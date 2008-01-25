Що таке холангіокарцинома та яке існує лікування?

Холангіокарцинома — це рідкісний вид раку жовчних протоків. Пухлина може розвинутися в будь-якій їх частині, виходячи з цього, виділяють три підтипи вказаної онкопатології. За внутрішньопечінкового підтипу пухлина розвивається у внутрішньопечінкових жовчних протоках. При цьому типі холангіокарцином часто виникають порушення функції печінки. Перихілярна холангіокарцинома розвивається в ділянці жовчних протоків у місці їх виходу з печінки. Для цього підтипу характерним є виникнення жовтяниці. При дистальній холангіокарциномі пухлина розвивається в дистальних відділах жовчних протоків, що відкриваються у просвіт кишечнику. Для такої холангіокарциноми також характерним є виникнення жовтяниці.

Для діагностики холангіокарциноми застосовують комп’ютерну томографію та біопсію або забір гістологічного матеріалу спеціальними цитощітками.

При всіх трьох типах холангіокарциноми рекомендується проведення комп’ютерної томографії легень для визначення наявності метастазів.

При перихілярній та дистальній холангіокарциномі можливим є розвиток обструкції (закупорки) жовчовивідних шляхів та жовтяниці. При цьому рекомендується проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії. При цьому здійснюється біопсія пухлини та встановлюється внутрішній стент для розширення печінкових протоків та дренування жовчі. Відновлення дренажу жовчі сприяє зменшенню вираженості жовтяниці, порушень апетиту та свербежу.

На сьогодні існує кілька методів лікування при холангіокарциномі. Визначення оптимального методу терапії залежить від стадії, локалізації та гістологічного підтипу пухлини.

При локалізованій пухлині, без поширення на сусідні органи та метастазування, можливим є проведення хірургічного лікування. У разі внутрішньопечінкової локалізації пухлини видаляється частина печінки. У деяких випадках альтернативою може бути трансплантація печінки. Найбільш поширеним методом хірургічного лікування при дистальній холангіокарциномі є операція Уіппла, за якої видаляється частина підшлункової залози. Оперативне втручання є єдиним методом радикальної терапії при пухлинах. Також при холангіокарциномі застосовують хіміотерапію, таргетну терапію, імунотерапію, опромінення та радіоемболізацію. Найчастіше призначають комбіноване лікування з використанням декількох з перерахованих вище методів.

Пацієнтам з холангіокарциномою рекомендується проведення генетичного секвенування для виявлення мутацій у ДНК пухлинних клітин та подальшого проведення таргетної терапії. Найчастіше генетичні мутації визначаються при внутрішньопечінковій холангіокарциномі.

Пацієнтам, у яких стандартні методи терапії при холангіокарциномі є неефективними, рекомендується взяти участь у клінічних дослідженнях нових стратегій протипухлинного лікування.

Усім пацієнтам з передбачуваною холангіокарциномою слід звернутися до онкологічного центру з досвідом лікування хворих на цей тип раку.

За матеріалами www.medicalxpress.com