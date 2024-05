Трансплантація матки: які перспективи?

На сьогодні у всьому світі було проведено понад 100 трансплантацій матки, і більш ніж ⅓ з них — у США.

У нещодавньому дослідженні взяли участь 33 жінки. Усім учасницям було проведено трансплантацію матки в період 2016-2021 рр. У результаті 19 учасниць дослідження народили 21 дитину. У дослідженні показано, що у 74% реципієнтів через рік після трансплантації матка залишалася функціональною. У деяких випадках трансплантація виявилася неуспішною через неспроможність кровотоку в трансплантованому органі після його пересадки.

Доктор Ліза Йоганнессон (Liza Johannesson) є медичним директором відділення трансплантації матки в Інституті трансплантації Аннет С. і Гарольда С. Сіммонсів у Медичному центрі Університету Бейлор в Далласі (Annette C. and Harold C. Simmons Transplant Institute at Baylor University Medical Center in Dallas) та першим автором дослідження. Вона розповіла, що з огляду на досвід перших 5 років трансплантації матки в США цю операцію слід вважати клінічною реальністю. Трансплантація матки є ефективним методом лікування жінок із безпліддям з відсутністю або тяжкою патологією матки.

Однак ризик розвитку ускладнень та висока вартість цієї операції обмежують її клінічне використання.

Перед проведенням трансплантації матки пацієнтка проходить курс терапії, спрямованої на зниження ризику відторгнення донорського органу. Трансплантована матка може бути отримана від померлого або живого донора. Після операції для настання вагітності жінки проходять процедуру екстракорпорального запліднення. Приблизно через 6 міс після успішної трансплантації в матку можна імплантувати один ембріон.

Після народження дітей імплантована матка видаляється, і прийом імунодепресантів може бути припинено.

У США трансплантації проводили у трьох центрах: Медичному центрі Університету Бейлора (Baylor University Medical Center), Клініці Клівленда (Cleveland Clinic) та Пенсільванському інституті трансплантації/Університеті Пенсільванії (Penn Transplant Institute/University of Pennsylvania).

У більшості жінок, які взяли участь у дослідженні, було діагностовано агенезію матки — тобто вроджену відсутність органу, яка спостерігається приблизно у 1 із 4500 жінок. Л. Йоганнессон розповіла, що тільки в США відсутність матки внаслідок різних причин виявлено у понад 1 млн жінок репродуктивного віку.

Результати дослідження опубліковано в журналі «JAMA Surgery».

Доктор Рейчел Форбс (Rachel Forbes) і Сет Карп (Seth Karp) з Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі (Vanderbilt University Medical Center in Nashville), штат Теннессі, підкреслюють, що трансплантація матки має проводитися тільки в медичних центрах, що мають відповідний клінічний досвід. Крім того, сьогодні не досліджено віддалених наслідків імуносупресії. С. Карп зазначив, що приблизно у 1 з 4 донорів у цьому дослідженні розвинулися ускладнення після операції.

За матеріалами www.medicalxpress.com