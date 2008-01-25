Горло (або глотка) піддається впливу ряду інфекційних та неінфекційних факторів, які можуть спричинити запалення глотки (фарингіт). Часто при фарингіті пацієнти скаржаться на біль у горлі.

Структура тканини горла складається з ротового епітелію, що покриває базальну мембрану, під якою знаходиться власна пластинка, що межує з підслизовою оболонкою. Запалення локалізується по всій тканині горла, включаючи епітелій ротової порожнини та власну пластинку. Медіатори запалення, що вивільняються у відповідь на інфекційні чи неінфекційні чинники, впливають на нервові волокна в шарах тканини горла, що призводить до болю та дискомфорту, які можуть супроводжуватися утрудненням ковтання та набряком горла.

Гострий і хронічний біль у горлі

Біль у горлі може бути гострим і хронічним. Хронічний біль може поєднуватися з частими ремісіями.

Причини гострого болю в горлі:

гострий аденоїдит;

фарингіт;

ларингіт;

тонзиліт.

Причини хронічного болю в горлі:

хронічний казеозний тонзиліт та тонзилітіаз (Ferguson et al., 2014);

фарингіт;

ларингіт;

хронічний аденоїдит (Hai Wang, 2020);

синдром Голка (повторювані епізоди болю в горлі, відчуття стороннього тіла, дисфагія, іпсилатеральна оталгія, біль у шиї та зниження її рухливості при повороті на уражений бік) (Kyung Soo Kim et al., 2014);

дисемінований туберкульоз із ураженням гортані (Shih-Chia Yang et al., 2022).

Яке лікування рекомендоване при гострому та хронічному болю в горлі?

Згідно з опитуванням, проведеним у Європі та Азії, біль у горлі (який може тривати 3–7 днів) є поширеним явищем, та щорічно на нього скаржаться 54% людей. Місцеве застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), які проявляють як знеболювальну, так і протизапальну дію, зменшує вираженість болю в горлі. НПЗП флурбіпрофен ефективний для полегшення такого болю при гострому та хронічному процесах (Turner R. et al., 2020).

Флурбіпрофен доступний у формі оромукозного спрею та льодяників для розсмоктування у дозі 8,75 мг, що використовуються для зменшення вираженості болю в горлі, викликаного запаленням. Місцеве застосування низьких доз флурбіпрофену знижує ймовірність системних побічних ефектів порівняно з пероральними високими дозами НПЗП.

Пацієнт може вибрати зручну для нього лікарську форму препарату, який містить флурбіпрофен, наприклад, це може бути:

Як же зменшити хронічний біль у горлі?

Згідно з результатами дослідження, у дорослих з болем у горлі від помірного до тяжкого ступеня та ознаками тонзилофарингіту ефективним є призначення флурбіпрофену в дозі 8,75 мг кожні 3–6 год за необхідності (до 5 таблеток протягом 24 год). Флурбіпрофен у формі льодяників у дозі 8,75 мг забезпечує ефективне зменшення вираженості болю в горлі, утрудненого ковтання і набряку горла у дорослих (Aspley S. et al., 2016).

Що є ефективнішим — оромукозний спрей чи льодяники Стрепсілс® Інтенсив?

Швидкий початок дії спрею оромукозного та льодяників Стрепсілс® Інтенсив* зумовлений ефективним проникненням флурбіпрофену 8,75 мг у товщу слизової оболонки горла.

Згідно з результатами дослідження, частина дози флурбіпрофену 8,75 мг після застосування спрею оромукозного та льодяників Стрепсілс® Інтенсив* проникає у шари тканини глотки. Використання СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, сприяє більшому всмоктуванню активної речовини порівняно із розсмоктуванням льодяників. Це може бути пов’язано з великою кількістю флурбіпрофену, нанесеного на одну й ту ж саму ділянку поверхні тканини у разі застосування спрею. Дослідження проводили за методикою кількісної оцінки проникнення флурбіпрофену через тканину глотки людини з використанням методу високоефективної рідинної хроматографії (Turner R. et al., 2020).

Згідно з результатами дослідження, 48,0–99,9% дози препарату флурбіпрофену виявляють у верхній третині тканини глотки, найближчій до місця застосування препарату (спрею або льодяників), та 0–14,8% — у найбільш віддаленій частині глотки від місця використання дози (Turner R. et al., 2021).

Враховуючи фармакокінетику, флурбіпрофен всмоктується через ротову порожнину через 1 хв після застосування Стрепсілс® Інтенсив* і все ще виявляється у роті та в ротоглотці через 120 хв після використання.

Ефективність своєчасного лікування

Застосування Стрепсілс® Інтенсив*при гострому та хронічному болю в горлі зменшує вираженість симптомів при тонзиліті, ларингіті, фарингіті та інших захворюваннях горла. Якщо у пацієнта спостерігається хронічний біль у горлі, рекомендовано обстежитися у лікаря та визначити причину. Наявність хронічного запального процесу в організмі людини може призвести до септицемії та інших ускладнень.

*Маються на увазі лікарські засоби СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники, РП МОЗ UA/7696/01/01 від 11.10.2017 р. із змінами; СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, РП МОЗ UA/15692/01/01 від 10.09.2021 р. із змінами, та СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ БЕЗ ЦУКРУ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА, льодяники по 8,75 мг, РП МОЗ UA/18831/01/01 від 31.08.2021 р. із змінами. Виробник Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія.