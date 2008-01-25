Синдром пост-COVID: відповіді фахівців на ваші запитання

Синдром пост-COVID (лонг-COVID, затяжний або тривалий COVID) — стан, при якому симптоми, що виявляють після одужання від інфекції SARS-CoV-2, зберігаються протягом тижнів, місяців чи навіть років, на сьогодні до кінця не вивчений.

Симптоми синдрому пост-COVID включають:

хронічний біль;

відчуття туману в голові;

задишку;

біль у грудях;

підвищену стомлюваність.

Симптоми при цьому можуть мати високу виснажливу інтенсивність.

Проте за допомогою об’єктивних методів обстеження (рентгенологічних, ультразвукових) не завжди вдається виявити структурні зміни.

Важливо, що синдром пост-COVID може розвиватися навіть у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію у легкій формі.

Як же лікувати синдром пост-COVID?

Невролог Ліндсі Макалпайн (Lindsay McAlpine), доктор медичних наук, директор Єльської клініки нейроковідних захворювань (Yale NeuroCovid Clinic), фахівець медичного центру Єльського університету Yale Medicine, США, зазначила, що не існує єдиного препарату або терапевтичної стратегії, ефективних у всіх пацієнтів із синдромом пост-COVID. Так, пацієнтам із синдромом пост-COVID потрібна індивідуалізована терапія.

Навесні 2023 р. відкрився багатопрофільний центр лікування COVID-19 Єльського університету в Нью-Хейвені (Yale New Haven Long COVID Multidisciplinary Care Center). Керівник центру — терапевт Ліза Сандерс (Lisa Sanders), доктор медицини.

У центрі розроблено нову централізовану мультидисциплінарну програму терапії пацієнтів із синдромом пост-COVID. У розробці терапевтичних програм беруть участь кардіологи, неврологи, пульмонологи, ревматологи та інші спеціалісти. Крім того, у терапевтичну програму включено фізіотерапію та послуги соціального працівника, оскільки синдром пост-COVID може негативно впливати на міжособистісні стосунки, фінансовий стан, роботу та якість життя.

Що таке синдром пост-COVID?

Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization) визначає синдром пост-COVID, або long-COVID як продовження або розвиток нових симптомів через 3 міс після початкового розвитку коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 і тривалістю симптомів не менше 2 міс без іншого пояснення.

Експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) додають, що синдром пост-COVID включає широкий спектр проблем зі здоров’ям, при цьому симптоми можуть персистувати протягом тижнів, місяців і навіть років. Можливе ураження різних органів та систем органів, включаючи серце, легені, нирки, шкіру та головний мозок.

Кожен пацієнт індивідуальний. У ряді випадків синдром пост-COVID розвивається у осіб, які перенесли коронавірусну інфекцію у легкій формі. Іноді синдром пост-COVID виявляють у пацієнтів, у яких коронавірусна інфекція не була підтверджена тестом методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Акіко Івасакі (Akiko Iwasaki), доктор філософії, імунобіолог Єльської школи медицини (Yale School of Medicine), керує численними дослідженнями патобіології тривалого COVID. За словами А. Івасакі, дослідження показали, що тривалий COVID не є єдиним захворюванням. Він підкреслив, що на сьогодні висунуто 4 гіпотези, що пояснюють розвиток та прогресування синдрому пост-COVID:

після перенесеної інфекції COVID-19 вірус або його залишки викликають хронічне запалення і симптоми, що продовжуються. При цьому розвивається аутоімунний процес за участю В- та Т-клітин;

латентні (або дрімаючі) віруси всередині людини реактивуються після перенесеної коронавірусної інфекції (кожна людина є носієм кількох недіючих вірусів, а за певних обставин вони можуть реактивуватися);

хронічні зміни розвиваються після гострої фази запальної реакції (інфекції SARS-CoV-2). При цьому запальний процес в одному органі чи тканині зумовлює розвиток запалення в інших органах чи тканинах;

ймовірно, ці зміни виникають послідовно: персистенція вірусу призводить до реактивації інших вірусів та розвитку хронічного запального процесу;

можливо, у деяких пацієнтів у розвитку симптомів бере участь лише один механізм, тоді як у інших — усі вищезгадані механізми.

На сьогодні частота розвитку синдрому пост-COVID дещо знизилася. Так, за даними Бюро перепису населення (Census Bureau) та Національного центру статистики охорони здоров’я (National Center for Health Statistics) США, у червні 2022 р. синдром пост-COVID виявлено у 19% пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, при цьому в січні 2023 р. розвиток синдрому пост-COVID зафіксовано у 11% пацієнтів, які перенесли COVID-19.

У одному дослідженні показано, що, ймовірно, синдром пост-COVID відзначається у близько 65 млн осіб у всьому світі. У той же час, на думку деяких експертів, до синдрому пост-COVID-19 схильна набагато більша кількість людей.

За даними CDC, ризик розвитку синдрому лонг-COVID підвищений у пацієнтів:

які перенесли тяжкий перебіг COVID-19: госпіталізованих до інфекційного відділення або відділення інтенсивної терапії;

з хронічними захворюваннями (наприклад із цукровим діабетом II типу);

з мультисистемним запальним синдромом;

не вакцинованих від інфекції SARS-CoV-2.

У нещодавньому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі «Health Affairs», показано, що ризик розвитку синдрому пост-COVID вищий в осіб похилого віку та жінок.

До якого фахівця слід звернутися у разі підозри на розвиток синдрому пост-COVID?

Це залежить від симптомів. На сьогодні не розроблено лікарського засобу від синдрому пост-COVID. Лікування цього стану симптоматичне. У міжнародному дослідженні, результати якого опубліковані 2021 р. у виданні «EclinicalMedicine», описано близько 200 симптомів синдрому пост-COVID.

Пульмонолог: до пульмонолога слід звернутися за наявності порушень дихання. Один із методів лікування в даному випадку — інгаляційна терапія. Деяким пацієнтам може бути показана лікувальна фізична культура. При цьому слід враховувати, що вправи для нарощування м’язової маси та фізичної сили можуть підвищувати тяжкість симптомів у хворих із синдромом пост-COVID. У пацієнтів із синдромом пост-COVID-19 та симптомами бронхіальної астми можуть застосовуватися біологічні методи терапії.

Неврологи: при синдромі пост-COVID розвиваються різноманітні неврологічні симптоми. Ліндсі Макалпайн зазначила, що у пацієнтів можуть розвиватися головний біль, у тому числі мігрень (або при існуючій мігрені можуть підвищуватися інтенсивність/частота нападів), нейропатії (захворювання периферичних нервів, виявляються відчуттям оніміння або слабкості). Але найпоширеніші неврологічні симптоми, на думку Л. Макалпайн, це когнітивні порушення, включаючи порушення уваги, пам’яті, а також порушення мови і виконавчих функцій. Вона зазначила, що пацієнт може скаржитися на те, що не може підібрати слова, втрачає хід власних думок, відчуває потребу записувати майбутні завдання, не може більше працювати в режимі багатозадачності.

Гастроентерологи: у пацієнтів із синдромом пост-COVID можливі такі симптоми, як здуття живота, запор, діарея, блювання та інші порушення травлення. У недавньому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Communications, показано, що в осіб, які перенесли COVID-19, через рік після інфікування наявність симптомів порушення травлення виявляли значно частіше, ніж у осіб, які не переносили коронавірусної інфекції. У дослідженні проаналізовано дані близько 150 000 осіб, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, та 5,6 млн осіб, які не були інфіковані коронавірусом. Найчастіше у пацієнтів із синдромом пост-COVID діагностували гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та виразкову хворобу.

