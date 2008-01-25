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Новини медицини та фармаціїСиндром дефіциту уваги та гіперактивності чи фізіологічна незрілість нервової системи у молодших школярів?

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності чи фізіологічна незрілість нервової системи у молодших школярів?

Опубліковано  06.07.2022

У недавньому дослідженні, проведеному спільно дослідниками Ноттінгемського університету (University of Nottingham), Університету Суонсі (Swansea University) та Університету Глазго (University of Glasgow), показано зв’язок між діагностуванням у дитини синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) і віком початку навчання у школі.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «BMC Public Health».

У ході дослідження було проаналізовано дані про стан здоров’я та освіту 1 063 256 дітей початкової та середньої школи в Шотландії (у період 2009–2013 рр.) та Уельсі (у період 2009–2016 рр.) з метою вивчити взаємозв’язок між віком дітей та діагностуванням СДУГ (у тому числі проходженням дітьми лікування з приводу СДУГ). У Шотландії та Уельсі відрізняється вік зарахування дітей до школи (у 6 міс).

За оцінками експертів, СДУГ діагностують у 3–5% дітей шкільного віку. Однак між країнами існують великі відмінності у показниках клінічної діагностики та лікування.

0,87% дітей, які взяли участь у дослідженні, отримували лікування з приводу СДУГ. Було відзначено, що в Уельсі у дітей наймолодшого у класі віку частіше діагностували СДУГ, і ці діти частіше проходили відповідну терапію. У Шотландії цей зв’язок не був явним, оскільки діти молодшого шкільного віку з проблемами уваги або поведінки з вищою ймовірністю проходили курс навчання у першому класі повторно.

Капіл Саял (Kapil Sayal), професор дитячої та підліткової психіатрії Медичної школи Ноттінгемського університету (University of Nottingham’s School of Medicine) та Центру СДУГ і розладів розвитку нервової системи протягом усього життя Інституту психічного здоров’я (Centre for ADHD and Neuordevelopmental Disorders Across the Lifespan at the Institute of Mental Health), є співавтором дослідження. Він розповів, що вчителям, батькам та клініцистам слід диференціювати нейрофізіологічну незрілість молодшого школяра та СДУГ, оскільки у дітей молодшого віку нейрофізіологічна незрілість може бути помилково діагностована як СДУГ. Він наголосив на необхідності гнучкого підходу до діагностики та терапії пацієнтів зі СДУГ з урахуванням віку дитини та з індивідуальним підходом до кожного. Це дозволить уникнути гіпердіагностики СДУГ у дітей молодшого віку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  06.07.2022

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