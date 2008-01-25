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Новини медицини та фармаціїШість порад для друзів та родичів осіб із харчовою алергією

Шість порад для друзів та родичів осіб із харчовою алергією

Опубліковано  12.05.2022

Харчова алергія є серйозним та небезпечним для життя захворюванням. За оцінками експертів, у США харчову алергію виявляють у 4–8% дітей та 6–8% дорослих. Алергічні реакції на харчові продукти за тяжкістю можуть варіювати від легкої кропив’янки і болю в животі до важких анафілактичних реакцій, аж до анафілактичного шоку, ангіоневротичного набряку Квінке (проявляється набряком і свербежем в ділянці рота, язика, горла, утрудненням дихання через набряк гортані), бронхоспазму (проявляється свистячим диханням та задухою), раптового зниження артеріального тиску. При цьому відзначається високий ризик смерті.

До восьми найпоширеніших харчових алергенів відносяться молоко, яйця, риба, молюски, горіхи, арахіс, пшениця та соєві боби.

Дитячий алерголог та імунолог Вікторія Димитріадес (Victoria Dimitriades), співробітник Університету Каліфорнія, Девіс (University of California, Davis), пропонує шість порад, як можна допомогти людям з харчовою алергією:

  1. Запитуйте. Витратьте час на те, щоб дізнатися, на який харчовий продукт у вашої близької людини алергія.
  2. Не треба ділитися їжею з кимось із харчовою алергією. Хоча ми знаємо, що діти люблять ділитися їжею, найкращий спосіб допомогти людині з харчовою алергією — не вводити до її раціону інші невідомі продукти. Слід пам’ятати, що дітям з харчовою алергією можна пропонувати лише ті продукти, які вони вже вживали під наглядом дорослого члена сім’ї.
  3. Читайте склад на етикетках продуктів. Термінологія, яка використовується на деяких етикетках, може бути складною. Якщо на етикетці вказано незрозумілий інгредієнт, фразу чи щось інше, не пропонуйте цей продукт людині з харчовою алергією.
  4. Мийте руки. Це дозволить уникнути не тільки зараження різними патогенними бактеріями та вірусами, а й знизити ризик розвитку харчової алергії. На немитих руках ви можете перенести непомітні неозброєним оком частинки продуктів, що є алергеном для іншої людини. Також слід стежити за перехресним забрудненням приладів та посуду: обов’язково мийте ножі та обробні дошки водою з милом між приготуванням різних продуктів харчування. Алергічну реакцію може спровокувати навіть мінімальна кількість продукту-алергену.
  5. Потрібно знати склад усіх харчових продуктів, які вживаються у їжу. Переконайтеся, що особа з харчовою алергією знає, які продукти харчування містять алергени.
  6. Підготуйте мініплан дій у разі розвитку алергічної реакції. Необхідно з’ясувати, які симптоми розвитку алергічної реакції є у конкретної особи, щоб не пропустити її початок. Крім того, необхідно з’ясувати, які лікарські препарати та в яких дозах їй необхідні як невідкладна допомога і де вони знаходяться. У тяжких випадках, у разі швидкого прогресування симптомів необхідно викликати швидку медичну допомогу.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  12.05.2022

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