Людський організм населяє понад 100 трлн мікроорганізмів. При цьому кількість їх клітин, що функціонують у тілі, у кілька разів перевищує чисельність наших власних. Важлива роль мікроорганізмів у гармонійній роботі шлунково-кишкового тракту давно відома та не викликає сумнівів. Цікаво, що шлунково-кишковий тракт населяє близько 500 різних їх видів, загальна маса яких сягає 1,5 кг. Однак часто через різні зовнішні і внутрішні фактори, такі як прийом антибіотиків, незбалансована дієта, хронічний стрес, видовий і кількісний склад мікроорганізмів кишечнику може страждати – розвивається дисбактеріоз.

Основними симптомами дисбактеріозу кишечнику, які одразу «кидаються в очі», є:

здуття;

тяжкість у животі;

метеоризм;

нудота;

діарея;

закреп.

Але це далеко не повний перелік проблем, до яких може призвести порушення балансу мікроорганізмів у кишечнику. Так, дисбактеріоз може спричинити порушення у роботі імунної системи, розвиток або загострення низки захворювань, пов’язаних із запальними процесами (ревматоїдний артрит, синдром подразненого кишечнику, виразковий коліт та ін.), алергічних захворювань (у тому числі атопічний дерматит), провокувати появу зайвих кілограмів і навіть негативно позначитися на наших розумових здібностях та психологічному стані, провокуючи розвиток депресії, тривоги, панічних атак та мігрені.

Дисбактеріоз кишечнику: що може призвести до порушення природного балансу мікрофлори і як його усунути?

Цікаво, що до народження шлунково-кишковий тракт дитини не населений бактеріями, а колонізація кишечнику починається вже після проходження родовими шляхами і контакту з мікроорганізмами матері. Тому склад кишкової мікрофлори дитини досить індивідуальний та формується у перші тижні життя. Після цього склад мікрофлори зазнає змін у результаті впливу факторів навколишнього середовища, найважливішими з яких є харчування.

Нормальна мікрофлора виконує ряд важливих завдань: захищає організм від заселення хвороботворними мікроорганізмами, покращує роботу імунної системи, є джерелом поживних речовин та вітамінів, виконує детоксикаційну та ферментативну функції. Нормальна мікрофлора кишечнику бере участь у процесі травлення. Це відбувається за допомогою ферментації раніше нерозщеплених компонентів їжі. Так, утворюються певні кінцеві продукти, що позитивно впливають на метаболізм — наприклад, такі, як молочна кислота і коротколанцюгові жирні кислоти. Завдяки продукції молочної та оцтової кислот нормальна мікрофлора бере участь у мінеральному обміні, сприяючи посиленню процесів всмоктування у стінці кишечнику іонів кальцію та заліза.

Коли нашій мікрофлорі потрібна допомога?

Перше, що спадає на думку, це застосування пробіотиків під час прийому антибіотиків, яке покликане відновити нормальну мікрофлору кишечнику та протидіяти розвитку антибіотик-асоційованої діареї. Прийом пробіотиків та пребіотиків може бути актуальним при порушеннях у роботі кишечнику, таких як діарея, відрижка, метеоризм, здуття живота, закреп, печія, неприємний запах з рота, нудота, відчуття тяжкості в животі. Пробіотики для дітей можуть бути корисними у разі діареї, а також при порушеннях у роботі травного тракту, особливо в якості засобу від закрепів. Про те, що наша мікрофлора потребує підтримки, також можуть свідчити ознаки, які вказують на дисбаланс у роботі імунної та ендокринної систем, а також мозку:

слабкість і швидка стомлюваність, поганий сон і депресія;

часті хвороби з тяжким та тривалим перебігом;

погіршення стану волосся, шкіри та нігтів, нездоровий колір обличчя;

безконтрольне збільшення маси тіла.

Пробіотики можуть принести чимало користі алергікам, адже доведено, що саме завдяки їм люди з алергією стають менш чутливими до звичних для них алергенів, а симптоми алергії — менш вираженими.

Як відновити баланс при дисбактеріозі кишечнику?

Під час боротьби з наслідками дисбактеріозу важливо приділити увагу відновленню власної мікрофлори кишечнику у всьому її природному різноманітті, а також підтримати здоров’я кишечнику, забезпечивши умови для стимуляції регенерації клітин його слизової оболонки, сприяючи таким чином відновленню нормальної роботи, а значить, усуненню неприємних симптомів.

У цьому контексті увагу привертають пробіотики та пребіотики, що відновлюють склад корисних бактерій і створюють для них максимально комфортні умови. Пробіотики — це засоби, що містять мікроорганізми — представники нормальної мікрофлори, що здатні колонізувати наш кишечник, а пребіотики — це речовини, що створюють сприятливі умови для такої колонізації.

Як обрати правильний пробіотик? Важливо врахувати наступні аспекти:

необхідно знати точний склад пробіотичних бактеріальних штамів;

обираючи між продуктом з одним штамом або з декількома, доцільно надати перевагу поєднанню мікроорганізмів, що посилюють вплив один одного.

варто обирати захищені штами, які можуть витримати шлунково-кишкове середовище;

пробіотичні штами мають бути здатними зростати та утворювати колонії в кишечнику;

пробіотики повинні позитивно взаємодіяти з природною мікрофлорою;

доцільно звернути увагу на комплекс пробіотиків та пребіотиків;;

важливо використовувати пробіотики з доведеним клінічним ефектом.

У цьому контексті увагу привертає комбінований засіб БАЖАНА — сучасна збалансована комбінація пробіотика та пребіотика для підтримки мікрофлори кишечнику при прийомі антибіотика, порушенні роботи кишечнику, зниженому імунітеті та при проявах алергії. До складу дієтичної добавки БАЖАНА входять три види пробіотичних мікроорганізмів: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus rhamnosus, а також пребіотик інулін.

Таблиця. Корисні функції пробіотиків та пребіотика інуліну, що входять до складу дієтичної добавки БАЖАНА

Група Компоненти продукту БАЖАНА Функція Пробіотики Saccharomyces boulardii Захисна (витісняють патогенні мікроорганізми) Детоксикаційна Травна Джерело поживних та біологічно активних речовин Протизапальна Участь у регенерації слизової оболонки кишечнику Імуномодулювальна Lactobacillus acidophilus Підтримання здоров’я мікрофлори кишечнику Захист клітин слизової оболонки кишечнику від пошкодження, токсинів та впливу хвороботворних мікроорганізмів Знешкодження хвороботворних бактерій Lactobacillus rhamnosus Захисна (захищає клітини слизової оболонки кишечнику) Травна (сприяє кращому засвоєнню поживних речовин) Імуномодулювальна Детоксикаційна Сприяє розмноженню корисних бактерій Протиалергічна Протидії збільшенню маси тіла Пребіотики Інулін Регуляція перистальтики і транзиту кишечнику Протидіє закрепам Нормалізація складу мікробіоти кишечнику Імуномодулювальна Забезпечення відчуття ситості

Дріжджі Saccharomyces boulardii широко застосовуються при порушеннях роботи травного тракту, оскільки допомагають відновити нормальну мікрофлору у пацієнтів з дисбактеріозом кишечнику, у тому числі викликаним прийомом антибіотиків. Традиційний прийом пробіотиків після антибіотиків не завжди є найоптимальнішим рішенням, часто доцільно починати застосовувати пробіотики паралельно з антибіотиками. S. boulardii покращують бар’єрну функцію кишечнику, зв’язують та конкурентно витісняють патогенні мікроорганізми, виділяють антимікробні пептиди та мають низку трофічних ефектів. S. boulardii відіграє ключову роль у налагодженні імунної відповіді, «персоналізованої» щодо певного збудника для найбільш поширених хвороботворних мікроорганізмів, а також протидіє розвитку запальних процесів.

Молочнокислі бактерії Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus rhamnosus є типовими представниками нормальної мікрофлори кишечнику людини. Lactobacillus acidophilus бере участь у процесах підтримання мікрофлори кишечнику в здоровому та збалансованому стані. Вона, з одного боку, створює середовище, сприятливе для розмноження корисних мікроорганізмів, а з іншого, має схожу дію з антибіотиками: секретовані нею молекули здатні знешкоджувати хвороботворні бактерії. Крім того, ці молочнокислі бактерії, прикріпляючись до стінок кишечнику, захищають їх від пошкодження, впливу хвороботворних мікроорганізмів та дії токсинів. Lactobacillus rhamnosus також проявляє безліч сприятливих впливів на організм людини: захищає клітини слизової оболонки травного тракту, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, підтримує процеси травлення, має імуномодулювальні властивості, зв’язує токсини, сприяє розмноженню корисних бактерій, зменшує вираженість симптомів алергії вдвічі. Крім того, було показано, що пробіотик Lactobacillus rhamnosus протидіє збільшенню маси тіла, не впливаючи на рівень споживання їжі.

Інулін — пребіотик, що бере участь у регуляції перистальтики і транзиту кишечнику, нормалізує консистенцію та частоту випорожнень, завдяки своєму впливу на склад та активність мікробіоти кишечнику. Інулін також модулює імунну відповідь, впливає на всмоктування мінералів та забезпечує відчуття ситості. Згідно з результатами досліджень, вживання хлібобулочних виробів, збагачених інуліном, стимулює ріст корисних бактерій, що сприяє витісненню хвороботворних мікроорганізмів. Інулін стимулює вироблення коротколанцюгових жирних кислот, які сприяють підтриманню здорового стану травного тракту. Він здатен впливати на вироблення низки регуляторів метаболізму, що забезпечує підвищення чутливості до інсуліну та насиченню, що протидіє набору зайвих кілограмів.

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