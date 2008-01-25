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Новини медицини та фармаціїТехнологія Quanterix — прорив у вивченні хвороби Альцгеймера

Технологія Quanterix — прорив у вивченні хвороби Альцгеймера

Опубліковано  11.08.2021

Міжнародна конференція Асоціації з боротьби з хворобою Альцгеймера (Alzheimer’s Association International Conference — AAIC) — одна з найважливіших і найінноваційніших подій, присвячених дослідженням деменції. AAIC збирає вчених, клініцистів та дослідників у галузі охорони здоров’я для обговорення останніх досягнень у виявленні, лікуванні та профілактиці цього захворювання.

На AAIC-2021 глобальна фармацевтична компанія Eli Lilly and Company представила нові результати II фази дослідження TRAILBLAZER-ALZ. Отримані дані продемонстрували значне зниження рівня фосфорильованого тау-білка в крові після лікування донанемабом. У дослідженні застосовувалася технологія корпорації Quanterix — Simoa HD-X та метод вимірювання P-tau217 (тау-білок, фосфорильований за треоніном 217) з використанням антитіл, розроблених Eli Lilly. Додаткова інформація про дослідження TRAILBLAZER-ALZ і його результати міститься в пресрелізі Eli Lilly, опублікованому AAIC 29 липня 2021 р.

Дослідження демонструють, що різновид тау-білка — P-tau217 — може бути критично важливим біомаркером для діагностики хвороби Альцгеймера. P-tau217 дозволяє диференціювати цю патологію від інших нейродегенеративних захворювань і є потенційно цінним інструментом для виявлення пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями. До того ж він може допомогти визначити когорту хворих, які отримають максимальний ефект від досліджуваних терапевтичних засобів для лікування хвороби Альцгеймера, а також більш ефективно відбирати учасників клінічних досліджень.

Дослідники та фармацевтичні компанії активно оцінюють застосування високочутливих аналізів, спрямованих на виявлення в плазмі крові P-tau217 поряд з іншими формами тау-білка, включаючи P-tau181 і P-tau231. Виявлення і динамічна оцінка цих маркерів дозволить поліпшити результати клінічних досліджень і оптимізувати витрати на них. Очікується, що такий метод дозволить відбирати пацієнтів більш ефективно і цілеспрямовано та скоротить потребу в інвазивних методах діагностики. Також зазначені аналізи дозволяють виявити захворювання на більш ранніх стадіях, коли застосування медикаментозної терапії може ефективно уповільнити його прогресування. Більше того, у біомаркерів крові є певний потенціал щодо «домашнього» скринінгу, завдяки чому хворобу Альцгеймера можна діагностувати на ранніх термінах і підбирати більш ефективне медикаментозне лікування.

За словами Кевіна Хрусовскі (Kevin Hrusovsky), голови і головного виконавчого директора Quanterix, а також засновника напрямку Powering Precision Health, біомаркери крові є новим трендом лабораторних досліджень. Вони дозволяють проводити моніторинг лікування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. У ключових дослідженнях даної патології активно використовується і новаторська технологія корпорації Quanterix. Свідчення цього — понад 80 повідомлень про її застосування, представлених на AAIC-2021.

Під час презентації продуктів AAIC-2021 віцепрезидент Quanterix з клінічної стратегії Девід Уїлсон, доктор філософії (David Wilson, PhD), також представив попередню версію набору для аналізу Simoa SNAP-25. Нещодавні дослідження продемонстрували здатність SNAP-25 диференціювати пацієнтів з хворобою Альцгеймера від контрольної групи без деменції. Це дає підстави припустити, що біомаркер SNAP-25 може використовуватися як інструмент для подальшого вивчення патогенезу вказаного захворювання.

Заснована у 2007 р. корпорація Quanterix (Массачусетс) займається оцифровкою результатів аналізів біомаркерів з метою розвитку науки точних даних про стан здоров’я. Технологія компанії забезпечує більш раннє виявлення захворювань, покращення прогнозів та вдосконалення методів лікування для підвищення якості життя і довголіття населення. На даний час ця технологія застосовується в дослідницьких цілях у декількох терапевтичних сферах, включаючи онкологію, неврологію, кардіологію, запальні та інфекційні захворювання.

Технологія Quanterix є одним з найбільш чутливих на даний момент рішень для виявлення біомаркерів, що обумовлює прогрес у вивченні нейродегенеративних захворювань. Глобально, в масштабах цифрової охорони здоров’я, це може змінити спосіб надання медичної допомоги, даючи дослідникам можливість уважно вивчити континуум від здоров’я до хвороби.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  11.08.2021

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