Що таке спеціалізоване медичне харчування?

Спеціалізоване медичне харчування кардинально відрізняється від звичайної їжі. Це — комплекс науково обґрунтованих продуктів, які містять оптимально збалансований склад поживних речовин. При розробці клінічного харчування спеціалісти в галузі дієтології та медицини враховують всі аспекти здоров’я та специфічні потреби організму в період стресу, хвороби або активного відновлення. Харчування для лікувальних цілей, таке як Nutridrink Protein від Nutricia, часто стає невід’ємною частиною комплексної терапії, яка не лише підтримує основні функції організму, а й сприяє швидшому відновленню та зниженню ризику ускладнень.

Коли необхідне медичне харчування?

Серед показань до вживання спеціалізованого медичного харчування можна виділити такі:

період відновлення після хвороб та операцій — одна з найбільш поширених ситуацій. Організм витрачає надзвичайну кількість ресурсів на боротьбу з інфекцією чи онкологічним захворюванням, відновлення цілісності тканин після хірургічного втручання. Білково-енергетичне харчування для відновлення сприяє прискоренню реабілітації та поверненню до звичного способу життя;

професійна спортивна діяльність та інтенсивні фізичні навантаження — спортсмени та люди, які ведуть активний спосіб життя, знають, як складно забезпечити організм достатньою кількістю білка виключно за допомогою звичайної їжі. Спеціалізоване харчування забезпечує потрібний амінокислотний профіль, енергетичну щільність та вітамінно-мінеральний склад і стає надійним помічником в досягненні спортивних цілей та покращенні результатів;

вік і природне зниження метаболізму — люди старшого віку часто стикаються з проблемою неповноцінного харчування через різні причини, від складнощів з жуванням до відсутності апетиту та погіршення всмоктування корисних речовин з травного тракту. Спеціалізовані продукти дозволяють їм легко та зручно отримати всі необхідні поживні речовини без додаткових зусиль;

діти з особливими потребами, які мають поганий апетит або проблеми з травленням чи засвоєнням звичайної їжі;

хронічні захворювання — при цукровому діабеті, серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших хронічних хворобах лікарі часто рекомендують такі продукти як невід’ємну частину лікування;

інтенсивне розумове навантаження потребує додаткової енергетичної підтримки для покриття значних витрат організму та зниження втоми під час періодів підвищеного стресу та концентрації;

ослаблена імунна система — під час пандемій, у період сезонних хвороб або при хронічному стресі організм потребує посиленої підтримки для боротьби з інфекціями;

онкологічні захворювання та проведення хімієтерапії — лікування часто супроводжується порушенням апетиту, нудотою, змінами смаку, що призводить до зменшення маси тіла та м’язової маси. Спеціалізоване харчування, рекомендоване лікарем, допомагає зберегти енергію та покращити переносимість лікування.

Склад медичного харчування

Високобілкове медичне харчування розроблене так, щоб допомогти розв’язати проблему дефіциту білків та інших нутрієнтів. Білки в таких продуктах мають високу біодоступність, завдяки чому організм легко їх засвоює та ефективно використовує для формування нових тканин і прискорення відновлення.

Білок — це будівельний матеріал нашого організму, необхідний для побудови м’язів, синтезу гормонів, ферментів та антитіл. Забезпечити достатній рівень білка виключно через звичайну їжу часто буває складним завданням, особливо при активному способі життя або в період відновлення.

Дефіцит білка в організмі призводить до серйозних наслідків:

послаблення м’язів та втрати м’язової маси;

зниження імунітету та підвищення ризику інфекційних захворювань;

погіршення стану волосся, нігтів та шкіри;

постійної втоми;

уповільнення загоєння ран та виразок;

послаблення кісткової тканини та розвитку остеопорозу.

Білково-енергетичні суміші Nutridrink Protein від Nutricia містять амінокислоти в оптимальному співвідношенні, що забезпечує найповніше їх засвоєння.

Експерти в галузі нутриціології рекомендують:

споживати 1,2–1,6 г білка на 1 кг маси тіла при активному способі життя чи в період лікування;

розподіляти білок рівномірно протягом дня;

комбінувати різні його джерела для отримання всіх незамінних амінокислот;

забезпечити достатній рівень вітамінів і мінералів для оптимального засвоєння.

Також у склад спеціального харчування для медичних потреб входять:

вуглеводи — забезпечують організм енергією для повсякденної активності та відновлення після навантажень;

вітаміни групи В — регулюють метаболізм, підтримують енергетичні процеси в організмі та сприяють нормальній роботі нервової системи;

вітамін D та мінерали — кальцій та магній необхідні для здоров’я кісток, цинк та селен посилюють імунітет і мають антиоксидантні властивості.

