У результаті 2-річного дослідження було встановлено, що у учасників, які вживали близько ½ склянки волоських горіхів щодня, зафіксовано більш низький рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) у порівнянні з їх же рівнями на початку спостереження. У цих людей також спостерігалося зниження рівня загального холестерину.

Усе більше результатів наукових досліджень демонструють, що волоські горіхи з високим вмістом омега-3 жирних кислот можуть використовуватися в якості профілактики розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Наприклад, дані метааналізу Trusted Source (2019 г.) засвідчують зв’язок між вживанням волоських горіхів і більш низькою захворюваністю і летальним наслідком від серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця, а також фібриляцію передсердь.

Нове дослідження, результати якого опубліковані в журналі «Circulation» Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), присвячене дослідженню того, чи впливає додавання протягом 2 років волоських горіхів до щоденного раціону харчування на рівень холестерину. Більше того, це дослідження орієнтоване на осіб похилого віку.

Автори дослідження встановили, що у людей, які вживали волоські горіхи, знижується рівень загального холестерину і незначно — холестерину ЛПНЩ, який часто називають «поганим» холестерином.

Крім того, вчені виміряли рівень холестерину ЛПНЩ у учасників — саме він формує атеросклеротичні бляшки, коли в артеріях накопичуються жирові відкладення, через які відбувається звуження просвіту судин. Вони встановили, що щоденне споживання волоських горіхів зменшує як загальну кількість частинок ЛПНЩ, так і дрібних щільних частинок ЛПНЩ.

Оптимальний склад

Доктор Еміліо Рос (Dr. Emilio Ros,), старший автор цього дослідження і директор Ліпідної клініки в Службі ендокринології та харчування Клінічної лікарні Барселони в Іспанії (Lipid Clinic at the Endocrinology and Nutrition Service of the Hospital Clínic of Barcelona in Spain), пояснив, як він і його колеги протягом багатьох років вивчали користь волоських горіхів.

Він підкреслив, що в багатьох дослідженнях продемонстровано позитивний вплив волоських горіхів на організм людини. Це і хороші результати щодо зниження рівня холестерину (стандартний ліпідний профіль), і поліпшення функції ендотелію у пацієнтів з гіперхолестеринемією, і зниження артеріального тиску, і протизапальний ефект.

Доктор Е. Рос акцентує увагу на тому, що волоські горіхи мають оптимальний склад поживних і біологічно активних речовин, включаючи значну кількість альфа-ліноленової кислоти, рослинних омега-3 жирних кислот, найвищий вміст поліфенолів серед усіх горіхів і фітомелатонін.

У результаті цього дослідження було продемонстровано, що регулярне вживання волоських горіхів знижує рівень холестерину ЛПНЩ і покращує якість частинок ЛПНЩ, роблячи їх менш атерогенними (менш схильними до проникнення в стінку артерій і розвитку атеросклерозу, що є основною причиною розвитку серцево-судинних захворювань), і це відбувається без небажаного збільшення маси тіла, незважаючи на високий вміст жирів (хоча і корисних рослинних жирів) у волоських горіхах.

Доктор Е. Рос зазначив, що в жодному іншому дослідженні не розглядали склад ліпопротеїнів, які, за його словами, можуть дати додаткове уявлення про антиатерогенний потенціал волоських горіхів.

Знижує «поганий» холестерин

Усього дослідження завершили 636 учасників віком 63–79 років. Усі вони проживали або в Барселоні, Іспанія, або в Лома-Лінде, Каліфорнія.

67% учасників були жінками. Добровольці були когнітивно здоровими, в їх анамнезі не спостерігалося серйозних захворювань.

Близько ½ всіх учасників приймали препарати для зниження високого артеріального тиску або у зв’язку з гіперхолестеринемією, що характерно для осіб похилого віку. 32% учасників приймали статини.

1-ша група учасників дослідження не їла горіхи, 2-га ж включила в свій раціон харчування ½ склянки сирих волоських горіхів. Практикуючі лікарі спостерігали за учасниками, стежачи за тим, щоб вони дотримувалися дієти і фіксували зміни їх маси тіла кожні 2 міс.

Дослідники перевіряли рівень холестерину в учасників і аналізували рівень і розмір ліпопротеїнів за допомогою спектроскопії ядерного магнітного резонансу.

У ході дослідження було зафіксовано, що в групі учасників, які вживали волоські горіхи, знизився рівень холестерину ЛПНЩ в середньому на 4,3 мг/дл і загальний холестерин — в середньому на 8,5 мг/дл. В учасників групи вживання волоських горіхів зменшилася загальна кількість частинок ЛПНЩ на 4,3% і дрібних щільних частинок ЛПНЩ — на 6,1%.

Серед учасників, які вживали волоські горіхи, зміни рівня холестерину ЛПНЩ розрізнялися залежно від статі. У чоловіків рівень холестерину ЛПНЩ знизився на 7,9%, у жінок — на 2,6%.

Скромна користь

Доктор Санджив Патель (Dr. Sanjiv Patel), інтервенційний кардіолог в Інституті серця і судин MemorialCare в Медичному центрі Orange Coast в Фаунтін-Веллі, Каліфорнія, вказав на те, що в учасників дослідження фіксували лише помірне зниження рівня холестерину ЛПНЩ. Він зазначив, що рівень холестерину знижується, але не до того рівня, який фіксується у пацієнтів, що приймають статини. Таким чином, люди, які піддаються значному ризику розвитку серцево-судинних захворювань або в них уже діагностовано такі хвороби, не повинні замінювати статини волоськими горіхами. Вони можуть вживати горіхи разом з препаратами, але не замість них.

Дійсно, доктор Е. Рос підкреслив, що в майбутньому він хотів би провести дослідження, присвячене впливу додавання волоських горіхів у раціон людей, схильних до ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Доктор С. Патель же радить вживати не більше жмені горіхів на день.

Певні обмеження

Доктор Е. Рос також вказав на деякі обмеження дослідження. Наприклад, він пояснив, що дослідження не було сліпим. Іншими словами, учасники знали, що вони відносяться до групи, яка вживає волоські горіхи.

Він також пояснив, що дослідження проводилося не в умовах контрольованого годування, а за участю людей, які могли вибирати собі їжу на кожен день, тому це не було ізоенергетичним втручанням, і спостерігалося збільшення споживання енергії і жиру в групі, що вживала волоські горіхи, що могло вплинути на результати.

