Що таке хороший та поганий стрес?

Чи завжди стрес має негативні наслідки для нашого фізичного та емоційного здоров’я?

Сафія Дебар (Safia Debar), експерт з контролю стресу в клініці Мейо (Mayo Clinic Healthcare), Лондон, пояснила, що здоровий рівень стресу допомагає підвищити стійкість нашого організму. Доктор С. Дебар також позначила різницю між хорошим та поганим стресом і розповіла, як визначити, що вам загрожує перенавантаження.

Стрес — це фізична та психологічна реакція на подразник. Стрес, який корисний для нас і може навіть дати нам відчуття добробуту, називається еустресом, це протилежність дистресу. Дистрес — це так званий «поганий» стрес, що викликає дизадаптацію та відсутність нормалізації емоційного та фізичного стану після його дії. Одна і та сама подія — наприклад, весілля — може зумовити як еустрес, так і дистрес. Це залежить від сприйняття події.

Хронічний стрес впливає на кожну систему органів в організмі: наприклад, на тлі стресу може виникати відчуття занепокоєння, депресія та порушення травлення.

Доктор зазначила, що стрес призводить до каскаду реакцій в організмі, і не лише емоційних. При нормальній реакції на нього стресова реакція досягає піку, а потім повертається до початкового рівня. Такий стрес корисний, він сприяє підвищенню стійкості нашого організму та кращому реагуванню на різні подразники.

Які зміни відбуваються в організмі у відповідь на стрес?

Активується симпатична нервова система та вироблення основного гормону стресу — кортизолу.

Мислення стає негативним, коли ви переживаєте чи чекаєте на щось погане. Увага стає гіперфокусованою на тому, що відбувається.

Серце, легені та м’язи готуються до боротьби чи втечі. Підвищуються частота серцевих скорочень, дихання та артеріальний тиск, оскільки організму необхідно доставляти більше кисню до клітин. М’язи напружені.

Діяльність травної та репродуктивної систем уповільнюється.

Функція імунної системи теж змінюється: підвищується вироблення білків, що називаються прозапальними цитокінами, захисна функція щодо патогенних мікроорганізмів знижується.

У міру усунення реакції на стрес організм переходить у стан відновлення, оновлення та зростання: дихання уповільнюється, частота серцевих скорочень і м’язова напруга знижуються, артеріальний тиск нормалізується, імунна, травна та репродуктивна системи відновлюють нормальну діяльність.

Однак при постійному впливі сильного стресу здатність повернутися до початкового стану поступово починає знижуватися. С. Дебар наголосила, що критичне значення має відсутність відновлення, а не сам стресор.

Лікар додала, що є декілька ознак того, що вам може загрожувати стресове навантаження, якщо:

стрес здається неослабним та постійним;

стрес здається неконтрольованим і ви не можете розслабитися або відчуваєте, що дієте на «автопілоті»;

у вас проблеми із регулюванням емоцій;

ви починаєте ховатися від життя та/або людей;

ви відчуваєте фізичні симптоми, такі як головний біль, біль у грудях, порушення травлення, сну або частіше хворієте на інфекційні захворювання.

С. Дебар рекомендує оцінити, як ви справляєтеся зі стресом емоційно та фізично.

Хронічний стрес може мати довгострокові наслідки для здоров’я. Особам, які виявляють постійні фізичні симптоми, а зміни способу життя не допомагають впоратися зі стресом, слід проконсультуватися зі своїм лікарем.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org