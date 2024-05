Силденафіл: питання та відповіді

Силденафіл — це пероральний лікарський засіб, який застосовується для усунення порушень ерекції. Препарат відновлює здатність до ерекції та забезпечує природну відповідь на сексуальне збудження.

Якими є ефекти силденафілу?

Фізіологічний механізм ерекції передбачає вивільнення оксиду азоту (NO) у кавернозному тілі при сексуальній стимуляції. NO активує фермент гуанілатциклазу, що призводить до підвищення рівня циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), розслаблення гладеньких м’язів кавернозного тіла та посилення кровотоку в статевому члені. Силденафіл є потужним та селективним інгібітором цГМФ-специфічної фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ-5), яка забезпечує розпад цГМФ у кавернозному тілі. Силденафіл не має прямої розслаблювальної дії на ізольоване кавернозне тіло людини, проте посилює релаксувальну дію NO у тканині кавернозного тіла. Під час активації шляху NO/цГМФ, що спостерігається при сексуальному збудженні, пригнічення ФДЕ-5 під впливом силденафілу призводить до підвищення рівня цГМФ у кавернозному тілі. У зв’язку з цим задля досягнення сприятливого фармакологічного ефекту силденафілу необхідна адекватна сексуальна стимуляція.

Які існують форми випуску силденафілу?

Силденафіл випускається у формі таблеток для прийому всередину (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, або таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині) з дозою діючої речовини 25; 50 або 100 мг, а також у формі спрею для порожнини рота, який містить 12,5 мг/дозу діючої речовини.

Навіщо призначають силденафіл?

Силденафіл призначають для симптоматичного лікування при еректильній дисфункції, яка визначається як нездатність досягти або підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту.

Як швидко після прийому силденафілу настає ефект?

Препарат швидко всмоктується у слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, але для досягнення достатнього ефекту слід приймати силденафіл не раніше ніж за 1 год до передбачуваної близькості.

Скільки триває ефект від силденафілу?

Після одноразового прийому препарату ефект зберігається навіть при повторних статевих актах, тому не слід приймати препарат частіше ніж 1 раз на 24 год.

Чи шкідливий силденафіл?

При правильному застосуванні силденафіл не завдає шкоди здоров’ю, а побічні ефекти, що виникають, зазвичай минають самостійно.

Кому не можна приймати силденафіл?

Протипоказаннями до прийому силденафілу є:

підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого іншого компонента препарату;

одночасне застосування з донорами NO (такими як амілнітрит) або нітратами у будь-якій формі. Проте сучасні дослідники відзначають можливість застосування силденафілу під час прийому кардіологічних препаратів. При цьому слід погодити з лікарем дозу силденафілу і обов’язково дотримуватися часового проміжку між прийомом лікарських засобів;

стани, за яких не рекомендується сексуальна активність (наприклад тяжкі серцево-судинні захворювання, такі як нестабільна стенокардія або серцева недостатність тяжкого ступеня);

втрата зору на одне око внаслідок неартеріальної передньої ішемічної нейропатії зорового нерва, незалежно від того, пов’язана ця патологія з попереднім застосуванням інгібіторів ФДЕ-5 чи ні;

наявність таких захворювань: порушення функції печінки тяжкого ступеня, артеріальна гіпотензія (артеріальний тиск <90/50 мм рт. ст.), нещодавно перенесений інсульт або інфаркт міокарда та відомі спадкові дегенеративні захворювання сітківки, такі як пігментний ретиніт (невелика кількість таких пацієнтів має генетичні розлади ФДЕ сітківки).

Чи можна приймати силденафіл здоровим чоловікам?

Силденафіл можна приймати і на тлі повного здоров’я, проте чоловік повинен розуміти, що прийом таблетки не призведе до ерекції без додаткової стимуляції. Препарат лише посилює фізіологічний відгук на сексуальне збудження.

Чи можна приймати силденафіл з алкоголем?

Вживання алкоголю може посилювати гіпотензивну дію силденафілу.

Чи можна завагітніти при прийомі силденафілу?

Силденафіл ніяк не впливає на характеристики еякуляту, тому не можна виявити взаємозв’язок між порушенням еректильної функції та потенційною вагітністю. Тому, якщо партнери не планують вагітність, рекомендується застосовувати додаткові методи контрацепції.

Як силденафіл впливає на жінок?

Силденафіл не призначений для посилення сексуального збудження у жінки. Однак при прийомі препарату у жінки може спостерігатися гіпотензивний ефект препарату, який проявляється у вигляді слабкості чи запаморочення.