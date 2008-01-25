Світлотерапія сприяє покращенню когнітивних функцій?

У журналі «Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery» опубліковано результати дослідження застосування світлотерапії для лікування пацієнтів з деменцією. Так, учені з Великобританії розробили спеціальний пристрій для фотобіомодуляції (ФБМ) у вигляді шолому для застосування в амбулаторних умовах. Було зазначено, що ФБМ сприяє поліпшенню когнітивних функцій (включаючи пам’ять) у хворих на деменцію середнього віку з легкими когнітивними порушеннями.

ФБМ — це метод лікування із застосуванням червоного чи інфрачервоного світла. ФБМ за допомогою лазерів почали застосовувати ще в 1960-х роках з метою стимуляції загоєння ран та зменшення вираженості больового синдрому. Нині замість лазерів для ФБМ використовуються світлодіоди. Ефект світлотерапії заснований на взаємодії світлових хвиль з мітохондріями, що призводить до підвищення рівня аденозинтрифосфату (АТФ) у клітинах. У разі зниження рівня АТФ порушуються метаболічні процеси в клітинах. Підвищення рівня АТФ сприяє регенерації пошкоджених клітин.

Доктор Пол Чазо (Paul Chazot), дослідник з Даремського університету, Великобританія (Durham University, U.K), багато років витратив на розробку методу застосування інфрачервоного світла для терапії осіб з деменцією.

У недавньому дослідженні він співпрацював з доктором Гордоном Дугалом (Gordon Dougal) із компанії «Maculume Ltd.». Вони досліджували дію шолома ФБМ з повітряним охолодженням «Cerebrolite». Цей шолом був розроблений для використання пацієнтами в домашніх умовах. Довжина хвилі, яку випромінюють вбудовані в шолом світлодіоди, становила 1068 нм.

У дослідження було включено 27 учасників середнього віку з легкими когнітивними порушеннями з Іспанії та Великобританії. Вони були рандомізовані на дві порівнянні за віком групи: 1-ша група (14 осіб) використовувала ФБМ, 2-го група (13 осіб) — плацебо. Дослідницька група оцінила рухові функції, пам’ять та швидкість обробки інформації учасниками. Для цього застосовували комп’ютерну програму для оцінки когнітивних функцій — «Automated Neurophysical Assessment Metrics (ANAM)». Первинне тестування учасників проводилося 3 рази протягом 3 днів, щоб врахувати вплив щоденних коливань когнітивних функцій. Потім кожен учасник отримав шолом «Cerebrolite» та інструкції щодо його використання. Було рекомендовано використовувати шолом по 6 хв 2 рази на день протягом 28 днів. Повторні оцінки проводилися також протягом 3 днів через 3 та 28 днів застосування шолому «Cerebrolite». Після 28 днів ФБМ-терапії в учасників 1-ї групи були виявлені статистично значущі поліпшення показників оперативної та довгострокової пам’яті, моторних функцій, вирішення математичних завдань, швидкості обробки даних та загальної продуктивності (кількість виконуваних завдань за одиницю часу). Цікаво, що в групі плацебо було відзначено зниження швидкості обробки даних порівняно з вихідним рівнем та не виявлено покращення інших показників.

Ребека Едельмайєр (Rebecca Edelmayer), доктор філософії, старший директор з наукових досліджень в Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), пояснила, що застосування світлотерапії для стимуляції мозку — це нова технологія, і в цьому дослідженні починається вивчення її застосування з метою покращення пам’яті. Однак це дуже невелике дослідження, тому сьогодні не можна прогнозувати, чи дозволить такий метод лікування запобігти зниженню когнітивних функцій у хворих на деменцію.

Г. Дугал пояснив, що дослідники не очікували, що терапія із застосуванням шолома «Cerebrolite» сприятиме покращенню моторних функцій. Тепер у планах вчених — дослідити ефективність світлотерапії із застосуванням шолома «Cerebrolite» у пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Доктор П. Чазо поділився планами провести дослідження на великій вибірці пацієнтів із хворобою Альцгеймера з більш тривалим періодом спостереження.

Доктор Р. Едельмайєр пояснила, що подальші дослідження необхідні для того, щоб визначити, чи ФБМ може використовуватися для профілактики зниження когнітивних функцій або розвитку деменції. Також необхідно визначити, на якій стадії розвитку деменції така терапія матиме найбільш виражений ефект. Вона вважає, що якщо подальші дослідження підтвердять ефективність цього методу, світлотерапія потенційно зможе використовуватися в комплексному лікуванні хвороби Альцгеймера поряд з іншими немедикаментозними методами та застосуванням лікарських засобів.

Р. Едельмайєр розповіла, що на даний час Асоціація Альцгеймера фінансує низку досліджень неінвазивних методів лікування хвороби Альцгеймера, включаючи два клінічні дослідження з глибокої стимуляції головного мозку та ФБМ.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com