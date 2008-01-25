Спазматичний біль у спині: що це таке та як його лікувати?

У кожної людини щонайменше один раз у житті виникав спазматичний біль у спині. За даними експертів клініки Клівленда (Cleveland Clinic), США, спазматичний біль у спині може варіювати від незначних нападів болю до судом, що паралізують, порушують рухову функцію. Інтенсивність болю може мати широкий спектр. Деякі пацієнти відзначають тупий біль та відчуття незначного м’язового посмикування. У частини пацієнтів виникає гострий інтенсивний виснажливий біль.

Незалежно від того, відмічається у пацієнта перший епізод спазматичного болю в спині чи повторний, для зменшення вираженості больового синдрому та профілактики розвитку наступних нападів ключовим є розуміння тригерних факторів.

Експерти клініки Клівленда виділяють такі фактори ризику розвитку спазматичного болю у спині:

недостатнє м’язове навантаження, малорухливий спосіб життя, тривале сидіння, відсутність фізичних вправ;

порушення постави;

перенапруження м’язів та надмірні навантаження, у тому числі заняття професійним спортом, підняття значної ваги;

дієтичні фактори: недостатнє споживання води, калію та кальцію;

психічне та емоційне неблагополуччя: занепокоєння та стрес;

травматичні інциденти, такі як падіння чи автомобільні аварії. Раптовий удар може призвести до розтягування м’язів, зв’язок або навіть ушкодження хребта.

Експерти Клініки Майо (Mayo Clinic) перелічують наступні симптоми:

біль у спині варіює від ниючих м’язів до стріляючих, пекучих або колючих;

біль може іррадіювати вниз по нозі;

нахили, скручування, підняття значної ваги, тривале стояння або ходьба можуть посилювати вираженість больового синдрому та м’язового спазму;

зазвичай біль у спині минає після відпочинку чи знижується його інтенсивність.

У яких випадках слід проконсультуватися з лікарем?

Біль триває довше ніж кілька тижнів.

Біль інтенсивний і інтенсивність не знижується у спокої.

Біль іррадіює вниз на одну або обидві ноги, особливо нижче коліна.

Біль супроводжується м’язовою слабкістю, онімінням або поколюванням в одній або обох ногах.

Біль супроводжується незрозумілим зменшенням маси тіла.

Слід негайно звернутися до лікаря, якщо біль у спині супроводжується розвитком порушень травлення, сечовипускання, лихоманкою або виникає після падіння, удару по спині чи іншої травми.

Лікування спазматичного болю в спині

За даними експертів Клініки Майо, лікування спазматичного болю в спині може включати:

використання льоду або тепла. Застосування пакетів з льодом або грілки може сприяти зменшенню вираженості запалення. Холодова терапія зазвичай рекомендується протягом перших 48 год після розвитку больового синдрому, а теплова терапія може бути ефективна для розслаблення напружених м’язів у наступні дні;

безрецептурні анальгетики. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ібупрофен або напроксен натрію, можуть сприяти зменшенню вираженості больового синдрому та запалення;

рецептурні лікарські препарати. У деяких випадках можуть бути призначені міорелаксанти, щоб усунути м’язову напругу та зменшити вираженість м’язового спазму;

фізична терапія. Терапевт може розробити індивідуальну програму вправ для зміцнення м’язів спини, покращання гнучкості та формування правильної постави. Також можуть бути рекомендовані масаж, мануальна терапія та методи електростимуляції;

альтернативні методи лікування. Додаткові методи лікування, такі як акупунктура, хіропрактика та йога також ефективні у ряду пацієнтів. Ці методи спрямовані на поліпшення загального самопочуття, розслаблення та зниження м’язової напруги. Однак, за даними Національного центру комплементарного та інтегративного здоров’я США, існують докази низької або середньої якості того, що ці практики можуть бути корисними при хронічному болю в попереку;

розтяжка — легкі вправи на розтяжку можуть допомогти розслабити м’язи та усунути напругу, сприяючи ослабленню спазматичного болю у спині за даними Служби охорони здоров’я Альберти (Alberta Health Services).

Для профілактики розвитку спазматичного болю в спині слід:

підтримувати правильну поставу. Підтримка правильної постави під час сидіння, стояння та підняття значної ваги може знизити навантаження на м’язи спини та ймовірність розвитку больового синдрому та м’язового спазму;

залишатися активними. Регулярно виконувати вправи, особливо спрямовані на зміцнення корсету м’язів і підвищення гнучкості.

За матеріалами www.medicalxpress.com