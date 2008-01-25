Що таке високофункціональна тривога?

Іноді відчувати тривогу — це нормально, особливо у стресових ситуаціях. Проте в деяких випадках надмірна та постійна тривога може заважати повсякденній діяльності та важко піддаватися контролю.

Існує кілька типів тривожних розладів. Термін «високофункціональна тривога» застосовується до осіб із симптомами тривоги, які зберігають при цьому високий рівень функціональності в різних аспектах свого життя. Часто вони успішні у своїй кар’єрі чи інших сферах, але внутрішньо борються з постійним почуттям стресу, невпевненістю в собі та страхом не відповідати вимогам. Вони почуваються вкрай некомфортно та борються зі значною самокритикою.

Високофункціональна тривога виділена як самостійний діагноз у «Посібнику з діагностики та статистики психічних розладів» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) і є різновидом генералізованої тривоги. Багато емоційних і фізичних симптомів пов’язані з генералізованим тривожним розладом. Симптоми функціональної тривоги багато в чому подібні, але деякі з них можуть бути більш вираженими.

Деякі симптоми генералізованого тривожного розладу включають:

загальну нервозність та занепокоєння;

страх критики або значної самокритики;

страх здатися іншим неадекватним чи дурним;

відчуття на межі втрати контролю;

відчуття загибелі, що насувається;

значний стрес.

Дуже важливо записатися на прийом до фахівця в галузі психічного здоров’я, щоб поговорити про свої симптоми та встановити точний діагноз. Потім, якщо буде виявлено, що пацієнт має високофункціональну тривогу, лікар розробить план поліпшення якості життя.

Консультування та психотерапія відіграють вирішальну роль, допомагаючи людям із високофункціональною тривогою ефективно справлятися зі своїми симптомами. Когнітивно-поведінкова терапія може допомогти пацієнтові навчитися переосмислювати свої настанови про життя та змінювати поведінку, яка може посилювати тривогу. Замість самокритики і пошуків, що може піти не так, можна навчитися керувати своїми думками, шукати рішення та долати тривожні почуття.

Крім терапії, існують інші стратегії усунення симптомів і зменшення їх вираженості:

підтримка близьких. Особи з високофункціональною тривогою можуть вважати, що їм доведеться розібратися зі своєю поведінкою поодинці, бо вони бояться критики чи негативних наслідків. Позитивна підтримка близьких сприяє зменшенню вираженості симптомів тривоги;

про важливість слова «ні» часто говорять як про встановлення кордонів. Це разом з тим, що багато людей перенапружують себе. У той же час деяким людям з високофункціональною тривогою також слід сказати «так» можливостям, які підвищують їхній рівень комфорту, роблять життя більш наповненим і приносять задоволення;

забуваємо порівняння. Особи з тривогою схильні порівнювати себе з іншими, відчувають необхідність удосконалюватися і хочуть бути схожими на когось іншого. Порівняння може позбавити вас радості та задоволення;

визначення основних цінностей. Особи з високофункціональною тривогою часто зациклюються на успіху, що визначається суспільством, наприклад, на «правильній» роботі, машині, будинку та матеріальному майні. Часто ці предмети важливі лише тому, що інші люди вірять у їхню важливість. Психотерапевт може допомогти розкрити важливі моменти для людини за межами очікувань суспільства і привести думки та дії відповідно до ваших основних цінностей;

вчимося приймати критику. Це складно для багатьох, але особливо для осіб із високофункціональною тривогою. Психотерапевт може допомогти навчитися оцінювати зворотний зв’язок нейтрально, без емоцій;

практика усвідомленості. Це практика цілеспрямованого усвідомлення та зосередження уваги на теперішньому моменті. Концентрація на чомусь одному може посилити почуття спокою та умиротворення;

лікарські засоби можуть сприяти зменшенню вираженості високофункціональної тривоги, але їх слід застосовувати лише поєднано з іншими стратегіями подолання та під контролем медичного фахівця.

Слід поговорити зі своїм лікарем про своє самопочуття. За необхідності він направить до кваліфікованого консультанта чи терапевта з психічного здоров’я та допоможе вам розробити стратегію подолання тривоги та вести повноцінне життя.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org