У нещодавно проведеному дослідженні оцінювали ефективність діагностики жовтяниці новонароджених за допомогою програми для смартфона. Ця програма потенційно може знайти широке застосування в районах, де немає доступу до дорогих пристроїв для скринінгу. Дослідження проводилося вченими з Університетського коледжу Лондона (University College London) та Університету Гани (University of Ghana).

Програму neoSCB було розроблено клініцистами та інженерами Університетського коледжу Лондона. Спочатку пілотне дослідження було проведено у 2020 р. у лікарні Університетського коледжу Лондона та включало 37 новонароджених. У недавньому дослідженні додаток neoSCB використовували для скринінгу жовтяниці в більш ніж 300 новонароджених у Гані.

Результати спостереження було опубліковано в журналі «Paediatrics».

Програма neoSCB аналізує зображення, зроблені на камеру смартфона. За допомогою цієї програми проводиться кількісна оцінка ступеня іктеричності склер (симптом жовтяниці новонароджених). Дослідники наголошують, що візуальне визначення іктеричності склер є досить ненадійним. І, таким чином, neoSCB потенційно допоможе виявляти жовтяницю новонароджених на ранніх стадіях її розвитку і диференціювати ступінь її тяжкості для визначення необхідності проведення лікування.

У дослідженні порівнювали ефективність програми neoSCB та стандартних пристроїв для проведення скринінгу. З 336 новонароджених, включених у дослідження, у 79 діагностували жовтяницю важкого ступеня на підставі результатів біохімічного аналізу крові. За допомогою програми neoSCB важку жовтяницю було виявлено у 74 з них. При стандартному скринінгу із застосуванням черезшкірного білірубінометра діагноз було встановлено 76 новонародженим.

Дітей, що народилися на терміні гестації менше 35 тиж, а також з дуже низькою масою тіла при народженні і ті, чий стан оцінювали як критичний, не включали в дослідження.

Доктор Теренс Леунг (Terence Leung), співробітник департаменту медичної фізики та біомедичної інженерії (UCL Medical Physics & Biomedical Engineering), розробив технологію, на основі якої було створено програму. Т. Леунг пояснив, що застосування neoSCB дозволяє діагностувати важку жовтяницю новонароджених з точністю, порівнянною з такою звичайно застосовуваних інших медичних пристроїв для діагностування жовтяниці новонароджених (наприклад черезшкірний білірубінометр). При цьому програма встановлюється на смартфон і для скринінгу за її допомогою немає необхідності закуповувати дороге обладнання.

Керівник дослідження доктор Крістабель Енверону-Лар’єа (Christabel Enweronu-Laryea), співробітник медичної школи Університету Гани (University of Ghana Medical School), пояснила, що для скринінгу за допомогою досліджуваного додатка матері необхідно тримати очі новонародженого відкритими. Важливо, що матері дітей, які проходили скринінг за допомогою досліджуваного додатка, оцінили його як зручний.

Жовтяниця новонароджених широко розповсюджена. Вона розвивається внаслідок підвищення рівня білірубіну у плазмі крові дитини. У важких випадках білірубін через гематоенцефалічний бар’єр проникає в головний мозок і викликає його пошкодження, що надалі призводить до розвитку неврологічного дефіциту у дитини, затримки психомоторного розвитку, атетоїдного церебрального паралічу, втрати слуху і навіть смерті.

У всьому світі щороку патологічна жовтяниця новонароджених стає причиною 114 000 летальних наслідків. Більшість випадків патології розвивається в перші 7 днів після народження. У країнах із високим рівнем економічного розвитку проводиться рутинний скринінг для виявлення жовтяниці новонароджених, що дозволяє уникнути розвитку тяжких ускладнень і знизити ризик летального наслідку.

У державах з низьким рівнем економічного розвитку ризик виникнення тяжкої жовтяниці новонароджених є значно вищим. Це пояснюється тим, що черезшкірний білірубінометр зазвичай коштує близько 4000 фунтів стерлінгів за пристрій і не в усіх медичних закладах є клінічна лабораторія, яка проводить необхідні аналізи. Також факторами ризику пізньої діагностики жовтяниці новонароджених тяжкого ступеня є пологи поза медичним закладом та рання виписка з пологового відділення. Крім того, в країнах південної Африки поширене спадкове генетичне захворювання — дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, при якому відбувається гемоліз еритроцитів і відзначається гібербілірубінемія.

Старший автор дослідження, співробітник Королівського коледжу Лондона Джудіт Мік (Judith Meek) зазначила, що програма neoSCB потенційно може знизити ризик розвитку тяжких ускладнень та летального наслідку у новонароджених із жовтяницею.

За матеріалами www.medicalxpress.com