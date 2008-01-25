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Новини медицини та фармаціїТерапія при раку легені: специфічна генна мутація — ключ до створення нових препаратів?

Терапія при раку легені: специфічна генна мутація — ключ до створення нових препаратів?

Опубліковано  29.09.2022

Щорічно у понад 2 млн осіб у всьому світі діагностують рак легені. Одним з найбільш поширених видів цієї онкопатології є недрібноклітинний рак легені (НДРЛ).

Експерт у галузі онкології Університету охорони здоров’я Індіани (Indiana University Health) доктор Місті Д. Шилдс (Misty D. Shields) розповіла, що рак легені є основною причиною смерті від онкопатології загалом. У більшості пацієнтів з діагнозом раку легені в анамнезі відзначають куріння, але близько 20% хворих ніколи не палили.

У нещодавньому дослідженні визначали роль мутації гена KRAS у розвитку раку легені та потенційну можливість таргетної терапії у пацієнтів із цією мутацією.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Nature Communications».

За даними Американської асоціації легень (American Lung Association), у близько 20–25% хворих на рак легені виявляють будь-які мутації гена KRAS.

Відомо, що мутація гена KRAS впливає на метаболізм жирних кислот. У пацієнтів з раком легені і мутацією в гені KRAS виявляють унікальний ліпідний профіль. Це пов’язано з тим, що мутація цього гена призводить до зміни синтезу специфічного ферменту FASN, який бере участь у синтезі жирних кислот.

У дослідженні було встановлено, що пригнічення ферменту FASN обумовлює загибель специфічних клітин раку легені. Так, інгібітори FASN сприяли фероптозу, специфічному типу загибелі клітин.

М.Д. Шилдс пояснила, що для прогресування НДРЛ з мутацією KRAS потрібен фермент FASN, що обмежує швидкість метаболізму ліпідів у циклі Ландса (Lands cycle). Цей фермент необхідний для пригнічення оксидативного стресу і фероптозу для виживання ракових клітин. У дослідженні показано, що потенційно інгібітори FASN можуть бути ефективними в терапії пацієнтів з НДРЛ і мутацією KRAS.

Це дослідження I фази було проведено на мишачій моделі, і сьогодні потрібне проведення подальших випробувань, у тому числі клінічних. Також необхідно досліджувати різні фактори способу життя та навколишнього середовища, що впливають на ризик розвитку раку легені з мутацією гена KRAS.

Доктор П’єр Паоло Скальоні (Pier Paolo Scaglioni), автор дослідження та професор медицини в Медичному коледжі Університету Цинциннаті (University of Cincinnati College of Medicine), пояснив, що сьогодні онкологи мають великий інтерес до розробки лікарських засобів, що впливають на метаболізм ракових клітин. Він розповів, що вже проводиться дослідження ІІ фази застосування інгібітора FASN у пацієнта з раком легені з мутацією KRAS.

М.Д. Шилдс наголосила, що необхідні подальші дослідження ефективності та переносимості інгібіторів FASN, а також їх сумісності з іншими методами протипухлинної терапії.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  29.09.2022

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