припинили застосування 38% пацієнтів, але серед хворих, яким призначали агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (РА GLP-1), лікування припинили 50% пацієнтів.

Автор-кореспондент Девід Лісс (David Liss), доцент кафедри загальної внутрішньої медицини в Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), наголосив, що скасування препарату без його заміни іншим лікарським засобом — це завжди неправильно.

Вчений пояснив, що завдяки дослідженню виявлено необхідність розробки нових підходів до призначення препаратів та кращого розуміння перешкод, з якими стикаються пацієнти під час їх прийому.

У дослідників були відсутні дані щодо причин, через які пацієнти припинили лікування. У той же час Д. Лісс додав, що особливо підвищена частота припинення терапії РА GLP-1 могла бути пов’язана з розвитком несприятливих побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, такими як нудота, блювання та діарея, які виявляли у пацієнтів, що приймали ці препарати для контролю цукрового діабету II типу та зменшення маси тіла.

Спочатку схвалені Управлінням контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для лікування цукрового діабету II типу РА GLP-1 також застосовують і для зменшення маси тіла.

Вчений пояснив, що для багатьох пацієнтів припинення прийому протидіабетичних лікарських засобів 2-ї лінії не призведе негайно до розвитку симптомів гіперглікемії (високий рівень глюкози в плазмі крові). Однак припинення прийому препаратів призведе до підвищення ризику розвитку ускладнень та необхідності госпіталізації для терапії цукрового діабету.

Цікаво, що в дослідженні зафіксовано, що ризик припинення лікування був нижчим, коли препарат призначав ендокринолог, а не сімейний лікар.

Д. Лісс зазначив, що ендокринологи мають особливий досвід роботи з новими класами протидіабетичних лікарських засобів, що підвищує їхню здатність обговорювати плюси та мінуси препаратів при ухваленні рішень про призначення їх пацієнтам.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  18.12.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини