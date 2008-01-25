Синдром хронічної втоми та long COVID: чи є зв'язок?

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), синдром хронічної втоми діагностують у 3,3 млн жителів США. Це значно більша кількість, ніж раніше припускали дослідники. За оцінками експертів, кількість осіб із синдромом хронічної втоми, ймовірно, збільшується через діагностику цього синдрому в осіб із тривалим перебігом COVID-19 (long COVID).

Один із співавторів звіту, підготовленого CDC, доктор Елізабет Унгер (Elizabeth Unger) пояснила, що синдром хронічної втоми характеризується сильним виснаженням, що триває не менше 6 міс, вираженість якого не зменшується при дотриманні постільного режиму. Симптоми хронічної втоми також включають біль у м’язах, затуманеність свідомості, вираженість яких може збільшуватися після фізичних навантажень, роботи або іншої діяльності.

На сьогодні немає лікування, а також аналізу крові або іншого обстеження, що дозволяють встановити діагноз.

Причина розвитку синдрому хронічної втоми наразі також невідома, за оцінками деяких дослідників, це тривала надмірна реакція організму на інфекцію чи тригерний чинник, що впливає на імунну систему. Деякі лікарі досі вважають це захворювання психосоматичним.

Новий звіт CDC заснований на опитуванні 57 000 дорослих у США, проведеному у 2021–2022 рр.

Учасники відповідали на 2 питання: чи встановлювали їм діагноз «міалгічний енцефаломієліт», чи «синдром хронічної втоми», і чи фіксують його в них досі. Близько 1,3% опитаних відповіли ствердно на обидва питання.

У дослідженні встановлено, що синдром хронічної втоми частіше спостерігають у жінок, ніж у чоловіків, а також дещо частіше в осіб європеоїдної раси.

У дослідженні додано, що синдром хронічної втоми частіше діагностують в осіб із низьким прибутком, ніж із високим.

Доктор Брейден Йеллман (Brayden Yellman), спеціаліст Центру Бейтмана Хорна (Bateman Horne Center) у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, пояснив, що пацієнти із встановленим діагнозом мають кращий доступ до медичної допомоги.

Доктор Деніел Клау (Daniel Clauw), директор Дослідницького центру хронічного болю та втоми університету Мічігану (University of Michigan’s Chronic Pain and Fatigue Research Center), підкреслив, що на сьогодні існує гіподіагностика синдрому хронічної втоми. Це частково пов’язано з тим, що немає лікарських засобів для терапії цього захворювання, а також посібників з його лікування.

За словами представників CDC, у деяких випадках синдром хронічної втоми має клінічну та патогенетичну подібність із тривалим перебігом COVID-19. Можливо, це те саме захворювання. При цьому доктор Б. Йеллман додав, що діагноз «long COVID» ширше сприймається лікарями і, таким чином, захворювання діагностують набагато швидше, відповідно пацієнти швидше отримують медичну допомогу.

За матеріалами www.medicalxpress.com