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Новини медицини та фармаціїСтратегія лікування пацієнтів з атопічним дерматитом: зниження дози при досягненні стабільного стану

Стратегія лікування пацієнтів з атопічним дерматитом: зниження дози при досягненні стабільного стану

Опубліковано  15.08.2022

Згідно з даними дослідження, можливе зниження дози препарату у пацієнтів з контрольованим атопічним дерматитом (АД), які отримували терапію моноклональними антитілами (дупілумаб) тривалістю не менше 1 року. Дослідники припускають, що результати, опубліковані в журналі «Allergy», є першим кроком до персоналізованого лікування дупілумабом при контрольованому АД.

У дослідження було включено 90 дорослих пацієнтів з АД з реєстру BioDay, яких розділили на 3 групи залежно від режиму застосування дупілумабу. У групі А протягом усього періоду дослідження пацієнти отримували стандартну дозу дупілумабу 300 мг кожні 2 тиж. У групах B і C подовжували інтервал застосування на 50% (кожні 4 тиж) та 66–75% (кожні 6–8 тиж) відповідно від стандартної дози.

У всіх групах не спостерігалося суттєвих змін у балах тяжкості захворювання в період зниження дози. Крім того, рівні біомаркерів тяжкості захворювання (CCL17/CCL18) у всіх групах також залишалися низькими протягом періоду спостереження.

Пітер Ліо (Peter Lio), клінічний доцент кафедри дерматології та педіатрії в Північно-Західній медичній школі (Northwestern Medicine) у Чикаго, пояснив, що багато пацієнтів з АД хочуть знати, чи стане лікування дупілумабом постійним елементом їхнього повсякденного життя. У психологічному плані необхідність прийому ліків до кінця життя може виявитися гнітючим фактором. Крім того, у разі біологічної терапії ненавмисним ускладненням може бути можливість розвитку антилікарських антитіл. Ця ймовірність буде різнитися за різних режимів дозування.

П. Ліо додав, що необхідні додаткові дослідження для оцінки ризику вироблення антитіл до дупілумабу і того, чи буде терапевтична ефективність такою самою, якщо виникне необхідність повернутися до стартової дози. Дослідник стверджує, що необхідно розглядати різні підходи до лікування та режими введення препаратів для вибору оптимальної тактики при АТ.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  15.08.2022

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