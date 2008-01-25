Тривожний розлад у дитини: як лікувати?

В Австралії тривожний розлад відзначають у близько 7% дітей віком 4–11 років. Дитячі страхи можуть бути пов’язані з самотністю, розмовами з незнайомцями чи засинанням. Якщо ці страхи є неінтенсивними, вони можуть бути корисними. Інтенсивні ж страхи знижують якість життя дитини та її батьків.

Дитинство — ідеальний час для лікування тривожного розладу до того, як він прогресує чи призведе до інших розладів.

Який метод терапії тривожного розладу оптимальний для вашої дитини?

Перший крок перед початком терапії — з’ясувати, чи потребує ваша дитина лікування. Для дітей нормально відчувати ірраціональні страхи, які згодом минають. Наприклад, багато дітей і дорослих бояться павуків більше, ніж слід, виходячи з рівня небезпеки. Основним фактором, що визначає наявність у дитини «клінічної тривоги», є ступінь, в якому страх викликає проблеми в її повсякденному житті. Якщо дитині, яка боїться павуків, наприклад, постійно важко виходити з дому або спати через свій страх, їй слід звернутися до фахівця. У дітей молодшого віку тривожний синдром може виявлятися уникаючою поведінкою. Діти з тривожним розладом часто не привертають до себе уваги, зазвичай поводяться тихо і добре в школі, тому вчителі можуть не знати, що вони мають проблеми.

Найчастіше в дітей із тривожним розладом відзначають інші психоемоційні порушення, наприклад депресію.

Які ж є методи терапії тривожного розладу?

Різні методи лікування мають різний рівень доказовості.

При тривожному синдромі в дитячому віці ефективна психотерапія (розмовна терапія). Існують різні психотерапевтичні підходи, наприклад сімейна терапія. Також психотерапевт може зосередитися на розвитку навичок уважності, навчаючи дитину спостерігати та приймати свої тривожні думки та почуття, а не реагувати на них.

Методи лікування, спрямовані на навчання дітей навичкам управління тривогою, такі як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), як правило, найефективніші. Що таке КПТ? Це широкий спектр методів лікування, що базуються на взаємодії думок, почуттів та поведінки вашої дитини. Терапевти заохочують дітей змінювати спосіб мислення, що може змінити їхню поведінку та почуття. Програми КПТ розроблені та адаптовані для «тривожних» дітей та їхніх сімей, наприклад, програма Cool Kids. Також є онлайн-платформи КПТ.

При тривожному розладі в дитячому віці потенційно ефективними є антидепресанти. З огляду на можливість розвитку побічних ефектів антидепресанти застосовують при неефективності психологічної терапії. Їх застосування має контролюватися лікарем.

Також дітям із тривожним розладом рекомендуються:

раціональне харчування;

нормалізація сну;

фізичні вправи;

важливо підтримувати і слухати свою дитину, коли вона засмучена, і в той же час заохочувати її бажання боротися зі своїми страхами. Дитячі страхи можуть здатися дорослій людині дурними, але для дітей вони цілком реальні;

при необхідності слід поговорити з вчителями дитини про особливості її психоемоційного стану.

Головний критерій ефективності лікування тривожного розладу у дитини — це те, що вона може повернутися до нормального повсякденного життя.

За матеріалами www.medicalxpress.com