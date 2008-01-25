Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїСиндром хронічної втоми та long COVID: чи є зв'язок?

Синдром хронічної втоми та long COVID: чи є зв'язок?

Опубліковано  13.12.2023

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), синдром хронічної втоми діагностують у 3,3 млн жителів США. Це значно більша кількість, ніж раніше припускали дослідники. За оцінками експертів, кількість осіб із синдромом хронічної втоми, ймовірно, збільшується через діагностику цього синдрому в осіб із тривалим перебігом COVID-19 (long COVID).

Один із співавторів звіту, підготовленого CDC, доктор Елізабет Унгер (Elizabeth Unger) пояснила, що синдром хронічної втоми характеризується сильним виснаженням, що триває не менше 6 міс, вираженість якого не зменшується при дотриманні постільного режиму. Симптоми хронічної втоми також включають біль у м’язах, затуманеність свідомості, вираженість яких може збільшуватися після фізичних навантажень, роботи або іншої діяльності.

На сьогодні немає лікування, а також аналізу крові або іншого обстеження, що дозволяють встановити діагноз.

Причина розвитку синдрому хронічної втоми наразі також невідома, за оцінками деяких дослідників, це тривала надмірна реакція організму на інфекцію чи тригерний чинник, що впливає на імунну систему. Деякі лікарі досі вважають це захворювання психосоматичним.

Новий звіт CDC заснований на опитуванні 57 000 дорослих у США, проведеному у 2021–2022 рр.

Учасники відповідали на 2 питання: чи встановлювали їм діагноз «міалгічний енцефаломієліт», чи «синдром хронічної втоми», і чи фіксують його в них досі. Близько 1,3% опитаних відповіли ствердно на обидва питання.

У дослідженні встановлено, що синдром хронічної втоми частіше спостерігають у жінок, ніж у чоловіків, а також дещо частіше в осіб європеоїдної раси.

У дослідженні додано, що синдром хронічної втоми частіше діагностують в осіб із низьким прибутком, ніж із високим.

Доктор Брейден Йеллман (Brayden Yellman), спеціаліст Центру Бейтмана Хорна (Bateman Horne Center) у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, пояснив, що пацієнти із встановленим діагнозом мають кращий доступ до медичної допомоги.

Доктор Деніел Клау (Daniel Clauw), директор Дослідницького центру хронічного болю та втоми університету Мічігану (University of Michigan’s Chronic Pain and Fatigue Research Center), підкреслив, що на сьогодні існує гіподіагностика синдрому хронічної втоми. Це частково пов’язано з тим, що немає лікарських засобів для терапії цього захворювання, а також посібників з його лікування.

За словами представників CDC, у деяких випадках синдром хронічної втоми має клінічну та патогенетичну подібність із тривалим перебігом COVID-19. Можливо, це те саме захворювання. При цьому доктор Б. Йеллман додав, що діагноз «long COVID» ширше сприймається лікарями і, таким чином, захворювання діагностують набагато швидше, відповідно пацієнти швидше отримують медичну допомогу.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  13.12.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини