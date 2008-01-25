У дослідженні було показано ефективність назального спрею, що містить топічний назальний інгібітор K+-каналів, у лікуванні пацієнтів із синдромом обструктивного апное уві сні (СОАС).

Раніше ефективність препарату BAY2586116 було вивчено у моделі СОАС на свинях.

Дослідження було проведено на базі Університету Фліндерса (Flinders University).

Досліджуваний препарат сприяє підвищенню тонусу дихальних шляхів під час сну та попереджає розвиток їх колапсу (звуження). За оцінками вчених, застосування цього лікарського засобу потенційно може бути альтернативою використанню апаратів постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (continuous positive air pressure —CPAP) у терапії пацієнтів з СОАС. Так, експерти відзначають незадовільну переносимість CPAP-терапії у близько половини таких хворих.

Старший автор дослідження професор Денні Еккерт (Danny Eckeart), директор Лабораторії сну Фліндерса FHMRI: Здоров’я сну (Flinders’ sleep lab FHMRI: Sleep Health), підкреслив, що необхідні подальші дослідження цього препарату для оцінки потенційної можливості його застосування в клінічній практиці. Д. Еккерт зазначив, що СОАС є одним з найпоширеніших порушень функції зовнішнього дихання. Цю патологію діагностують у близько 1 млрд осіб у всьому світі. На сьогодні найбільш ефективним методом лікування при СОАС є CPAP-терапія. Також застосовують зубні шини та оперативні втручання на верхніх дихальних шляхах.

У дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із СОАС, яким вводили досліджуваний препарат у формі назальних крапель (160 мг), назального спрею (80 мг) або шляхом доставки ендоскопом (160 мг) перед сном. Учені оцінювали якість сну та тонус дихальних шляхів учасників. Обстеження хворих проводили із застосуванням полісомнографічного обладнання, пневмотахографа та спеціального катетера для визначення критичного тиску закриття верхніх дихальних шляхів (тиску надгортанника).

Було виявлено підвищення тонусу м’язів верхніх дихальних шляхів та зменшення вираженості симптомів СОАС незалежно від методу введення досліджуваного препарату порівняно із застосуванням плацебо. При цьому ефективність назального спрею, що містить 80 мг препарату BAY2586116, була аналогічною введенню 160 мг цього лікарського засобу у формі назальних крапель або за допомогою ендоскопа.

Провідний автор дослідження доктор Амаль Осман (Amal Osman), співробітник лабораторії сну Фліндерса FHMRI: Здоров’я сну, пояснив, що це перше дослідження за участю пацієнтів із СОАС цього препарату. Він зазначив, що досліджуваний лікарський засіб діє на специфічні рецептори, що призводить до блокади К+-каналів та підвищення тонусу м’язів верхніх дихальних шляхів.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Chest».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.journal.chestnet.org