Кардіологи: симптоми з боку серцево-судинної системи виявляють у 5–10% пацієнтів із синдромом пост-COVID. Кардіолог медичного центру Єльського університету Yale Medicine Еріка Спатц (Erica Spatz) повідомила, що COVID-19 може призвести до розвитку міокардиту, тромбозів, кардіоміопатії та аритмії. При синдромі пост-COVID у пацієнтів можуть відмічати такі симптоми, як біль у грудях, прискорене серцебиття або непереносимість фізичного навантаження, запаморочення. Крім того, можливий розвиток синдрому постуральної ортостатичної тахікардії (СПОТ), ортостатичного колапсу (непритомність при зміні положення тіла). Іншою потенційною проблемою є коливання частоти серцевих скорочень від тахікардії (прискорений серцевий ритм) до брадикардії (уповільнений серцевий ритм). Біль у ділянці серця може бути пов’язаний з розвитком ендотеліальної дисфункції за відсутності атеросклеротичних уражень коронарних судин.

У деяких пацієнтів симптоми важко диференціювати. Так, наприклад, Л. Макалпайн зазначила, що в деяких пацієнтів виявляють постнавантажувальне нездужання — своєрідний «енергетичний збій», порушення енергетичного обміну. При цьому пацієнти відзначають втому, туман у голові, м’язовий біль після тренувань та легких фізичних навантажень. Вираженість симптомів може бути тяжкою, а втома та біль у м’язах у частини хворих розвиваються вже після 10 хв пішої прогулянки. Постнавантажувальне нездужання може призвести до розвитку тривоги, депресії, дезорієнтації. У ряді випадків у терапії таких пацієнтів ефективна когнітивно-поведінкова терапія у комплексі з медикаментозним лікуванням.

Порушення сну — відновлення повноцінного сну важливе для підтримки нормальних когнітивних функцій, у лікуванні головного болю та інших патологічних станів. Також часто виявляють синдром обструктивного апное уві сні — проте незрозуміло, чи пов’язаний його розвиток із перенесеним COVID-19 чи передував захворюванню.

Як діагностувати синдром пост-COVID?

Немає лабораторного тесту для підтвердження діагнозу тривалого COVID. При цьому у пацієнтів з вираженими симптомами можуть не виявляти відхилень під час проведення стандартних методів обстеження (аналізи крові, рентген грудної клітки, електрокардіограма). Діагностика синдрому пост-COVID включає детальний збір анамнезу та огляд лікаря. Важливо, що синдром пост-COVID може відмічатися у пацієнтів без документального підтвердження перенесеної коронавірусної інфекції.

Пульмонолог Yale Medicine Деніс Латчмансінгх (Denyse Lutchmansingh), асоційований директор Вінчестерського центру захворювань легень (Winchester Center for Lung Disease), наголосив, що наріжним каменем діагностики синдрому пост-COVID є виключення інших патологічних станів та захворювань.

Чи ефективний ритонавір у терапії синдрому пост-COVID?

На сьогодні недостатньо даних, що підтверджують ефективність застосування ритонавіру, препарату для лікування COVID-19, у терапії синдрому пост-COVID. На сьогодні ведуться дослідження для визначення ефективності цього препарату, а також категорій пацієнтів, які можуть отримати ефект від прийому ритонавіру.

Чи є вакцинація профілактикою синдрому пост-COVID?

На сьогодні не з’ясовано, чи сприяє вакцинація профілактиці розвитку синдрому пост-COVID. Ведуться подальші дослідження.

Чи можна вилікувати синдром пост-COVID?

У нещодавньому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі BMJ, показано, що в більшості випадків у пацієнтів, які перенесли легкий перебіг коронавірусної інфекції, симптоми затяжного COVID розрішуються протягом року.

Експерти Yale Medicine підкреслили, що синдром пост-COVID — це реальний патологічний стан, при якому потрібна медична допомога.

За матеріалами www.medicalxpress.com