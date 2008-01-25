Що таке лупа і як її лікувати?

Лупа — це поширене захворювання шкіри голови, при якому відшаровуються невеликі шматочки сухої шкіри. Якщо у вас темне волосся або ви фарбуєте його в темні кольори, ви можете помітити лусочки на волоссі або на плечах. Лупа також може викликати свербіж шкіри голови.

Лупа стає більш поширеною в холодні зимові місяці, коли низька температура повітря і сухе повітря в опалювальних приміщеннях призводять до лущення і свербежу шкіри голови.

Доктор Мона Садегпур (Mona Sadeghpour), сертифікований дерматолог, пояснила, що розвиток лупи не пов’язаний із поганою гігієною. Вона додала, що причинами її розвитку можуть бути підвищена жирність шкіри голови, несприятливі навички догляду за волоссям або деякі інші захворювання.

Існує низка ефективних методів лікування лупи.

У деяких випадках лупу можна вилікувати в домашніх умовах, для цього можна використовувати спеціально розроблені шампуні, що містять хоча б один із наступних компонентів: піритіон цинку, саліцилову кислоту, сірку, сульфід селену, кетоконазол або кам’яновугільну смолу.

Американська академія дерматології (American Academy of Dermatology) рекомендує чергувати шампуні від лупи з різними активними компонентами, якщо один виявляється неефективним. При цьому необхідно дотримуватися інструкції для конкретного шампуню, оскільки деякі засоби слід залишити на 5–10 хв на волоссі перед змиванням.

Експерти рекомендують обирати шампунь залежно від типу волосся. Якщо у вас тонке чи пряме від природи волосся або жирна шкіра голови, мийте його частіше. Наприклад, вам може знадобитися мити голову шампунем щодня, а шампунь від лупи використовувати 2 рази на тиждень. Якщо у вас грубе, кучеряве від природи волосся, мийте його за необхідності і використовуйте шампунь від лупи 1 раз на тиждень, якщо це допустимо за інструкцією.

Захищайте шкіру голови від сонця. Деякі шампуні від лупи, наприклад, що містять кам’яновугільну смолу, можуть зробити шкіру голови більш чутливою до шкідливих ультрафіолетових променів. Сонячний опік шкіри голови також може збільшити вираженість лущення. Щоб захистити шкіру голови від сонця, намагайтеся перебувати в тіні, носіть сонцезахисний одяг, наприклад, крислатий капелюх, і, якщо рідке волосся, слід наносити на шкіру голови водостійкий сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30 або вище. Спробуйте сонцезахисні засоби у формі порошку або спрею, щоб його було легко наносити на шкіру голови.

У більшості випадків при боротьбі з лупою немає потреби в медичній допомозі. У той же час якщо ви виконали всі перелічені вище поради, а лупа не зникла або збільшилася її вираженість — слід звернутися до дерматолога. Дерматолог може порекомендувати лікувальний шампунь, який підходить саме у вашому випадку, а також виявити причини розвитку лупи. Так, лупа може бути симптомом низки захворювань, наприклад, себорейного дерматиту, псоріазу, грибкових інфекцій шкіри голови або екземи.

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.aad.org