Шкіра — дзеркало здоров'я

Шкіра становить близько 15% від маси нашого тіла. Це найбільший і найвидиміший орган людського тіла.

Однак багато функцій шкіри часто не беруться до уваги. Шкіра захищає наш організм від сонячних променів, патогенних мікроорганізмів, виробляє вітамін D та бере участь у регуляції температури нашого тіла.

Порушення роботи кишечнику, системи крові, гормонального фону і навіть серцево-судинні захворювання можуть проявлятися на шкірі у вигляді висипу навіть на ранніх стадіях.

Ось деякі з них, на які варто звернути увагу:

кліщі — переважна більшість укусів кліщів не викликають розвитку захворювань. Водночас після виявлення специфічного висипу після укусу кліща слід звернутися до лікаря. Мігруюча еритема, висип, названий так, оскільки він часто швидко поширюється шкірою, є ознакою хвороби Лайма, потенційно тяжкої форми бактеріальної патології. Ознакою хвороби Лайма є висип у формі класичної мішені, схожої на яблучко на мішені для дартсу. Цей висип може розвинутися протягом декількох тижнів після укусу кліща. Важливо також звернути увагу на розвиток інших симптомів, характерних для хвороби Лайма, таких як коливання температури тіла, біль у м’язах та суглобах, а також головний біль. Для профілактики розвитку довгострокових ускладнень, зокрема синдрому хронічної втоми, при хворобі Лайма показано проведення антибіотикотерапії.

Пурпура. Назва цього висипу походить від молюска, з якого виготовляли фіолетовий барвник. Пурпура є висипом, що складається з маленьких фіолетових або червоних крапок. Причиною розвитку цього висипу є скупчення крові у глибшому шарі шкіри (дермі). При натисканні пальцем на висип його елементи не бліднуть. Пурпура сигналізує про патологію дрібних кровоносних судин, що живлять шкіру, або патологію крові. Так, пурпура може розвиватися при дефіциті тромбоцитів, можливо, через захворювання недостатності кісткового мозку або аутоімунного руйнування власних клітин. Крім того, пурпура може бути симптомом небезпечного для життя стану — септицемії, при якій інфекція поширилася в кровотік, можливо, з легень, нирок або навіть із самої шкіри.

Павукоподібні невуси (судинні зірочки) розвиваються внаслідок порушення тонусу (розширення) артеріол шкіри. Розширена артеріола — як тіло павука, а дрібні капіляри, що розходяться на всі боки, — це ниткоподібні ноги. При натисканні такий судинний малюнок зникає, оскільки дотик тимчасово зупиняє кровообіг. Часто судинні зірочки, особливо поодинокі, доброякісні та пов’язані з якимось конкретним захворюванням. Водночас їх виявлення може бути симптомом підвищеного рівня циркулюючого гормону естрогену, часто через хворобу печінки або гормональні зміни, що відмічають під час вагітності.

Чорний акантоз — зміни складок шкіри (зазвичай навколо пахв або шиї), коли вона стає потовщеною і бархатистою на дотик, а також темнішого кольору. Зазвичай розвиток чорного акантозу пов’язаний з порушеннями обміну речовин: цукровим діабетом II типу та синдромом полікістозних яєчників. У поодиноких випадках це також може бути ознакою раку шлунка, що слід враховувати у пацієнтів з відсутністю ключових ознак метаболічного захворювання (ожиріння та підвищеного артеріального тиску).

Висип у формі метелика. Пурпурно-червоний висип вгорі на щоках і переніссі, що нагадує розпростерті крила метелика, може розвинутися при ураженні мітрального клапана серця. Інша назва цього виду висипу — «мітральна фація», її вираженість залежить від ступеня ураження клапана.

Приділяйте увагу своїй шкірі. Зміни стану шкіри можуть бути раннім симптомом розвитку різних захворювань внутрішніх органів.

За матеріалами www.medicalxpress.com