Таке комплексне поєднання компонентів забезпечує повноцінну підтримку організму під час лікування, реабілітації та в період підвищених фізичних навантажень.

Готове медичне харчування — рішення для всіх потреб

Компанія Nutricia з багаторічним досвідом у розробці спеціалізованого харчування пропонує лінійку продуктів Нутрідрінк, які відповідають високим європейським стандартам якості та задовольняють різноманітні вподобання:

Продукти цієї лінійки дозволені дорослим та дітям віком від 3 або 6 років, використовуються як медичне харчування, особливо в період відновлення після хвороб та операцій.

Чому необхідно аналізувати склад готового медичного харчування при виборі виробника?

Багато людей, прагнучи заощадити кошти, обирають альтернативні варіанти харчування. Однак такі рішення нерідко виявляються неефективними й навіть ризикованими, оскільки подібні продукти можуть мати незбалансований склад, низьку якість сировини або відсутність належного контролю виробництва.

Деякі замінники:

можуть містити надлишок цукру та штучних підсолоджувачів, що негативно впливає на рівень глюкози в крові та кишкову мікробіоту;

часто не мають достатньої поживної щільності;

не гарантують потрібного амінокислотного профілю для медичних потреб;

не рекомендуються під час гострих періодів хвороби без консультації лікаря.

Харчова підтримка при хворобах від виробників, таких як Nutricia, розроблена на основі досліджень з доведеною ефективністю та безпекою. Компанія має більш ніж 100 років досвіду у розробці спеціалізованого харчування для різних категорій людей, що дає впевненість у високій якості та надійності цих продуктів.

На відміну від аналогів, які часто містять більше цукру, ніж поживних речовин, якісне харчування розробляється за науково обґрунтованими формулами, з акцентом на повноцінний склад, високу біодоступність та безпеку кожного інгредієнта:

1 пляшка Nutridrink Protein містить 306 ккал, 18 г білка та повний набір нутрієнтів для здоров’я, 13 вітамінів та 15 мінералів (вітаміни A, D, E, C та групи B, кальцій, цинк, селен, залізо та ін.);

продукти серії Nutridrink мають високий вміст білка, що забезпечує протизапальний ефект та сприяє більш швидкому відновленню;

компоненти не створюють додаткового навантаження на ослаблену травну систему.

Способи та варіанти використання готового харчування

Готове рідке харчування Нутрідрінк Протеїн можна використовувати кількома способами:

пити безпосередньо з упаковки при кімнатній температурі або охолодженим;

змішувати з льодом для отримання більш освіжаючого напою в теплу пору року;

додавати до каш, йогурту або чаю для збагачення раціону та змін смаку.

Рідкі готові форми зручні для транспортування й легко використовуються на роботі, у поїздках або під час насиченого дня.

Порошкові форми спеціалізованого харчування, такі як Нутрідрінк Паудер:

змішують з молоком (звичайним, рослинним, мигдальним або кокосовим) відповідно до детальних інструкцій на упаковці;

можна додавати до каш, фруктового пюре, творогу, йогурту для підвищення вмісту білка.

Практичні поради

Перша та найважливіша порада — проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Фахівець враховує індивідуальний стан здоров’я, рівень активності, вік та індивідуальні медичні показання та допоможе визначити оптимальний варіант харчування.

Якщо ви активна людина або спортсмен, білково-енергетичне харчування Нутрідрінк Протеїн буде найкращим вибором для збереження м’язової маси та прискорення відновлення після тренувань. Для людей похилого віку, а також для тих, хто відновлюється після серйозного захворювання, найбільш доцільним є медичне харчування, збагачене вітамінами та мінералами — зокрема кальцієм і вітаміном D.

Для пацієнтів з ранами, пролежнями або після променевої терапії рекомендують Нутрідрінк Скін Репеар, який містить підвищену кількість білка у поєднанні з аргініном. Така комбінація сприяє активному загоєнню та регенерації тканин. Для тих, хто має проблеми з травленням, підійдуть продукти з харчовими волокнами, такі як Нутрідрінк Компакт.

Спеціалізоване медичне харчування не тільки доповнює та збагачує раціон, а й за потреби може заміняти звичайну їжу. Такий підхід дозволяє забезпечити організм всіма необхідними поживними речовинами без перевантаження травної системи та гарантує постійне поповнення енергії протягом дня.