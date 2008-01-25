Що таке гонококовий артрит?

Гонококовий артрит — ускладнення гонореї, захворювання, що передається статевим шляхом. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), кількість випадків гонореї збільшується, особливо серед осіб віком 15–24 років.

Що потрібно знати про гонорею та гонококовий артрит?

Гонорея — захворювання, що передається статевим шляхом і уражає статеві органи, пряму кишку та ротоглотку. Гонококовий артрит — одне з рідкісних ускладнень гонореї. При цій патології розвиваються запалення та набряк суглобів. За даними експертів некомерційної організації Arthritis Foundation, гонококовий артрит є септичним артритом.

За інформацією фахівців з Клініки Майо (Mayo Clinic), за відсутності лікування гонорея у жінок призводить до розвитку:

непрохідності фалопієвих труб;

підвищення ризику розвитку позаматкової вагітності;

безпліддя;

хронічного тазового або абдомінального болю.

У чоловіків нелікована гонорея викликає:

біль у сім’явивідних протоках яєчок;

безпліддя.

Гонококовий артрит розвивається у 0,5–3% пацієнтів з гонореєю. Ризик виникнення цього захворювання є дещо вищим у жінок, ніж у чоловіків.

Ревматолог з Кінгспорту, штат Теннесі, доктор Кріс Морріс (Chris Morris) пояснив, що ймовірність розвитку гонококового артриту є підвищеною в осіб з імунодефіцитом (наприклад внаслідок ВІЛ або прийому лікарських засобів — імуносупресорів).

Симптоми гонококового артриту

У багатьох випадках перебіг гонококової інфекції може бути безсимптомним. Водночас для розвитку гонококового артриту характерна виражена клінічна картина.

За даними Національної медичної бібліотеки США (US National Library of Medicine), симптоми гонококового ураження суглобів включають:

підвищення температури тіла;

біль у суглобах;

біль у зап’ястях внаслідок розвитку запального процесу в сухожиллях;

біль чи печіння під час сечовипускання;

висипання на шкірі: невеликі виразки з гіперемією по периферії, які можуть інфікуватися.

Лікування при гонококовому артриті

У лікуванні пацієнтів з гонококовим артритом застосовують антибіотики, нестероїдні протизапальні препарати. У тяжких випадках можуть призначати глюкокортикостероїди. Також пацієнтам рекомендується статеве утримання. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, найчастіше хворим на гонорею рекомендують цефтріаксон, антибіотики цефалоспоринового ряду. Альтернативними препаратами є азитроміцин чи доксициклін. У пацієнтів з гонококовим артритом курс лікування антибіотиками має становити 7–14 днів. Обов’язковим є виявлення всіх сексуальних партнерів, які були протягом останніх 2 міс у хворого на гонорею, з їх подальшим обстеженням та лікуванням. Експерти наголошують на важливості профілактики гонореї: слід уникати випадкових статевих зв’язків та використовувати презервативи.

За матеріалами www.medicalxpress.com