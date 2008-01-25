Що слід знати про кашель?

Кашель — це реакція організму, коли щось подразнює горло чи дихальні шляхи. Подразник стимулює нервові закінчення, які посилають сигнал у головний мозок. Імпульс від головного мозку до м’язів грудної клітки та живота викликає їх скорочення, щоб виштовхнути повітря з легенів та витіснити подразник.

Якщо кашель зберігається протягом кількох тижнів або супроводжується появою мокротиння, прозорого або з домішкою крові, він може бути ознакою захворювання, при якому необхідна медична допомога. Також слід звернутися до лікаря, якщо кашель зберігається довше кількох тижнів або відзначається кашель високої інтенсивності.

Тривалий та інтенсивний кашель може призводити до розвитку безсоння, запаморочення, непритомності, головного болю, нетримання сечі та навіть переломів ребер.

Гострий та хронічний кашель

Гострим вважається кашель тривалістю менше 3 тиж. До причин розвитку гострого кашлю належать:

застуда;

грип;

вдихання подразника, наприклад, диму, пилу, хімікатів або стороннього тіла;

пневмонія;

потрапляння стороннього предмета/крапель рідини в дихальні шляхи.

До можливих причини розвитку хронічного кашлю належать:

алергія;

бронхіальна астма;

бронхіт;

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ);

COVID-19;

круп;

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ);

серцева недостатність;

рак легень;

респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ).

Лікування кашлю

Зазвичай доброякісний кашель короткочасний і часто супроводжується нежиттю чи симптомами застуди. Найчастіше такий кашель проходить сам собою.

У випадках, коли кашель викликає сильний дискомфорт, порушує сон, але не пов’язаний з будь-якими потенційними тривожними симптомами, можна застосовувати безрецептурні лікарські засоби від кашлю. Обов’язково необхідно дотримуватися інструкцій з дозування препарату.

Немедикаментозні методи, що сприяють зменшенню вираженості кашлю, включають:

вживання чайної ложки меду;

курячий суп з локшиною;

використання зволожувача повітря;

душ із парою;

вживання теплих напоїв, зокрема бульйону, чаю або лимонного соку, щоб «заспокоїти» горло.

При кашлі рекомендується уникати вдихання тютюнового диму та багато відпочивати.

Слід пам’ятати, що кашель не є показанням до застосування антибіотиків. Вони усувають бактеріальні інфекції, які спричиняють, наприклад, розвиток пневмонії, але не діють при вірусних захворюваннях, таких як застуда, грип та більшість захворювань горла.

Слід звернутися до лікаря, якщо при кашлі виділяється густе зелене або коричневе мокротиння, кашель супроводжується лихоманкою, ознобом, болем у грудях або задишкою.

Якщо у вас з’явився кашель, що супроводжується іншими симптомами, такими як нежить та закладеність носа, лихоманка, слід носити маску та пройти тест на COVID-19 задля безпеки оточуючих. Також не забувайте часто мити руки.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org